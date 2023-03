Seis Naciones: Irlanda, pese a las dudas, venció a Inglaterra, se coronó con Grand Slam incluido y alimenta su gran ilusión para el Mundial de Francia

escuchar

Irlanda tiene fama de explotar justo antes de los Mundiales y flaquear cuando le toca rendir en la gran cita. Muy lejos del talante imponente que había sembrado durante todo el certamen, esta vez estuvo errático, dubitativo y, sobre todo, nervioso. Como si le hubiera pesado la responsabilidad de tener que ganar para quedarse con el Seis Naciones, con Grand Slam incluido. Le alcanzó para superar 29-16 a Inglaterra, que mostró algo de carácter después de la humillación que le propinó Francia una semana atrás, sobre todo considerando que jugó con uno menos durante todo el segundo tiempo tras la ridícula expulsión de Freddie Steward.

Irlanda sumó así su 24º título en el certamen (incluyendo Home Nations y Five Nations), con lo que igualó a Escocia, y el cuarto habiendo ganado todos los partidos (Grand Slam), quebrando una racha de cinco años sin festejar; el último había sido en 2018. El gran objetivo, no obstante, es el Mundial de Francia , donde buscará quebrar el maleficio de de superar los cuartos de final y, con el 1 del ranking sobre sus espaldas, incluso más.

En el Aviva Stadium de Dublín y ante más de 50.000 espectadores eufóricos, Irlanda tenía la misión de rubricar el arrollador juego que había desplegado durante todo el campeonato con una victoria luego de la goleada de Francia ante Gales. Enfrente estaba Inglaterra, que llegaba empapado por una lluvia de críticas tras la goleada que le habían propinado los franceses y por quien nadie daba dos pesos. Sin embargo, lejos estuvo de ser un desfile hacia lo más alto del podio, y menos por virtudes del rival que por la propia impericia.

Dan Sheehan, elegido MVP, es tackleado por el inglés Jack van Poortvliet Peter Morrison - AP

Como si la presión por todo lo que estaba en juego le hubiese pesado, Irlanda estuvo muy lejos de ser el equipo que se perfila como el máximo candidato en Francia 2023. Inconsistente en las formaciones fijas, errático en los pases, sin el acostumbrado control de pelota, apresurado en la toma de decisiones, le costó imponer condiciones.

Irlanda recién pudo resolver el partido cruzando el meridiano del segundo tiempo. A los 20 minutos de la segunda mitad apenas ganaba por uno (10-9). Inglaterra se mantenía en juego sin demasiados argumentos, pero con una actitud notoriamente distinta a la vergonzante de siete días atrás en Twickenham. Eso sí, pecó de entusiasta y se pasó de rosca. Si hubiera sido más disciplinado, acaso otro habría sido el desenlace. Pero sólo en el primer tiempo cometió 10 penales (contra tres de Irlanda), y dos de ellos resultaron fatales. Un innecesario intento de pesca de Jack Willis derivó en line-out ofensivo para Irlanda que ejecutó magistralmente en una jugada por la cola y terminó con Dan Sheehan debajo de los palos tras el pase interno de Josh van der Flier, todo una marca registrada del equipo de Andy Farrell, padre del apertura inglés Owen.

El otro, un choque entre los dos fullbacks en la búsqueda de una pelota suelta. La diferencia fue que Hugo Keenan llegó primero y chocó de frente con Freddie Steward, que se llevó como premio una tarjeta roja. El árbitro sudafricano Jaco Peyper aplicó el reglamento a la perfección, prueba de que este reglamento no sirve: no contribuye al bienestar del jugador (su pretendido fin) y afecta el desenlace de los partidos por razones ajenas al juego.

Los Farrell: padre, coach de Irlanda, e hijo, capitán de Inglaterra

🥰 A bittersweet moment in the Farrell family. pic.twitter.com/299OHQIo8N — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) March 18, 2023

El hombre de más no cambió el desarrollo del partido. Sí lo hizo, en cambio, el ingreso de Jack Conan. El tercera línea le dio un cambio más a Irlanda, que apretó el acelerador y definió el partido en dos acciones casi consecutivas. A los 22, la presión derivó en un scrum-5 que terminó con Robbie Henshaw en el in-goal. Y a los 29, un precioso off-load de Conan por encima de los hombros le cedió el segundo try a Sheehan, elegido el mejor jugador del partido. Hubo tiempo para un try más por lado, pero la historia ya estaba sentenciada.

Lo que sí preocupó fue la salida, a seis minutos del final, del apertura Jonny Sexton, lesionado. A los 37 años, se había convertido minutos antes en el máximo anotador en la historia del Seis Naciones con 566 puntos, superando a su compatriota Ronan O’Gara, con quien entró en esta fecha igualado. Aunque faltan cuatro meses para el Mundial, su cara no denotaba buenas cosas.

Los jugadores de Irlanda celebran el try de Rob Herring en el decisivo match con Inglaterra Peter Morrison - AP

En 2015, Irlanda ganó el Seis Naciones por segundo año consecutivo. Llegó al Mundial entonado y ganó su grupo, que compartía con Francia, pero en cuartos, con varias bajas por lesión, sucumbió ante los Pumas. Volvió a ganar en 2018, con Grand Slam incluido, pero ya en 2019 estaba en baja y, tras perder con el local en su zona, fue eliminado por los All Blacks de manera contundente. A Francia 2023 llega con el título bajo el brazo, que se suma al subcampeonato del año pasado. Por juego, es uno de los candidatos. Por carácter, ante Inglaterra evidenció una vez más que es una materia que tiene pendiente.

