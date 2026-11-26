MONTEVIDEO.- Era imposible frenarlo: Leandro, un taxista de unos 40 años, conducía a toda velocidad por la 18 de Julio. “... porque es una locura ofrecer departamentos por una noche, cerca de la cancha, a 1000 dólares. Fijate en las plataformas, fijate”, decía, indignado, aunque algunas palabras salían por la ventanilla impulsada por la plataforma de seguridad entre el chofer y el pasajero.

“Yo entiendo el negocio, entiendo todo. Pero hay algo que teníamos los uruguayos, cómo se llama. ¿Empatía? Bueno, ya no la tenemos más. Ya nos pasamos un poco“, rubricaba, pura energía al volante. Cada hora que transcurre, falta menos: la final de la Copa Libertadores se juega este sábado, desde las 17, entre Estudiantes y Palmeiras, dos equipos coperos, que de a poco van invadiendo la ciudad de la nostalgia.

¿Exageraba el trabajador?

Un símbolo de la final de la Libertadores

En plataformas como Mercado Libre y Airbnb se ofrecen estadías de 2 a 4 noches (desde este jueves hasta el domingo o lunes) en barrios cercanos al estadio —como Parque Batlle, La Blanqueada, Tres Cruces o Cordón— de 800 a 1.500 dólares. Incluso -tenía razón el conductor- se llega a pedir 1000 por una noche. O el mismo importe para 3 días en habitaciones privadas con baño compartido a 10 cuadras del Centenario.

Vale el ejemplo: un monoambiente de un dormitorio, baño y cocina integrado, que habitualmente factura alrededor de 1000 a 1200 en un mes entero de alquiler, se está cobrando ese mismo monto por apenas un paquete de una noche, a medida que se acerca la tarde de la Gloria Eterna.

Esa locura provoca Estudiantes y Palmeiras, esa efervescencia genera la Copa Libertadores. No hay vueltas que darle: no hay nada igual. El León tiene 4 Copas Libertadores y alcanzó 6 finales. Se consagró tricampeón entre 1968 y 1970 (venció a Palmeiras, justamente, en el Centenario, Nacional y Peñarol) y volvió a levantar el trofeo en 2009 frente a Cruzeiro. La final perdida ocurrió en 1971 ante Nacional en un desempate.

Todo el color de una fiesta que esperan todos

El Verdão tiene 3 títulos de Copa Libertadores y alcanzó 8 encuentros decisivos en su historia. Se consagró en 1999 frente a Deportivo Cali, 2020 contra Santos y 2021 ante Flamengo; cayó en las definiciones de 1961 ante Peñarol, 1968 frente a Estudiantes, 2000 contra Boca y 2025 ante Flamengo.

¿Y ahora?

A fuerza del carácter que le hizo ganar el apodo de Cacique, Alexander Medina actualizó el ADN copero de Estudiantes. Con la mística de regreso, el entrenador uruguayo tiene la oportunidad de guiar al León a su quinta corona. El sello ganador de Estudiantes tendrá una nueva prueba este sábado frente a un actor protagónico del fútbol sudamericano en los últimos largos años.

Esta temporada, conducido por Medina, el Pincha revivió los valores del pasado. “Tratamos de seguir el camino de ellos, que forjaron esta historia y tratamos de remarcar, día tras día, lo que es Estudiantes”, le contó Medina a la Conmebol.

Alexander Medina, súper concentrado desde que arribó a Uruguay, su país EITAN ABRAMOVICH - AFP

El Cacique, de 48 años, aterrizó en el banco platense en febrero y desde su llegada impuso su máxima: la intensidad es innegociable, una consigna que calzó a la perfección en la genética pincharrata. El mantra pegó fuerte en el plantel y se reflejó en el campo para dejar en el camino a Corinthians en los cuartos de final y a Flamengo, el campeón defensor, en las semifinales. Ahora se cita con otro gigante brasileño.

“La mística que tiene este club no se compra en la farmacia, sino se transmite durante el tiempo, durante las experiencias que ha vivido este club, con la Copa Libertadores sobre todo”, afirmó Medina. “Sacamos adelante los duelos importantes con juego, con fútbol, con corazón”, resumió el DT, orgulloso del carácter de un plantel que tiene al arquero uruguayo Fernando Muslera (¿se retira después de la final?) y al delantero Guido Carrillo como sus mayores figuras.

Permiso, Montevideo 😎 pic.twitter.com/FL34npW9D3 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 26, 2026

Muchos torcedores de Palmeiras odian el fútbol pragmático, orden sobre fantasía, que impone a su equipo. A él no le importa. Fiel a sí mismo, Abel Ferreira está otra vez a punto de alcanzar una Copa Libertadores con el Verdão. Controversial, con un carácter a veces explosivo, el técnico portugués busca convertirse en tricampeón del torneo continental.

La corona sería la mejor medicina ante lo que este exjugador de 47 años, nacido en Penafiel, Porto, considera una “enfermedad” en el fútbol actual: la obsesión por ganar. “El fútbol está enfermo. Si no ganas, sos débil. Si no quedas primero, no vales nada. Todos estamos obsesionados con el éxito”, se queja una y otra vez el gran estratega.

Medina y Ferreira prometen una final de dientes apretados. La imaginación, a marzo. Dentro de un contexto especial: una suerte de clásico entre la Argentina y Brasil, que tienen 25 títulos de Copa Libertadores cada uno.

Desde 2019 hasta 2025 todos los campeones de la Copa Libertadores fueron equipos brasileños. Siete títulos consecutivos. Esta racha histórica comenzó en 2019 con la consagración de Flamengo frente a River, continuó en 2020 y 2021 con el bicampeonato de Palmeiras (ante Santos y Flamengo, respectivamente), y siguió en 2022 con un nuevo título de Flamengo frente a Athletico Paranaense. Luego, en 2023, Fluminense levantó su primer trofeo tras vencer a Boca; en 2024, Botafogo hizo historia ante Atlético Mineiro; y en 2025, Flamengo volvió a coronarse ante Palmeiras para alcanzar su cuarta copa.

El destartalado fútbol argentino tiene una oportunidad de oro.