Deportes Concepción vs. Palestino, Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Deportes Concepción y Palestino, correspondiente a la fecha 26 de la Primera División Chile, se disputará este lunes 2 de noviembre a las 20.30 h en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, en la ciudad de Concepción.

El momento de los equipos

Deportes Concepción llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras perder en su última presentación frente a La Serena por 3-1. Por su parte, Palestino busca sumar de a tres luego de igualar 1-1 ante Colo-Colo en la jornada anterior.

Números que anticipan el duelo

El conjunto local intentará hacer pesar la localía en el Ester Roa Rebolledo para recuperarse en la tabla de posiciones. Palestino, en tanto, buscará mantener la solidez que mostró ante un rival de jerarquía en su último enfrentamiento para seguir escalando posiciones en el certamen.

Lo que está en juego

El resultado de este partido es fundamental para ambos clubes en la recta final de la temporada. Mientras que los locales precisan los puntos para mejorar su situación en la tabla, el equipo visitante tiene como objetivo consolidar su rendimiento para mantenerse cerca de los puestos de vanguardia en la Primera División Chile.