La victoria del campeón del Seis Naciones

Francia cumplió y se despidió con la frente en alto

En el segundo partido de la jornada, antes del gran duelo en Dublín, Francia debía ganar, en lo posible con punto bonus y por un amplio margen, para meter presión sobre Irlanda y mantenerse con posiblidades de retener exitosamente el título conseguido en 2022. Con otra gran actuación, reafirmando lo hecho una semana atrás en Twickenham, superó a Gales por 41-28 en París y cumplió su cometido.

Penaud, en dos oportunidades, Danty, Atonio y Fickou apoyaron para los locales, mientras que Gales, que se despidió con una sola victoria, achicó la brecha sobre el final (tries de North, Brian Roberts, Thomos Williams, y Dyer). La derrota ante Irlanda en la segunda fecha le costó la defensa del título a Francia, pero se dirige al Mundial con muy buenas sensaciones. Previamente, en el duelo que abrió la jornada,

Escocia derrotó 26-14 a Italia y finalizó tercero. Los italianos, más allá del crecimiento que insinuaron en el juego, se llevaron la cuchara de madera al perder todos los partidos.

La síntesis del triunfo de Irlanda

Irlanda (29): Hugo Keenan; Mack Hansen, Robbie Henshaw, Bundee Aki y James Lowe; Jonathan Sexton (c) y Jamison Gibson-Park; Josh van der Flier, Caelan Doris y Peter O’Mahony; James Ryan y Ryan Baird; Tadhg Furlong, Dan Sheehan y Andrew Porter.

Andy Farrell. Cambios: ST 3m, Jimmy O’Brien por Keenan; 16, Jack Conan por O’Mahoney; 19, Tom O’Toole por Furlong; 30, Rob Herring por Sheehan; 34, Ross Byrne por Sexton, Conor Murray por Gibson-Park y Kieran Treadwell por Baird; 36, Cain Healy por Porter; 39, O’Mahoney por Doris.

3m, Jimmy O’Brien por Keenan; 16, Jack Conan por O’Mahoney; 19, Tom O’Toole por Furlong; 30, Rob Herring por Sheehan; 34, Ross Byrne por Sexton, Conor Murray por Gibson-Park y Kieran Treadwell por Baird; 36, Cain Healy por Porter; 39, O’Mahoney por Doris. Inglaterra (16): Freddie Steward; Anthony Watson, Henry Slade, Manu Tuilagi y Henry Arundell; Owen Farrell (cap) y Jack van Poortvliet; Alex Dombrandt, Jack Willis y Lewis Ludlam; David Ribbans y Maro Itoje; Kyle Sinckler, Jamie George y Ellis Genge.

Freddie Steward; Anthony Watson, Henry Slade, Manu Tuilagi y Henry Arundell; Owen Farrell (cap) y Jack van Poortvliet; Alex Dombrandt, Jack Willis y Lewis Ludlam; David Ribbans y Maro Itoje; Kyle Sinckler, Jamie George y Ellis Genge. Entrenador : Steve Borthwick.

: Steve Borthwick. Cambios: ST 13m, Ben Curry por Willis; 19, Joe Marchant por Arundell; 24, Mako Vunipola por Genge; 25, Willis por Dombrandt; 28, Dan Cole por Sinckler; 30, Nick Isiekwe por Ribbans y Alex Mitchell por Van Poortvliet.

13m, Ben Curry por Willis; 19, Joe Marchant por Arundell; 24, Mako Vunipola por Genge; 25, Willis por Dombrandt; 28, Dan Cole por Sinckler; 30, Nick Isiekwe por Ribbans y Alex Mitchell por Van Poortvliet. Suplente: Marcus Smith.

James Lowe toma la pelota pese a la marca rival PAUL FAITH - AFP

Los tantos. PT: 7 y 14m, penales de Farrell (Ing); 18, penal de Sexton (Irl); 34, gol de Sexton por try de Sheehan (Irl).

7 y 14m, penales de Farrell (Ing); 18, penal de Sexton (Irl); 34, gol de Sexton por try de Sheehan (Irl). Expulsado : 40m, Steward (Ing).

: 40m, Steward (Ing). ST: 11m, penal de Farrell (Ing); 22 y 29, goles de Sexton por tries de Henshaw y Sheehan (Irl); 32, gol de Farrell por try de George (Ing); 36, try de Herring (Irl).

11m, penal de Farrell (Ing); 22 y 29, goles de Sexton por tries de Henshaw y Sheehan (Irl); 32, gol de Farrell por try de George (Ing); 36, try de Herring (Irl). Amonestado : 35m, Willis (Ing).

: 35m, Willis (Ing). Árbitro : Jaco Peyper (Sudáfrica)

: Jaco Peyper (Sudáfrica) Cancha: Aviva Stadium, Dublín

Las posiciones finales

1°, Irlanda, con 27 puntos (5 jugados, 5 ganados, 151 tantos a favor, 72 tantos en contra). Campeón

2°, Francia, con 20 puntos (5 jugados, 4 ganados, 1 perdido, 174-115)

3°, Escocia, con 15 puntos (5 jugados, 3 ganados, 2 perdidos, 118-98)

4°, Inglaterra, con 10 puntos (5 jugados, 2 ganados, 3 perdidos, 100-135)

5°, Gales, con 6 puntos (5 jugados, 1 ganado, 4 perdidos, 84-147)

6°, Italia, con 1 punto (5 jugados, 5 perdidos, 89-149)

