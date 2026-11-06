D.C. United vs. New York City FC, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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D.C. United recibe a New York City FC en la jornada 35 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre D.C. United y New York City FC, correspondiente a la jornada 35 de la MLS 2026, se disputará este sábado 7 de noviembre a las 18.00 h en el Audi Field, ubicado en Washington, District of Columbia.
El momento de los equipos
El D.C. United llega a este compromiso tras una dura derrota por 3-0 frente al Columbus Crew. Por su parte, el New York City FC arriba al estadio capitalino luego de igualar 1-1 en su reciente enfrentamiento ante el CF Montréal.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos buscarán recuperar la senda de la victoria en esta recta final del certamen. Mientras que el D.C. United intentará aprovechar su localía en el Audi Field para revertir la imagen dejada en su última presentación, el New York City FC pretende capitalizar la solidez que le permitió rescatar una unidad como visitante frente al equipo canadiense.
Lo que está en juego
Con la temporada 2026 entrando en sus instancias definitivas, los puntos en juego en esta jornada 35 resultan fundamentales para las aspiraciones de ambos clubes. Tanto el local como la visita necesitan sumar para escalar posiciones en la tabla y fortalecer sus intenciones de cara a los objetivos trazados al inicio del torneo.
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