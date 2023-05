Manuel Lanzini se emocionó con la despedida de los hinchas de West Ham en el estadio Olímpico de Londres

escuchar

Quizá no hayan sido los últimos minutos de Manuel Lanzini con la camiseta de West Ham, pero sí ya no se lo verá más vestido de Hammer en el estadio Olímpico, la casa del equipo londinense desde que en 2016 dejó su mítica cancha en Upton Park. El media-punta surgido en River empezó a despedirse este domingo de una hinchada que aprendió a valorarlo en lo futbolístico y que ya le hizo un lugar en su corazón, un sentimiento forjado durante los últimos ocho años, desde que en 2015 se incorporó procedente de Al Jazira (Emiratos Árabes Unidos).

Para los hinchas no importó que las lesiones y su condición mayormente de suplente hayan relegado a Lanzini a su temporada con menos minutos en la Premier League. El tributo y el cariño ya los tenía asegurados. Se los había ganado hace tiempo con su clase y talento. Y además llegaron con un condimento futbolístico. El director técnico David Moyes lo hizo ingresar a los 38 minutos del segundo tiempo del partido que West Ham le ganaba 2-1 a Leeds. Era un reconocimiento a su trayectoria y la posibilidad de despedirse dentro de la cancha de los simpatizantes.

Lanzini corre hacia la tribuna para compartir el festejo de su gol John Walton - PA

La situación se tornó más emotiva porque Lanzini marcó el 3-1 en el cuarto minuto de descuento, al definir de zurda frente al arco un desborde del brasileño Paquetá. Fue su primer gol en esta Premier League, en la que solo disputó 241 minutos, distribuidos en nueve encuentros (solo dos de titular). Para celebrarlo fue directamente a una de las cabeceras, de cara a los hinchas, que durante tantos años disfrutaron de su zurda creativa y panorama para amar juego.

Ain’t nobody like Lanzini 🎵 pic.twitter.com/wmFAHaFoJP — West Ham United (@WestHam) May 21, 2023

Su contrato vence el 30 de junio y no será renovado. Se desconoce cuál será su futuro, si bien su intención es estirar la carrera en Europa, ya con 30 años. Por la última fecha, West Ham jugará de visitante ante Leicester. De ahí la importancia de que Lanzini tuviera un contacto cercano con los simpatizantes en el ámbito que compartieron tantas tardes y noches.

Tras el partido, Lanzini dio una vuelta al estadio con uno de sus hijos en los brazos. “No hay nadie como Lanzini”, fue el cántico que bajaba de las tribunas. En su cuenta de Instagram publicó una foto con el mensaje: “El último partido en casa fue increíble, con demasiadas emociones. Gracias por todo a los hinchas”.

En la conferencia de prensa, el entrenador Moyes tuvo unas palabras para el argentino, en un año complejo para los Hammers en la Premier, donde recién en el final aseguraron la permanencia. Moyes hizo un poco de historia y recordó cuando con un gol encabezó una remontada para igualar 3-3 ante Tottenham un partido que West Ham perdía 3-0.

Sobre el último año de Lanzini, admitió que no tuvo la continuidad deseada: “Manny ha tenido muy mala suerte esta temporada, nos costó darle tantos partidos como nos hubiera gustado, pero en parte fue porque no jugamos tan bien, creo que ésa fue una razón importante. Pero que hoy haya marcado ha sido muy importante, y me alegro por él. Es un chico muy bueno, ha sido muy leal conmigo y con el equipo durante el tiempo que hemos estado aquí. Es un buen profesional y me alegro por él”.

Las mejores temporadas de Lanzini en la Premier fueron las tres primeras: 2015/16 ( 26 partidos y seis goles ), 2016/17 ( 35 y 8 ) y 2017/18 ( 27 y 5 ). Le marcó un total de 11 tantos al Big Six: Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea y Tottenham. En esa época integró el plantel del seleccionado argentino que se preparaba para el Mundial de Rusia, pero una rotura de ligamentos en una rodilla lo marginó a último momento.

Debutó en River en 2010, fue a préstamo a Fluminense y cuando regresó fue campeón del Torneo Final con Ramón Díaz en el primer semestre de 2014. Cuando asumió Marcelo Gallardo a mediados de 2014, lo quiso retener, le manifestó que estaba en sus planes, pero el jugador priorizó lo económico y River lo transfirió a Al Jazira en casi seis millones de euros. Un año después llegó a préstamo a West Ham, que a la temporada siguiente lo compró por 12 millones .

Lo más destacado de West Ham 3 - Leeds 1

Siendo inolvidable lo de este domingo, Lanzini puede completar el casillero que le falta en West Ham: ganar su primer título. La chance la tendrá en la final de la Conference League -la tercera copa en importancia de la UEFA-, ante Fiorentina, en Praga, el miércoles 7 de junio.

En la competencia europea, Manu tuvo más presencia (11 cotejos de titular, con dos goles a Silkeborg, de Dinamarca). Ahí sí se cerrará un ciclo. El legado de Lanzini quedará clavado en la memoria de West Ham con la fuerza del los martillos de su escudo.