De Cabo Verde a Chile: Vozinha, el arquero revelación del Mundial 2026, jugará en Colo Colo

CHILE-. Josimar Dias, conocido mundialmente como Vozinha, el arquero revelación de la selección de Cabo Verde durante el Mundial 2026, atajará en la próxima temporada en Colo Colo de Chile. La confirmación llegó a través de un anuncio de Aníbal Mosa, presidente del club chileno.

“Vozinha va a ser jugador de Colo Colo, en los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponden y después será presentado aquí en el Estadio Monumental”, sentenció el mandamás colocolino.

Según Mosa, el arquero de 40 años “reúne las condiciones para estar aquí en Colo Colo”. A su vez, reconoció que la incorporación del jugador “tiene aditivos de marketing”. Además de hacerlo a través de las palabras de su presidente, el club chileno se pronunció sobre el arribo de Vozinha en redes sociales.

Así anunciaron desde la cuenta en X del club chileno el arribo del jugador caboverdiano

“Bienvenido, Welcome, Bem-vindo. Te esperamos en el Estadio Monumental”, se puede ver en el posteo que la institución trasandina compartió en X. Junto al mensaje se pudo ver una foto que coquetea con lo enigmático, donde se ve la cabellera del jugador coronada con una palabra: “Aura”.

Vozinha atrajo la atención del universo del fútbol el 15 de junio, con una destacada actuación en el empate sin goles de Cabo Verde ante España, selección campeona de Europa y, desde el domingo, también del mundo. Fue el primer encuentro mundialista en la historia de Cabo Verde.

El recorrido mundialista caboverdiano continuó con el empate 2-2 con Uruguay y otro 0 a 0 contra Arabia Saudita. El punto final del conjunto africano llegó en 16avos de final, cuando enfrente aparecieron Lionel Messi y compañía.

Vozinha fue elegido como uno de los mejores arqueros del Mundial Ju Huanzong - XinHua

El portero debutó profesionalmente a los 25 años en el club Progresso de Angola. Desde entonces, pasó por clubes de Moldavia, Chipre, Eslovaquia y Portugal. Su último club fue el Chaves de la segunda liga portuguesa, donde atajó dos años y se retiró con el pase en su poder.

Vozinha se incorporó a la selección de su país en 2012. En más de una oportunidad relató que pensó en retirarse del equipo nacional, pero no lo hizo “por el sueño mundialista” que finalmente concretó el mes pasado.

El arquero contó que le pusieron el apodo unos chicos mayores que lo intimidaban en la cancha de fútbol y luego se reían cuando él se iba a casa llorando con sus abuelos. La palabra “vozinha” en portugués significa “abuelita”.

Vozinha se llevó el premio al jugador del partido tras el 0-0 contra España Instagram (@playforamichelobultra)

Años más tarde, adoptó ese sobrenombre porque otra persona en su club también se llamaba Josimar. El guardameta quedó como una de las figuras más carismáticas del reciente Mundial, al punto que sus seguidores en Instagram se dispararon y, tras el choque contra España, pasaron de 50.000 a 2,4 millones.

Con esta confirmación, Vozinha se transformó en la segunda sensación mundialista en mudarse a Sudamérica tras el torneo. La semana pasada, el defensor neozelandés Tim Payne, de 32 años, fue presentado oficialmente por el club paraguayo Olimpia. Se espera que Payne, quien se hizo viral a raíz de los comentarios de un influencer argentino poco antes del Mundial, debute este fin de semana.

Con información de AP.