De frente a la jugada, Lamolina y el VAR ignoraron una infracción en el área: del gol de Instituto al triunfo de Unión

Unión le ganó muy bien a Instituto, en el partido que cerró esta noche la octava fecha del torneo Clausura. Un 3 a 2 que tuvo de todo: pudo haber sido empate, en un final dramático y con el equipo santafesino con un jugador menos, por la expulsión de Cristian Tarragona. En el descuento, también el Muñequito Matías Gallardo vio la roja.

El triunfo del conjunto santafesino causó revuelo en la parte alta del Grupo A: ahora, encabezan las posiciones Gimnasia, de Mendoza, Vélez e Instituto, con 16, seguido por Defensa y Justicia, con 14 y un paso atrás, Independiente y... Unión, con 13. Verdaderamente, puede pasar cualquier cosa, rumbo a la clasificación de los ocho mejores.

Unión es un buen equipo, conducido por Leonardo Madelón y con varios intérpretes experimentados, como Cristian Tarragona, de 35 años, el número 9; Ignacio Malcorra, de 39, el número 10. El aplomo de Lucas Menossi (34) y la astucia de Marcelo Estigarribia (31). Ataca con entusiasmo y defiende con orden.

El gol de Instituto: una infracción sobre dos hombres

Leonel Mosevich abrió el marcador a los 13 minutos, a la salida de una pelota parada. Sin embargo, el tanto debió ser anulado por una clara infracción de Fernando Alarcón (siempre al límite), que derribó a dos jugadores de Unión al mismo tiempo, mientras la pelota viajaba a un costado y terminaba en la red.

Lo que hizo el zaguero fue una típica “cortina”, como se suele realizar también en el rugby, para que los jugadores del Tatengue no puedan participar. Nicolás Lamolina, el árbitro del partido, estaba de frente a la jugada. Imposible de ignorar. Y el VAR tampoco intervino, lo que llamó la atención.

El discutido gol de Mosevich

Más allá de esta insólita situación (¿nadie observó la infracción, más allá de que cuando caen, lo hacen agarrados los tres?), Unión se recuperó con fútbol, alma y vida. Y fue un partido de alto vuelo.

Brahian Cuello empató, Tarragona (con un golazo de cabeza) desniveló y Misael Aguirre, con otra joya, elevó la cuenta a tres. Instituto, un equipo audaz, fue una y otra vez, y encontró el descuento con una arremetida de Hernán de la Fuente. Un rato antes, Lamolina ignoró una mano tras un centro en el área santafesina, que pudo ser penal para el conjunto cordobés.

Fue a los 42 minutos del segundo tiempo: podía pasar cualquier cosa. Más aún, luego de que fue expulsado Tarragona, que le propinó un codazo justamente al defensor-goleador. Estuvo cerca Instituto, casi lo empata, pero se quedó sin aire con la expulsión de Matías Gallardo, el hijo del Muñeco, por protestar.

Menossi lucha con el Muñequito Gallardo, expulsado en el final por un exceso

Al final, no hubo más goles. Fueron cinco, pudieron ser seis o siete. Nueve remates dispuso Unión, 11 tuvo Instituto. Los dos equipos siguen siendo grandes protagonistas del grupo. Tal vez por eso, hubo aplausos para todos. No influyó en el resultado el error de Lamolina, otra falla en una serie de tropiezos arbitrales en continuado en nuestro medio.

Diez goles en tres partidos: la vida ahora le sonríe a Unión. “Cambiamos el chip, respaldamos al entrenador dentro de la cancha, ahora estamos cada vez mejor”, sostuvo Cuello, uno de los mejores. Instituto llevaba cinco partidos sin recibir goles, y le tocó sufrir tres en 48 minutos. Así es el fútbol.