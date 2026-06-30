Dibu Martínez, entre la preocupación por la mano, los goles y otro desafío histórico

KANSAS CITY (Enviado especial).- Todavía no hubo bailecito. Todavía no hubo show. Todavía no apareció el Emiliano Martínez que suele convertir cada partido en un espectáculo, dentro y fuera de la cancha. En los entrenamientos sigue siendo un foco de atracción, pero todavía sin transmitir esa presencia que impone no solo por su físico, sino también por su carisma y esa sensación de tener siempre todo bajo control. Hasta ahora, y aunque intentó disimularlo, estuvo mucho más pendiente de su mano derecha que de cualquier otra cosa.

A punto de jugar el cuarto partido del Mundial, fueron muy pocas las veces que pudo entrenarse a la par del grupo y, en los tres encuentros, tuvo que usar una férula debajo del guante para inmovilizar el dedo fracturado, algo con lo que nunca terminó de sentirse cómodo. A partir del viernes empieza otro Mundial. Para Argentina, porque ya no hay margen de error. Y para él, porque llegan las instancias decisivas: los alargues, los penales y esa clase de partidos en los que construyó buena parte de su historia con la selección. Además, tendrá un nuevo récord en el horizonte.

Como parte de esa preparación especial, trabajó con pelotas de vóley, más blandas que las de fútbol, para no exigir la zona afectada Aníbal Greco - La Nación

Obsesivo con las estadísticas, tanto de goles recibidos como de vallas invictas, Martínez convive con una preocupación que no pasa solo por el dolor. En tres partidos le remataron apenas dos veces al arco y recibió un gol. Después del debut frente a Argelia, en el que no recibió remates, Austria apenas lo exigió con un tiro libre de Marcel Sabitzer desde el vértice del área, que despejó a un costado con una volada que pareció servirle más para ganar confianza que para resolver una jugada difícil. Recién en el tercer partido, frente a Jordania, llegó el primer gol: Musa Al-Taamari definió desde muy cerca y Dibu, aunque alcanzó a tocar la pelota, no pudo evitar el descuento.

Así como Dibu tantas veces sostuvo al equipo, en esta primera fase fue el equipo el que intentó protegerlo a él. Después de un estreno con dudas ante Argelia, Scaloni apuntó a darle más solidez a la última línea y al bloque defensivo en general. Ese cuidado también se vio en los entrenamientos: en varias prácticas de fútbol, Martínez ni siquiera participó de los ejercicios para no exigir la mano, aunque luego fue titular en los partidos.

Ante Austria, Martínez casi no fue exigido: apenas tuvo que desviar hacia un costado un tiro libre de Marcel Sabitzer Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

La historia empezó incluso antes del viaje a Estados Unidos. En la entrada en calor de la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo, Martínez sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha y decidió no operarse para no poner en riesgo su presencia en el Mundial. La decisión tuvo un costo: si bien llegó a tiempo para el debut, la puesta a punto fue más complicada de lo esperado. No participó de los amistosos previos y durante toda la preparación se lo vio visiblemente dolorido.

La situación lo obligó a trabajar durante varias semanas con pelotas de goma para evitar que el impacto agravara la lesión. Lionel Scaloni fue claro con él: si no estaba para empezar el Mundial, su lugar no corría riesgo y volvería a ser titular una vez recuperado. Pero Dibu, que en Qatar había recibido siete goles en siete partidos y para este Mundial se había propuesto bajar esa cifra a un máximo de cinco, quiso estar igual. Y aunque pudo seguir recuperándose durante los partidos sin forzar demasiado la mano, el Mundial no empezó como él había imaginado.

Postal de los primeros días de trabajo de Emiliano Martínez en el Mundial, con una protección en el dedo anular derecho Aníbal Greco - La Nación

Después del partido contra Jordania fue el propio arquero quien contó que hasta ese momento no había podido entrenarse a la par de sus compañeros. También explicó que la férula que usa debajo del guante impide que le ajuste bien, le quita sensibilidad y le genera incomodidad. La idea, si todo marcha bien, es que pueda jugar el viernes frente a Cabo Verde sin esa protección. Por lo pronto, este martes, en el complejo Compass Minerals, volvió a moverse junto al resto del plantel.

“Creo que el siguiente partido voy a poder entrenar y atajar normal, eso me tiene un poco atrapado porque no puedo entrar como quiero. Decidí no operarme y la verdad la pasé mal. Vine acá muy jugado y no pude entrenar con el grupo. Más allá del gol, las sensaciones son mejores. Estuve mucho tiempo sin poder entrenar y jugar los partidos es lo mejor que puedo hacer para mejorar”, contó el arquero.

En lo que va del Mundial, Argentina casi no recibió remates al arco, más allá de alguna aproximación y del gol frente a Jordania Jessica Tobias - FR172197 AP

En el debut frente a Argelia, el equipo africano remató siete veces, pero ninguna entre los tres palos, aunque con una salvedad: convirtió un gol que fue anulado por un offside previo. En esa jugada, Fares Chaïbi había vencido a Martínez con un remate fuerte al primer palo. Después llegó Austria, que solo lo exigió con el tiro libre de Sabitzer. Y frente a Jordania, la única pelota realmente peligrosa terminó en gol.

Pero el tiempo de las pruebas ya pasó. El marplatense, uno de los grandes emblemas de este equipo detrás de Lionel Messi, llegó al Mundial con varios objetivos. El principal, por supuesto, es colectivo. El otro tiene que ver con seguir dejando su nombre en la historia de la selección. Si mantiene el arco en cero frente a Cabo Verde igualará a Sergio Romero como el arquero argentino con más vallas invictas en Copas del Mundo: seis. Lo conseguiría, además, en menos partidos: nueve contra 12, y con ocho goles recibidos frente a los diez de Chiquito. Más atrás quedaron los otros arqueros campeones del mundo: Ubaldo Fillol y Nery Pumpido, con cuatro, y también Sergio Goycochea y Carlos Roa, ambos con tres.

Emiliano Martínez, durante la final ante Francia en Qatar, el Mundial que lo consagró con la selección y en el que mostró como nunca su versión de showman Aníbal Greco - LA NACIÓN

Dibu es uno de los grandes héroes de esta generación y buena parte de esa historia la escribió en partidos como las que empiezan ahora: los penales ante Colombia en la Copa América 2021, la serie frente a Países Bajos en Qatar, la final contra Francia con la atajada a Kolo Muani como la imagen más recordada de su carrera y la definición ante Ecuador en Houston terminaron de convertirlo en un especialista en los cruces de eliminación directa.

En Miami comenzará otra historia. La de los partidos que se definen por detalles, los posibles penales y las atajadas que pueden valer una clasificación o incluso un título. Dibu llega a ese escenario con varios rivales por delante: el dolor, la presión, los récords y Cabo Verde. Después de una primera fase en la que pasó casi inadvertido, él también quiere volver a sentirse protagonista.