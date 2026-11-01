Deportes Limache vs. Audax Italiano, Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Deportes Limache y Audax Italiano correspondiente a la jornada 26 de la Primera División Chile 2026 se disputará este lunes 2 de noviembre a las 18.00 h en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán, ubicado en la ciudad de La Calera.

El presente de los equipos

Deportes Limache llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 1-0 ante Universidad de Concepción en su última presentación. Por su parte, Audax Italiano arriba tras igualar 1-1 frente a Universidad Católica en la pasada fecha, buscando recuperar la senda del triunfo en condición de visitante.

Números del cruce

Ambos conjuntos afrontan este duelo con el objetivo de sumar unidades vitales en la recta final del torneo. Mientras que los locales buscarán aprovechar el envión anímico de su reciente triunfo para fortalecer su rendimiento en el estadio Nicolás Chahuán, la visita intentará imponer su juego tras el empate obtenido ante un rival de jerarquía como la Universidad Católica.

Lo que está en juego

Este partido resulta fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la tabla de posiciones de la temporada 2026. La obtención de los tres puntos permitirá a Deportes Limache consolidar su estabilidad en la categoría, mientras que para Audax Italiano representa una oportunidad clave para escalar posiciones y cerrar la jornada 26 con mejores expectativas para el tramo final del campeonato.