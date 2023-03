Del golazo en “modo Premier League” del Arsenal argentino a la estrategia de Felipe Peña Biafore: estaba lesionado y no quiso perjudicar a su equipo

Tiago Banega hizo, quizás, el gol de la fecha. Viste la camiseta de Arsenal, el Arsenal de Sarandí. Con pasado en Racing, este mediocampista fue una de las figuras, junto con Felipe Peña Biafore, del triunfo ante Tigre por 2-0 , partido disputado en el Julio Humberto Grondona y correspondiente a la fecha 8 de la Liga Profesional Argentina.

La jugada fue buenísima. No tuvo nada que envidiarle al juego que puede desempeñar el otro Arsenal, el de la Premier League. El fútbol argentino no pasa por su mejor momento, pero igual genera destellos propios de una cantera inagotable, capaz de seguir sorprendiendo. Sea en la cancha que sea. Porque incluso este encuentro no generaba demasiadas expectativas, ya que el conjunto del Viaducto tiene como objetivo evitar el descenso y los de Victoria vienen en un tobogán, por ahora, sin freno. Sin embargo, el talento argentino siempre aparece.

La jugada se dio a los 27 minutos de la segunda etapa. Nació de una presión alta de Facundo Pons, delantero de Arsenal, para recuperar el balón. En la misma hubo incluso un caño de Peña Biafore sobre Prediger. Se involucraron Banega, Toloza, Franco Vega, la pivoteó Pons de cabeza y Banega, con una gran volea, puso la pelota junto al palo izquierdo de Marinelli. Golazo.

Lo mejor del partido

El 1-0 lo había anotado Luis Leal: el delantero definió un contraataque que había nacido de un tiro libre peligroso a favor de Tigres sobre el vértice derecho, pero nadie pudo frenar el contragolpe del conjunto local luego de una buena asistencia de Lautaro Guzmán y Marinelli, que había tenido atajadas destacadas en la primera etapa (se esforzó en una doble tapada ante Leal y Braian Rivero), rozó la pelota pero no la pudo terminar de desviar.

Otra situación para destacar de Arsenal en el partido fue en el tiempo adicionado. El árbitro Fernando Espinoza había dado cinco minutos agregados, pero no bien pasados los 45 de la segunda etapa, Felipe Peña Biafore se acalambró cuando intentó rechazar una pelota en lo alto y quedó tendido en el suelo muy cerca del área chica del arquero Alejandro Medina. “Cuando salté se me acalambró el gemelo izquierdo, no me podía mover”, reconocería el volante que está a préstamo de River luego del encuentro en declaraciones a TNT Sports. Y agregó: “Tenía que elongar, pero eso me lo tenía que hacer un compañero. Encima veía que Tigre se venía...”. ¿Qué hizo? Se paró como pudo y, a los saltos, terminó yéndose del campo de juego para, luego sí, desplomarse por fuera de la línea de meta. La preocupación del mediocampista que también puede jugar de defensor central fue porque, al estar en el suelo y cerca de su arquero, estaba habilitando todos los avances adversarios.

¡PRIMERA VICTORIA EN CASA! 🇨🇩😍 pic.twitter.com/DR3XT3bQY5 — Arsenal Fútbol Club (@ArsenalOficial) March 18, 2023

En el torneo, Arsenal venía de empatar ante Argentinos Juniors por 1-1 mientras que Tigre había caído ante Central Córdoba por 2-0. Pero este sábado el conjunto del Viaducto consiguió su primer éxito en el campeonato como local, por eso los jugadores lo festejaron tanto. Arsenal ya había dado el golpe ante River en el Monumental, y ahora le dio una alegría a sus hinchas.

Pese a disponer al goleador del torneo, Mateo Retegui (6 tantos), quien viajará en las horas siguiente a Italia para sumarse al seleccionado campeón de Europa, Tigre evidenció una llamativa falencia en la definición que lo condenó a la derrota, además de mostrarse frágil en la zona del mediocampo. Las modificaciones del entrenador Diego Martínez tampoco ayudaron al equipo para soñar con, al menos, conseguir un empate. El equipo fue de mayor a mejor, pero le faltó claridad.

Leal, autor del 1-0 de Arsenal ante Tigre Fotobaires

“Yo me debo a Arsenal. Estoy contento acá, es un gran grupo y un cuerpo técnico espectacular. El segundo gol fue un golazo, encima lo hizo un volante (Banega). La verdad es que jugamos bien, todo el equipo lo hizo muy bien. Estamos muy felices por este resultado y por cómo se jugó”, dijo Felipe Peña Biafore. Y hasta destacó el trabajo del arquero Alejandro Medina: “Me pone contento que se vaya con el arco en cero. Está haciendo un campeonato bárbaro. El otro día leía que es el arquero con más pelotas atajadas en el campeonato. Nos ayuda mucho a todos, así que fue positivo no sólo ganar, sino también que él haya terminado con el arco en cero”.

Arsenal quedó en la tabla de promedios a nueve puntos de Sarmiento de Junín, por ahora último equipo en conseguir la salvación, que este domingo recibirá a River

LA NACION