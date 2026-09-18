D.C. United vs. Charlotte FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre D.C. United y Charlotte FC correspondiente a la jornada 27 de la MLS se disputará este sábado 19 de septiembre a las 20.30 h en el Audi Field, ubicado en Washington, District of Columbia.

El momento de los equipos

D.C. United llega al compromiso tras haber igualado 0-0 en su última presentación frente a Atlanta United, buscando recuperar la senda del triunfo ante su público. Por su parte, Charlotte FC arriba a la capital estadounidense luego de protagonizar un intenso empate 3-3 contra FC Cincinnati, un resultado que refleja la capacidad goleadora del equipo pero también sus fragilidades defensivas recientes.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan con la necesidad de ajustar piezas tras sus últimos resultados igualados. Mientras que el D.C. United se ha caracterizado por una solidez defensiva que le permitió mantener el arco en cero en su último duelo, Charlotte FC ha demostrado ser un equipo más vertical, habiendo marcado tres tantos en su partido anterior, lo que sugiere un choque de estilos tácticos opuestos sobre el césped del Audi Field.

Lo que está en juego

Para el D.C. United, sumar de a tres en casa es fundamental para escalar posiciones en la tabla y fortalecer sus aspiraciones en esta etapa de la temporada. Charlotte FC, por su parte, intentará capitalizar el impulso ofensivo mostrado en Cincinnati para sumar unidades valiosas fuera de casa y consolidar su lugar en la clasificación general de la liga.