El talento de Enzo Fernández no le alcanzó a Chelsea para ganar en la Premier League: Everton le empató en el final

A tres meses de la final de Qatar 2022, Enzo Fernández dio otro recital con la camiseta de Chelsea, aunque su equipo sigue sin escalar en la Premier League. Los londinenses sufrieron el empate de Everton (2-2) en el final del partido y ocupan el décimo lugar, muy lejos de los puestos europeos. A pesar del resultado, el ex mediocampista de River fue el mejor de la cancha: fue el que más pases completó (63), el que entregó más la pelota en tres cuartos de cancha a un compañero (20 veces), el que hizo más barridas exitosas (5) y en que dio más pases largos (10).

La jugada que resume el partido de Enzo Fernández ocurrió en el primer tiempo. Y lo sufrió Dwight McNeil. A puro potrero, el campeón del mundo se llevó la pelota con su taco izquierdo y adelantó luego el balón con la pierna derecha. Gambeta y potrero. Su rival no tuvo más remedio que cometerle infracción. Y fue amonestado. Más números para graficar el enorme partido del argentino, que parece en camino de justificar la cifra récord que pagaron por él (121 millones de euros): fue el líder de su equipo en intercepciones defensivas.

UFF, ENZO: chiche de Fernández, a quien tuvieron que bajar con falta en la #PremierLeague.



Así como a Fernández no le pesó la adaptación al fútbol portugués ni a la selección argentina, tampoco parece costarle el nivel de la Premier League, la liga más competitiva del mundo. Desde que llegó a la capital inglesa, a fines de enero, se calzó la camiseta número cinco y el entrenador de Chelsea le dio las llaves de la mitad de la cancha. Lo hizo amo y señor de la sala de máquinas del equipo, junto a otro futbolista de gran rendimiento en el Mundial de Qatar: el croata Mateo Kovacic.

Fernández, prototipo del mediocampista que sabe defender pero que, sobre todo, sabe jugar, ya redondeó tres partidos con más de diez pases largos exitosos: este sábado contra Everton (10) y antes frente a Leeds (10) y Tottenham (13). Hay más: según Football Daily, el mediocampista argentino es el jugador del certamen inglés con más toques (107) y más pases hacia adelante por partido (promedia 10,3) de toda la Premier League.

De todas formas, Fernández no puede lidiar en soledad con los problemas defensivos del equipo dirigido por Graham Potter. Los Blues estuvieron dos veces adelante en el marcador y no supieron cerrar el partido. Primero convirtió el portugués Joao Féliz (refuerzo en el mercado invernal, cedido por Atlético de Madrid) y luego lo hizo el alemán Kai Havertz, de penal. Pero Abdoulaye Doucoure, primero, y Ellis Simms, a un minuto del final, pusieron la igualdad en el marcador. Los de Liverpool siguen sumergidos en la pelea por no descender, por lo que Chelsea bien puede pensar que en la noche del sábado se dejó dos puntos ante su público.

Lo mejor del partido

Chelsea tuvo 20 jugadas de ataque, acertó siete veces al arco contrario y contó con un 70% de posesión. Dio 537 pases, con una efectividad del 83%. Su rival apenas llegó tres veces a los dominios del español Kepa Arrizabalaga. Y le convirtió dos goles. Allí, en el área propia (y en su incapacidad para evitar que le conviertan) radica la explicación de por qué Chelsea no ganó el partido, pese al enorme rendimiento de Fernández y un buen encuentro de Joao Felix.

El andar errático en la Premier League contrasta con el rendimiento de Chelsea en la Champions, donde está entre los mejores ocho equipos del torneo tras eliminar a los alemanes de Borussia Dortmund. Ahora, los londinenses se jugarán sus chances por los octavos de final contra Real Madrid. Será un choque entre los últimos dos monarcas de la principal competencia de clubes de Europa. Y también será la reedición del duelo por la mitad de la cancha en la final de Qatar 2022: Enzo Fernández vs. Aurélien Tchouameni. Los dos jóvenes; los dos, instrumentales en sus equipos.

