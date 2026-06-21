Deniz Undav, el 9 inesperado, rescató a Alemania en un partidazo ante Costa de Marfil

El fútbol mundial tiene aprendida una lección desde hace mucho tiempo: Alemania siempre es y será Alemania. Puede tomarse vacaciones por un tiempo, caer eliminada en etapa de grupos en un par de mundiales y fracasar en otras tantas eurocopas, que todos sabemos que tarde o temprano volverá. En Toronto, en un partido de alto nivel de exigencia frente al muy buen equipo de Costa de Marfl, caminó un buen rato por la cornisa, incluso estuvo a punto de despeñarse, pero en el último minuto echó mano de la vieja estirpe, tiró los galones arriba de la mesa y se llevó un triunfo de los que valen doble o triple.

El agónico 2-1 les aseguró a los teutones la clasificación a la siguiente ronda para romper la racha negativa. Pero más que eso, vale como inyección de autoestima y convicción, y tiene un añadido con nombre y apellido: Deniz Undav.

A los 29 años, y después de una carrera en constante sube y baja, el delantero del Stuttgart fue esta temporada el máximo artillero alemán dentro de la Bundesliga. Quedó muy lejos de Harry Kane (36-19), pero se debe tener en cuenta el potencial ofensivo de los equipos donde juega cada uno, y que Undav estuvo varios meses de baja por una rotura de ligamentos en la rodilla.

El gol de Franck Kessié para Costa de Marfil; ni Manuel Neuer ni Nathaniel Brown, de Alemania, pueden evitarlo Stephanie Scarbrough - AP

Jugador de esos que no llaman la atención ni por su corpulencia ni por su habilidad con la pelota en los pies, fue trazando su historia en clubes menores de su país hasta la pandemia. Su apellido comenzaría a sonar en 2022, cuando marcó 27 goles para llevar al Union St. Gilloise de Bélgica al subcampeonato; y al año siguiente, al ser fichado por el Brighton. No le fue muy bien en su aventura inglesa y retornó a casa, a préstamo en el Stuttgart. Allí fue recuperando su amistad con las redes rivales, y dado que a Die Maanschaft no le sobran los 9 contundentes, Julian Nagelsmann se vio forzado a convocarlo.

Entonces surgió el obstáculo mayor. El técnico le comunicó que lo llamaba para ser suplente, Undav declaró que se consideraba capaz de ser titular. Nagelsmann mantuvo su postura, lo hizo ingresar al final de un amistoso contra Ghana en abril, el delantero marcó el tanto del triunfo y en la rueda de prensa posterior le bajó el precio diciendo que salvo en esa acción su actuación había sido mala. Al día siguiente se disculpó personalmente –“Dije una estupidez”, afirmó-, pero la brecha quedó abierta.

Deniz Undav convirte el primer gol para Alemania Chris Young - The Canadian Press

En los dos partidos del Mundial, Undav siguió sentado en el banco. Entró contra Curazao con el triunfo asegurado, hizo su gol y dio dos asistencias. Ante Costa de Marfil llegó su consagración: ingresó junto a Nadiem Amiri y Jamie Leweling al cuarto de hora de la segunda mitad, conectó de volea un perfecto centro largo de Amiri a los 22 minutos para establecer el 1 a 1, y en el descuento controló en el área un fenomenal pase frontal de Félix Nmecha, giró y con un zurdazo imparable le dio los tres puntos a los suyos.

Esto de lo que puede modificarse el escenario de un partido con cinco cambios permitidos es un tema de estudio. Mikel Arteta, entrenador del Arsenal campeón de la Premier, sostiene que se trata de una de las transformaciones que experimentó el fútbol, ya que obliga a darle idéntica importancia al equipo inicial como al que queda sobre el césped en el minuto 90. Julian Nagelsmann y Emerse Faé, técnico marfileño, tal vez hayan tomado nota, aunque en la previa eso los llevó a tomar decisiones contrarias. El alemán copió el once de arranque en el debut ante Curazao; el africano copió el del final, cuando su equipo definió el partido ante Ecuador.

Quizás a estas alturas, Nagelsmann les esté dando la razón a Arteta y a Faé. Hasta que efectuó esa triple variante, Alemania había pasado más tiempo padeciendo que disfrutando, con la sensación de vivir sobre el filo de la navaja.

Deniz Undav celebra con Joshua Kimmich el 2-1 sobre Costa de Marfil MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En los 45 iniciales, Costa de Marfil le devolvió golpe por golpe, minimizando a los Musiala, Wirtz, Sané, Havertz y compañía y ayudando a darle forma a un partidazo. Es el africano un conjunto como para tener en cuenta. No solo porque se hace muy difícil ganarle un duelo individual a cualquiera de sus jugadores, un portento de potencia física que traban con fiereza cada pelota que disputan, sino sobre todo por lo que hace cuando tiene la pelota. Bajo la jefatura de Franck Kessié, el equipo africano se mueve con enorme soltura, sale tocando desde el fondo, busca sociedades, tiene en Christ Inao Oulaï (20 años) un volante de enorme talento y desparpajo, y en las alas dos punteros incontrolables como Yan Diomande y Amad Diallo.

Los goles de Undav

El resumen de goles y jugadas de Alemania vs. Costa de Marfil

Se pusieron en ventaja los vestidos de color naranja a los 29 minutos en la segunda ocasión que Joshua Kimmich quedó mirándole el número en la espalda a Diomande, Diallo falló en el primer remate y Kessié acerto en el rebote. Y tuvieron un buen rato contra las cuerdas a su rival a la vuelta del descanso. Ahí cometieron el error de no afianzar el resultado, un pecado capital si ese adversario se llama Alemania.

Nagelsmann aprovechó esa concesión, hizo los cambios oportunos y de la mano del incansable Nmecha comenzó a inclinar la cancha hacia el arco marfileño. El resto del trabajo lo concretó Denis Undav, ese 9 que a falta de delicadeza tiene la potencia y el carácter necesarios para dar vuelta un partido y seguir demostrándole a su técnico que, efectivamente, hablar mal de él fue una auténtica estupidez.