Sebastián Beccacece se quejó por la falta de descanso y tuvo un cruce con un periodista, tras el encuentro frente a Boca

Se sabía que el descalabro organizativo de la Copa de la Liga podía tener consecuencias a la hora de las declaraciones, teniendo en cuenta los resultados. La improvisación en materia de calendarios y, sobre todo, el poco espacio que han tenido algunos equipos entre el fin de la etapa de grupos y los cuartos de final componían una mecha corta que seguramente iba a estallar. Sin dudas que el más perjudicado en estas cuestiones era Defensa y Justicia, y así lo había hecho saber su director técnico, Sebastián Beccacece, el domingo no bien consiguió el triunfo ante Patronato que le otorgó el pase a los playoffs. “Esperemos que no nos hagan jugar el martes, sería un despropósito, una falta de sentido común. Sería una locura, un abuso. Perderíamos seriedad. Creo que vamos a tener sentido común y se va a jugar el miércoles. Después de tanto esfuerzo...”, se había atajado en la conferencia de prensa.

Pero nada cambió. La AFA tenía bien en claro que el encuentro entre Boca y Defensa y Justicia se jugaría 48 horas después de finalizado ese encuentro en Florencio Varela. Ni siquiera las palabras del presidente de El Halcón, Diego Lemme, pudieron hacer cambiar de parecer a los organizadores. Es más, acaso la insólita explicación que dio el mandamás del equipo del Sur, le sirvió a la Liga para confirmar su schedule: “La Liga mandó una planificación a todos los clubes que teníamos posibilidades de clasificarnos. Lógicamente, como buen cabulero, le dije que la iba a ver el domingo después de las 6 de la tarde. Yo no iba a plantar una queja por algo que tal vez no me tocaba”, reconoció Lemme.

Beccacece no encontró respuestas futbolísticas en sus dirigidos, que fueron ampliamente superados por el juego de Boca JUAN MABROMATA - AFP

Pues bien, finalmente Defensa y Justicia jugó su partido con Boca y perdió 2 a 0 en la Bombonera, por lo cual la palabra de Sebastián Beccacece al término del partido era de lo más esperado. Y el técnico no solo siguió en su tesitura de cuestionar la organización sino que además se cruzó con un periodista que le preguntó por qué modificó el sistema táctico que venía utilizando. “Esa es tu opinión. Hacés el análisis vos solo, la pregunta, la respuesta. Me explicás por qué perdimos, qué hicimos. Me parece que tenés que preguntar u opinar si querés opinar, pero no preguntar, responderte, sacar tus conclusiones…”. Y continuó muy molesto: “Me parece que no fue así. Nosotros jugamos en ocho días cuatro partidos. ¿Vos jugaste a la pelota? El segundo día es el que estás más agotado. Y bueno, pasa eso”.

Beccacece no solo hizo hincapié en la falta de descanso, sino que también se encargó de elogiar a Boca: “El cuerpo y el físico también es importante. Nosotros tratamos de ser nobles y mover la pelota, pero es cierto que no encontramos algunas rutas de pase. Boca tuvo mérito, hizo un gran partido y tiene buenos jugadores. Fue un poco de todo, no solo el agotamiento nuestro. Ahí se explica la derrota, que estuvo bien”.

Para el final, dejó una reflexión respecto de la desorganización y falta de previsión a la hora de armar los calendarios: “No nos gusta quejarnos de esas cosas, pero sí son reales y duele. Estuvimos cuatro meses brindando una entrega enorme, logramos el objetivo tan deseado y jugamos 48 horas después. Nos tocó a nosotros, podía haber sido Gimnasia, Argentinos o Newell’s. No es con Defensa, no lo consideramos personal, pero está mal diseñado todo. Se deberá revisar para que no vuelva a ocurrir. No pasa en ninguna liga del mundo que un equipo juegue 48 horas después”.

Defensa y Justicia volverá a jugar recién el miércoles próximo, en la altura de Quito frente a la Liga, por la Copa Sudamericana, competencia en la que ya quedó sin chances de avanzar de fase luego del traspié en Brasil ante Goianiense. A falta de dos partidos, el conjunto de Florencio Varela apenas obtuvo 3 puntos conseguidos en cuatro partidos (un triunfo y tres derrotas). Cerrará su participación como local ante Antofagasta, de Chile.