MONTEVIDEO (Enviado especial).- La Montevideo City Football Academy queda camino al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en el departamento de Canelones. Verde, sol, tranquilidad: no vuela una mosca. Tiene unas diez hectáreas, varias canchas de césped natural y sintético, vestuarios, gimnasio, centro médico, sala de hidromasajes, comedor y oficinas.

Es el centro de entrenamiento del plantel profesional, el fútbol femenino y las divisiones inferiores de Montevideo City Torque, además de contar con un anexo educativo de UTU (Bachillerato Tecnológico en Deportes, Educación Física y Recreación). En Uruguay, el deporte siempre va de la mano de la educación.

Otros tiempos: el club no es técnicamente de los socios, una frase que suele endulzar los oídos de un nutrido grupo de futboleros argentinos. Fundado en diciembre de 2007 como Club Atlético Torque, la entidad pasó a manos del Grupo City en abril de 2017. En enero de 2020 adoptó su nombre y escudo actuales para alinearse con el resto de la red de clubes del holding.

La entrada al predio de City Torque Santiago Filipuzzi

Torque integra la estructura internacional del City Football Group junto a instituciones como Manchester City, New York City FC, Melbourne City FC y Girona FC; comparten una metodología común de gestión, captación y desarrollo de juveniles. Justamente, tras sumarse al grupo, el club impulsó la construcción de su complejo deportivo y la academia para potenciar la formación de futbolistas.

Aquí está Estudiantes, que este sábado se cita con Palmeiras por la final de la Copa Libertadores. Dos ómnibus atraviesan el portón en persistente movimiento: son los jugadores que cantan y golpean la ventanilla, felicidad pura. Ilusión genuina. Un ejército de amables empleados de seguridad (unos 15, 20), todos arropados de termo y mate, se ofrecen a modo de bienvenida. La Conmebol es estricta: unos 15 minutos para ver al León, entre sonrisas, picado informal y hasta Cacique Medina en medio de un loco.

Rojo ensaya una pirueta Santiago Filipuzzi

No hay vuelta que darle: se nota en las piernas del DT uruguayo el transcurrir del tiempo. Unos 80 periodistas y algunos curiosos que traspasaron la frontera entre la ruta y la academia aplauden, se ríen. Se pellizcan. Del otro lado del campo, jugadores devenidos en dirigentes, como Marcos Angeleri y Agustín Alayes.

El padre de Fernando Muslera trabaja en esta entidad. Hay clima de familia, de paz interior: evidentemente, el laboratorio de City Bell se instaló por un par de días en Canelones. El plantel ensaya relajado. El entrenador toma nota: la hipótesis es que juegue con línea de 5. El drama es puntual: evitar las subidas vertiginosas de Agustín Giay, por la derecha y Joaquín Piquerez, por la izquierda. Un argentino y un uruguayo al servicio de Palmeiras, que de a poco se adueña de Montevideo. Cada tres brasileños, un argentino. Aunque los “nuestros” son más ruidoso, más pasionales. La cordialidad futbolera, por ahora, no está en riesgo.

La final ya se juega. Se disputará en el mítico estadio Centenario de Montevideo, declarado por la FIFA monumento histórico del fútbol mundial, con capacidad para 60.000 espectadores.

Diversión y optimismo en el búnker del León Santiago Filipuzzi

Es el coliseo que albergó más finales de Copa Libertadores en su historia (22) y será sede del partido inaugural del Mundial 2030, justo en coincidencia con el centenario de la primera Copa del Mundo que organizó Uruguay. Fernando Muslera, por caso, se siente como en su propia casa.

Su carácter, tantas veces puesto en sospecha, quedó patente en las semifinales, cuando Estudiantes consiguió dos empates sin goles frente al poderoso Flamengo antes de imponerse ⁠en la tanda de penales en el Maracaná. El uruguayo fue la figura clave, al detener tres penales y llevar a ‌Estudiantes a la final. El jugador, de 40 años, disputa ahora la final del mayor trofeo de clubes de Sudamérica ⁠en su ciudad natal.

Cacique se ríe, el plantel se divierte; cada vez falta menos para la final Santiago Filipuzzi

“Es lindo volver a mi casa y jugar la final en otro templo del ⁠futbol como el Estadio Centenario”, aporta Muslera, que se arroja sobre el impecable césped de City Torque, celeste como el gigante inglés.

Horas después, llega el tiempo de las charlas oficiales, las citas públicas, el protocolo. La verdad está aquí: a 50 kilómetros. “Pinchas, sean bienvenidos al mejor complejo del país”, escribieron desde la cuenta oficial del club uruguayo en X, junto a una imagen de las instalaciones, días atrás. Estudiantes juega de local en el corazón de los uruguayos.