Elche goleó a Rayo Vallecano y logró su primer éxito con Sebastián Beccacece como DT, pero puede descender en las próximas horas en la Liga de España

Un día después de que Sebastián Beccacece admitiera en una conferencia de prensa que ya trabaja pensando en volver a la primera división del fútbol español con Elche, el equipo que dirige desde hace un mes y está último en la Liga de España, sus jugadores le respondieron este sábado con una goleada por 4-0 sobre Rayo Vallecano por la fecha 32 que aun los mantiene matemáticamente con una ínfima posibilidad de salvarse del descenso.

Aunque para eso depende del milagro de ganar los seis encuentros que tiene por delante y que, además, se produzca la quimera de una serie de resultados adversos que involucre a al menos tres equipos que están muy por encima en las posiciones. Casi un imposible, por la cantidad de clubes involucrados.

Elche, un equipo con siete jugadores argentinos, tuvo como titulares a Leandro Magallán, Lautaro Blanco y Lucas Boyé, quien fue el autor del segundo gol, a los 7 minutos del segundo tiempo, al definir mano a mano con el arquero tras recibir un centro pasado de su coterráneo Blanco. Los otros tantos los convirtieron los españoles Tete Morente, Fidel y Gerard Gumbau ante un rival que jugó con uno menos desde los 27 del primer tiempo, por la expulsión del francés Florian Lejeune.

La goleada de Elche a Rayo Vallecano

Otros dos argentinos sumaron minutos en la segunda etapa en Elche: Nicolás Fernández Mercau y Ezequiel Ponce ingresaron a poco menos de 20 para el final, mientras que Oscar Trejo entró en el Rayo Vallecano a los 17 minutos de ese período.

Para Beccacece es el primer triunfo como entrenador en el equipo, después de haber perdido los cinco partidos anteriores que lo dirigió: 4-0 con Barcelona, 2-1 con Osasuna, 2-0 con Girona, 2-0 con Valencia y 1-0 con Celta. Tras ello, el DT admitió que ya su cabeza estaba en la próxima temporada, más allá de que la rigurosidad de las matemáticas todavía no decreten la baja de categoría.

Elche celebró ante Rayo Vallecano con una goleada; el equipo no vencía desde el 4 de marzo, ocho fechas atrás.

”La temporada del Elche es triste y frustrante, y toca pedir perdón. Esta situación duele por la afición y por el resultado del descenso. Estamos enfocados para el año que viene y cómo vamos a construir esto. En eso estamos muy alineados. Este descenso no debe afectar al plan”, había señalado Beccacece antes del juego frente a Rayo Vallecano, que venía de derrotar a Real Madrid.

“Esta victoria transmite ánimo y buena ‘vibra’ para lo que viene. Sabemos la realidad en la que vinimos, pero hemos hecho un cambio de juego rápidamente y me pone contento”, sostuvo el entrenador argentino esta vez, tras el partido. “Me pone feliz por la búsqueda en la situación en la que estamos. El equipo venía demostrando estos síntomas. Refrenda las sensaciones; completamos muchas de las que generamos”, agregó.

Elche, que logró su tercer triunfo en el torneo, suma 16 puntos en el fondo de la tabla y está a 12 de Espanyol y a 15 de Getafe, que también están hoy en zona de descenso directo y juegan este domingo entre sí, y a 16 de Cádiz, que se enfrenta con Valencia, que está a 17 junto a Almería (perdió con Real Madrid). Como entre ellos se sacarán puntos en esta jornada, el conjunto de la comunidad valenciana no sentirá la frustración concreta al menos hasta la próxima fecha, entre semana.

Lucas Boyé anotó el segundo gol de Elche, aunque el festejo no resulta un alivio para el momento del equipo.

El martes, en el inicio de la fecha 33, se estarán midiendo Almería y Elche. Un empate sellará el descenso de los dirigidos por Beccacece. Y aunque ganara, podría descender el miércoles, cuando jueguen Valencia - Villarreal, Atlético de Madrid - Cádiz y Getafe - Celta de Vigo.

“El vestuario está aliviado. Con la sensación de que pudo devolverle una sonrisa a la gente. Es devolver la dignidad, el compromiso y la entrega. Y la forma nos ayuda. Es un reflejo de la pasión y el sentimiento que transmitimos, y veo el interés de los futbolistas. Sin eso, un entrenador no va a ningún lado. Eso me tiene entusiasmado”, analizó el DT.

Y completó: “El segundo tiempo me pareció extraordinario. En igualdad, no pudimos concretar ninguna ocasión y la expulsión marca un cambio importante en el juego. Pero algunos errores no forzados no fueron quitando confianza. La gente estaba con la esperanza y eso generó tensión. En el descanso hablamos de lo que pasó ante Osasuna, debíamos seguir jugando pese a la tensión del ambiente y lo hicieron con coraje”.

