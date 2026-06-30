De las bajas a la abundancia: ahora a Scaloni le sobran variantes para el primer mata-mata del Mundial

KANSAS CITY (Enviado especial).- En poco más de dos semanas, la selección pasó de llegar al Mundial con más de diez futbolistas entre algodones y un equipo por armar para el debut frente a Argelia, a tener el plantel completo a disposición para afrontar los 16avos de final ante Cabo Verde, este viernes en Miami. Ahora, el problema de Lionel Scaloni es otro: elegir entre referentes históricos y jugadores que también atraviesan un gran momento para definir el mejor once en el primer cruce de eliminación directa. El entrenador todavía no tomó la decisión, aunque en la práctica de este martes en Kansas City dejó algunas señales de lo que tiene en mente.

Una vez cumplidos los 15 minutos abiertos a la prensa y con los periodistas ya fuera de la pequeña tribuna del complejo Compass Minerals, Scaloni organizó un ensayo formal para empezar a perfilar el equipo que enfrentará a una de las revelaciones de la Copa del Mundo. Durante el tramo permitido para las cámaras, repartió pecheras verdes a quienes aparecían como posibles titulares. Sin embargo, también mantuvo el misterio: incluyó a 13 futbolistas en ese grupo, entre ellos a Nicolás Tagliafico y Facundo Medina, que siguen peleando por el lateral izquierdo, y a Lautaro Martínez y Julián Álvarez, la incógnita recurrente en el ataque.

Cristian Romero ya dejó atrás la molestia en la rodilla derecha y está listo para volver al equipo Aníbal Greco / Enviado Especial - La Nación

Después de varios ejercicios llegó el momento de parar un equipo. Ahí Scaloni empezó a mostrar su intención, aunque eso tampoco garantiza demasiado: más de una vez probó una formación en la semana que después no repitió en el partido y, además, todavía quedan dos entrenamientos antes del duelo con Cabo Verde, el miércoles en Kansas City, y el jueves en el predio de Inter Miami. Ese mismo día, el entrenador y un futbolista brindarán la conferencia de prensa oficial en el Hard Rock Stadium, escenario de la última conquista argentina en la Copa América 2024.

En el arco no hay mayores interrogantes. Emiliano Martínez será titular e irá por el récord de seis vallas invictas de Sergio Romero en Mundiales. Además, podría jugar por primera vez sin la férula en el dedo anular derecho, una protección que le generó molestias en los primeros encuentros y no le permitió ajustarse correctamente el guante. Dibu mantuvo el arco en cero en los dos primeros partidos y recién recibió un gol ante Jordania. Fue, además, el único que le convirtieron en apenas dos remates al arco en toda la Copa.

Emiliano Martínez buscará igualar al récord de vallas invictas en Mundiales con el buzo de la selección argentina Aníbal Greco / Enviado Especial - La Nación

En la defensa, Scaloni comenzó con Nahuel Molina como lateral derecho, Cristian Romero y Lisandro Martínez en la zaga central, y Facundo Medina sobre la izquierda. Cuti no jugó frente a Jordania por una molestia en la rodilla derecha, la misma en la que había sufrido un esguince y que incluso puso en riesgo su presencia en el Mundial. Esa vez lo reemplazó Nicolás Otamendi, que además volvió a portar la cinta de capitán ante la ausencia de Lionel Messi. Si el defensor de Tottenham responde bien, recuperará su lugar desde el arranque.

La otra duda está en el lateral izquierdo. Medina aprovechó la distensión en el sóleo derecho que sufrió Tagliafico para ser titular en los dos primeros partidos y dejó una buena imagen, sobre todo por su aporte ofensivo. Frente a un rival al que Argentina buscará atacar desde el inicio, esa característica podría inclinar la balanza. Pero al mismo tiempo está Tagliafico, uno de los históricos del ciclo, ya recuperado y con la intención de volver a adueñarse del puesto.

Nicolás Tagliafico fue titular ante Jordania y buscará conservar su lugar entre los once Aníbal Greco - La Nación

En el mediocampo, salvo algún imprevisto, estarán los de siempre: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Más adelante, Lionel Messi tiene el lugar asegurado junto a Thiago Almada y, por ahora, Lautaro Martínez, que frente a Jordania marcó su primer gol en Mundiales y dejó una mejor impresión que Julián Álvarez. De todos modos, el delantero de Atlético de Madrid fue uno de los que llegó con problemas físicos al Mundial y Scaloni podría devolverle la titularidad ahora que ya sumó minutos en los tres partidos, el último de ellos desde el comienzo y con más tiempo en cancha que Lautaro.

La opción de cambiar el esquema no parece la más firme. Aunque en algún momento se especuló con la posibilidad de sumar un volante en lugar de Almada, la confirmación de Cabo Verde como rival casi que descartó esa chance. En la práctica, de todos modos, Paredes entró en el tramo final, aunque también vieron acción Otamendi, Tagliafico y Julián.

Lionel Messi, el único que siempre tiene un lugar asegurado en el equipo de Lionel Scaloni Aníbal Greco / Enviado Especial - La Nación

En el partido número 100 de Scaloni como DT, la selección ya tiene el equipo prácticamente definido para afrontar el primer mata-mata del Mundial en una sede que le resulta familiar. El tiempo de las lesiones parece haber quedado atrás. Ahora empieza otra etapa: la de ganar o volver a casa, con una ventaja intangible: conservar la base del campeón en Qatar, y con todo el plantel a disposición.