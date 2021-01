Critstian Pavón, envuelto en una denuncia. Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Gabriela Origlia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de enero de 2021 • 18:02

CÓRDOBA.- Una joven cordobesa denunció al jugador de Boca Cristian Pavón por supuesto abuso sexual. La mujer contó recientemente ante la Justicia de esta provincia que el hecho denunciado sucedió en 2019 durante una fiesta en Anisacate, de donde es oriundo el futbolista. Pavón se presentó voluntariamente ante la Fiscalía de Alta Gracia y, además, hizo una contradenuncia por presunta "extorsión". Ambas causas están a cargo de esa Fiscalía, que encabeza Alejandro Peralta Otonello.

Marisol Doyle subió este sábado en su cuenta de Instagram una foto del jugador y una captura de la denuncia judicial con el texto: "Sólo deseo que la Justicia sea justa.porque lo que está persona hizo conmigo no tiene nombre. Un año de sufrimiento. Un año para fortalecerme. No voy a tener piedad como vos no la tuviste conmigo".

Este sábado, el estudio de abogados Gramática, Ferrar, Gramática que representa a Pavón emitió un comunicado que señala que la denuncia es "falsa" y que por eso, el jugador "denunció oportunamente" la situación ante la fiscalía competente "por la supuesta comisión de los delitos de extorsión y falsa denuncia". Aclara que en esa presentación, el futbolista fue convocado como testigo y "aportó todo lo que conocía sobre los hechos por él denunciados".

Cristian Pavón volvió de jugar en Los Ángeles Galaxy, de la MLS, y se reincorporará a Boca. Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Sobre la acusación de abuso, el texto indica que Pavón "se presentó espontáneamente ante la Fiscalía competente, se puso a disposición del Sr. Fiscal para colaborar con la investigación y demostrar su inocencia".

"El Sr. Pavón y toda su familia está muy tranquila, confiando en que la justicia actuará y se demostrará la verdad y los intereses ilegítimos detrás de esa falsa denuncia formulada en su contra", finaliza.

Doyle, en su red social, insiste en que Pavón -a quien llama como "esta persona"- "no se merece estar en el club ya que por sus malos actos deberá responder ante la justicia porque hacen oídos sordos? Hace un año vengo afrontando muchas situaciones y tratando de sanar heridas y haciendo que la justicia actúe que le pasa al club de quien soy fanática deberían tomar medidas...ya no aguanto más tanta hipocresía...espero y deseo tengan en cuanta este tipo de actitudes..".

Conforme a los criterios de Más información