David Trezeguet dejó todo por River, pero pasó de compinche a decepcionarse con Marcelo Gallardo

David Trezeguet se quedó con sentimientos encontrados respecto de Marcelo Gallardo. Lo tuvo como compañero y compinche en la etapa en la que ambos jugaban en Mónaco, en la Liga francesa, pero el rechazo del Muñeco cuando, ya como DT, le comunicó que no lo iba a tener en cuenta en River en el segundo semestre de 2014, generó un quiebre en la relación.

En un acto afectivo hacia el club, el campeón del mundo con Francia en 1998 había llegado a la entidad de Núñez en diciembre de 2011 para integrar el plantel que jugaría en la B Nacional, con la idea de colaborar con su experiencia y goles para el regreso a la Primera. En principio, quien comenzó su carrera profesional en Platense cumplió el objetivo, al punto que convirtió 18 tantos, incluido un doblete en el triunfo que selló el ascenso frente a Almirante Brown, con Matías Almeyda en la dirección técnica.

David Trezeguet fue una de las figuras del River dirigido por Matías Almeyda que logró el regreso a la Primera División en junio de 2012 MARCOS BRINDICCI - X90087

Tras ello, disputó un semestre más en el conjunto millonario, hasta que el nuevo entrenador Ramón Díaz le comunicó a mediados de 2013 que no lo iba a tener en cuenta para ese año por una tendinitis que arrastraba y no le permitía jugar con asiduidad. Entonces, fue cedido a Newell’s.

Cuando regresó a River, a los 36 años y con la idea de retirarse allí, ya había asumido Gallardo. “Nunca necesité que me regalen nada. Me tengo que entrenar, me tengo que merecer el puesto, ganar el puesto”, recordó que tenía como consigna en su etapa como futbolista. Sin embargo, en una charla en La Página Millonaria se mostró algo decepcionado por las formas con las que su ex compañero en el fútbol galo le avisó que no iba a jugar: “Marcelo no fue muy claro conmigo“.

Después de esa situación, Trezeguet dejó River y la Argentina para emigrar al Pune City de India, club en el que se retiró seis meses más tarde. En paralelo, el Millonario comenzó el ciclo más exitoso de su historia, del que quedó ajeno por aquella determinación del Muñeco, al que, de todas maneras, reconoce como “el mejor 10 con el que jugué”.

David Trezeguet y Marcello Gallardo compartieron múltiples alegrías en Mónaco, en la Liga de Francia LIONEL CIRONNEAU - AP

Trezeguet confesó que el llamado de River cuando descendió a la B Nacional terminó por sellar de manera definitiva la ruptura con su esposa, luego de una decisión unilateral e innegociable que tomó de regresar al país. Y hubo más, desde lo monetario: “Quedaba más un aspecto burocrático de cerrar mi contrato con Emiratos Árabes antes de venir... Aparte de mis gastos de alquiler, devolví el 90% -ganaba 1,7 millones de euros al año- porque me sentí con ese respeto hacia el club que, más allá de ser lo que era, me recibió y me abrió sus puertas”. La referencia es al Baniyas FC, con sede en Abu Dhabi, donde apenas llegó a jugar tres partidos en medio de una serie de lesiones.

Esta temporada, a los 48 años y vinculado nuevamente a River como “embajador internacional”, trabaja en la expansión internacional del club y participa en reuniones relacionadas al Mundial 2030. “El presidente [Stefano Di Carlo] me pidió de crear y acompañar este proceso de hacer conocer a River mucho más a nivel internacional, que va a través de la marca, a través del lado formativo. Hay un entusiasmo muy fuerte hacia River. Las marcas más internacionales se están empezando a acercar”, explicó.