Deportick: cómo funciona el sitio para comprar entradas de la selección argentina

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
La plataforma digital es la que utiliza la AFA desde el título en Qatar 2022 para el expendio de tickets para los partidos del combinado nacional
- 5 minutos de lectura'
La selección argentina inicia un nuevo ciclo, tras el Mundial 2026 donde logró el segundo puesto, y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) programó tres amistosos en el país frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín para reconocer al equipo y despedir a Lionel Messi, quien jugará por última vez con la camiseta albiceleste.
- El elenco dirigido por Lionel Scaloni recibirá el miércoles 30 de septiembre a los bolivianos en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y, después, se mudará al Monumental para ser anfitrión de los combinados africanos el sábado 3 de octubre y el martes 6, respectivamente.
Las entradas para los tres encuentros se venden desde esta semana a través de Deportick, el sitio que se utiliza desde la consagración en Qatar 2022. Para poder comprar se requiere registrarse con un mail y, luego, seguir los pasos correspondientes y habituales como precisar la cantidad de entradas, elegir la ubicación, el método de pago y adquisición de los mismos, entre otros. Al precio se le añade un “costo de servicio”. Una vez confirmada la adquisición, el usuario recibirá por mail una fecha y horario para retirar en un punto determinado el ticket físico con el que deberá entrar al estadio.
Cronograma de venta de entradas para los partidos de la selección argentina
- Vs. Bolivia: desde el lunes 21 de septiembre a las 14.
- Vs. Burkina Fase y Benín: desde el martes 22 de septiembre a las 18.
De los tres rivales, el único con el que la Argentina tiene antecedentes es el conjunto boliviano, con el que comparte la Confederación Sudamericana e Fútbol (Conmebol) y, en consiguiente, un sinfín de torneos. Solo en la era de Lionel Scaloni, lo enfrentó cinco veces y le ganó siempre: 2-1 en La Paz por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022; 4-1 en Cuiabá por la Copa América 2021; 3-0 en Buenos Aires por las mismas eliminatorias; 3-0 nuevamente en la altura, ya camino al Mundial 2026, y 6-0 en la revancha en 2024.
Pero el duelo más esperada de la ventana es vs. Benín, previsto para el martes 6 de octubre después del choque con Burkina Faso, porque será el de la despedida de Messi. Ese día, también jugará por última vez con la camiseta albiceleste Nicolás Otamendi mientras que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, más allá de que son más jóvenes, también se despedirían aunque ninguno oficializó esa decisión.
En cuanto al calendario de la FIFA, la última fecha para amistosos internacionales de este año será del 9 al 17 de noviembre. Ya en 2027 la Argentina volverá a competir en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2030, en el que será uno de los coanfitriones de los partidos inaugurales junto a Uruguay y Paraguay en un torneo que luego se mudará a España, Portugal y Marruecos.
Aunque ya está clasificada al campeonato, es muy probable que dispute igual el torneo para no quedarse sin actividad. Teniendo en cuenta que tres de las 10 selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ya tienen su pasaje a la cita ecuménica, resta conocerse cómo será el formato de juego y las plazas que dispondrá la región para el resto de los equipos.
El 2028, en tanto, será año de Copa América para la Argentina en una sede a definir, con Estados Unidos, otra vez, como principal candidato más allá de que por rotación de países anfitriones le tocaría a Ecuador. Y también con selecciones invitadas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).
Calendario de la FIFA hasta 2030
2026
- 21 de septiembre al 6 de octubre - Fecha FIFA.
- 9 al 17 de noviembre - Fecha FIFA.
#SelecciónMayor Amistosos internacionales en Argentina 🇦🇷— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 15, 2026
📝 https://t.co/EGXFxPpv6x pic.twitter.com/FYrhP28qBK
2027
- 22 al 30 de marzo - Fecha FIFA.
- 7 al 15 de junio - Fecha FIFA.
- 20 de septiembre al 5 de octubre - Fecha FIFA.
- 8 al 16 de noviembre - Fecha FIFA.
2028
- 20 al 28 de marzo - Fecha FIFA.
- 29 de mayo al 6 de junio - Fecha FIFA.
- Junio a julio - Copa América y Eurocopa.
- 18 de septiembre al 3 de octubre - Fecha FIFA.
- 13 al 21 de noviembre - Fecha FIFA.
2029
- 19 al 27 de marzo - Fecha FIFA.
- 4 al 12 de junio - Fecha FIFA.
- 29 de septiembre al 9 de octubre - Fecha FIFA.
- 12 al 20 de noviembre - Fecha FIFA.
2030
- 18 al 26 de marzo - Fecha FIFA.
- 3 al 11 de junio - Fecha FIFA.
- Junio a julio - Mundial.
- 23 de septiembre al 8 de octubre - Fecha FIFA.
- 11 al 19 de noviembre - Fecha FIFA.
- 1
Boca hizo un muy buen clásico, le ganó a San Lorenzo 2-0 y prolongó su invicto a 14 partidos
- 2
Boca juega como vive Arruabarrena: sin estridencias y con las ideas cada vez más claras
- 3
Duro cruce de acusaciones entre Mourinho y Simeone tras la victoria de Atlético sobre Real Madrid
- 4
Las posiciones del torneo Clausura: cómo quedaron Boca y River con la 10ª fecha en juego