Defensa y Justicia goleó a San Lorenzo 3-0: tres goles en el primer tiempo y algunas polémicas

Sorpresa en Florencio Varela. Defensa y Justicia le ganó a San Lorenzo 3-0: le hizo tres goles en el primer tiempo, en el partido correspondiente a la 11° fecha del torneo Clausura, y le sumó preocupaciones en la crisis institucional y futbolística que vive el equipo de Boedo.

Al finalizar los primeros 45 minutos, el equipo de Julio Vaccari ya se imponía por los goles de Jeremías Lucco, David Martínez y David Barbona, los dos últimos en los instantes finales, mientras Rubén Darío Insua maldecía al aire y no podía creer lo que estaba observando. Ese sería el marcador final del cotejo, que confirma el buen momento de Defensa y las preocupaciones que sigue sumando Rubén Darío Insua, que desde su regreso en su tercera etapa en el Ciclón no pudo ganar, con un empate y dos caídas.

¡ES UN GOLAZO! Defensa salió jugando a la perfección desde abajo y, tras una gran jugada, Jeremías Lucco (20) definió bien para el 1-0 ante San Lorenzo.



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El Ciclón tenía la necesidad imperiosa de levantar su imagen luego de la derrota sufrida ante Boca, en el Nuevo Gasómetro, en la jornada anterior. Si bien la derrota había sido por 2-0, la diferencia futbolística entre ambos había sido mucho mayor, incluso así lo había manifestado el entrenador. “Nos superaron en todas las líneas. Ya era complicado once contra once, más luego después de la expulsión”, había dicho para considerar la tarjeta roja que vio Manuel Insaurralde antes del entretiempo del clásico.

El primer gol este sábado fue a los 11 minutos, con una jugada que tuvo el ADN del Halcón. Tras una recuperación en la zona baja, hubo un gol que se gestó en apenas ¡6 pases!: un apoyo defensivo hacia el arquero Borgogno, una salida y continuidad limpia para que, en 6 pases, todo termine por abajo en una asistencia de Porcel para la definición de Jeremías Lucco. Golazo (aunque también se vio una pasiva marca de San Lorenzo en todos los sectores del campo).

LA EMPUJÓ SOBRE LA LÍNEA Y ASEGURÓ EL SEGUNDO DEL HALCÓN: David Martínez puso el 2-0 de Defensa y Justicia contra San Lorenzo.



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El trámite era dentro de todo parejo. Y en ese interín a San Lorenzo le anularon bien dos goles, ambos por posición adelantada. El primero a Rodrigo Auzmendi, tras un pase filtrado de Farías; el segundo a Alexis Cuello, que cabeceaba a la red, pero estaba inhabilitado tras un centro de De Rittis y un toque de Auzmendi. Y encima hubo un par de insultos entre los propios jugadores de San Lorenzo, entre Farías y Auzmendi, dos de los tres delanteros con los que Insua salió a jugar el partido.

Y en dos minutos (a los 44 y 46) llegaron los estiletazos del local: primero con la aparición de David Martínez, tras una segunda jugada de córner y un centro envenenado de Barbona; luego con una gran asistencia de Porcel que encontró a Barbona para sacar el zurdazo cruzado: 3-0. En el segundo gol se pidió posición adelantada del defensor central, pero estaba habilitado.

YA ES GOLEADA EN EL PRIMER TIEMPO EN FLORENCIO VARELA: Barbona convirtió el 3-0 de Defensa y Justicia contra San Lorenzo en el #TorneoClausura.



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Insua, al que se lo vio bastante alterado con gestos y hablando con el banco de suplentes (un comportamiento inusual), intentó hacer reaccionar al equipo con modificaciones: ingresaron Facundo Gulli y Matías Reali por Perruzzi y Cuello, respectivamente. Y 8 minutos después del entretiempo realizó una tercera modificación: Gustavo Del Prete por Tripichio. El capitán se fue masticando bronca, no entendiendo la modificación.

En el esquema inicial 3-4-1-2 de Insua, los cuatro mediocampistas tenían más corte defensivo: los carrileros Tripichio y De Ritis, el doble 5 compuesto por Mauricio Cardillo e Ignacio Perruzzi. Y hubo poca fluidez con el tridente ofensivo Farías, Auzmendi y Cuello.

Facundo Farías intentó, pero fue bien neutralizado por los jugadores de Defensa y Justicia Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Era roja para Damián Fernández

En el arranque del segundo tiempo, el VAR debió revisar una jugada por posible expulsión, tras una plancha de David Martínez dada a Auzmendi. El árbitro Luis Lobo Medina sólo le mostró una tarjeta amarilla. Y luego hubo otra polémica: Damián Fernández le dio un cabezazo sin pelota (en otro lado opuesto a donde estaba la jugada) a Gustavo del Prete y Silvio Trucco, a cargo del VAR, no dijo nada. El juez principal sólo amonestó.

San Lorenzo tuvo más tiempo la pelota con Reali y Gulli, pero le costó generar chances de riesgo claras. Apenas un cabezazo de Auzmendi que Borgogno mandó al tiro de esquina tras un tiro libre ejecutado con efecto por Gulli. El local, en cambio, no dejó de atacar pero empezó a manejar los tiempos de otra manera. Leandro Fernández, retrasado más allá de que arranca como centrodelantero, filtró un pase para dejar mano a mano a Lucco pero achicó bien Devecchi como líbero.

Un contraataque de Tiziano Perrotta en superioridad numérica pudo terminar en el cuarto gol local, pero el remate de Domingo Blanco se fue desviado.