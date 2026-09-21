Deportick: cómo funciona el sitio para comprar entradas de la selección argentina

La selección argentina inicia un nuevo ciclo, tras el Mundial 2026 donde logró el segundo puesto, y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) programó tres amistosos en el país frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín para reconocer al equipo y despedir a Lionel Messi, quien jugará por última vez con la camiseta albiceleste.

El elenco dirigido por Lionel Scaloni recibirá el miércoles 30 de septiembre a los bolivianos en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y, después, se mudará al Monumental para ser anfitrión de los combinados africanos el sábado 3 de octubre y el martes 6, respectivamente.

Lionel Messi se despedirá de la selección argentina en el partido vs. Benín PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Las entradas para los tres encuentros se venden desde esta semana a través de Deportick, el sitio que se utiliza desde la consagración en Qatar 2022. Para poder comprar se requiere registrarse con un mail y, luego, seguir los pasos correspondientes y habituales como precisar la cantidad de entradas, elegir la ubicación, el método de pago y adquisición de los mismos, entre otros. Al precio se le añade un “costo de servicio”. Una vez confirmada la adquisición, el usuario recibirá por mail una fecha y horario para retirar en un punto determinado el ticket físico con el que deberá entrar al estadio.

Cronograma de venta de entradas para los partidos de la selección argentina

Vs. Bolivia: desde el lunes 21 de septiembre a las 14.

Vs. Burkina Fase y Benín: desde el martes 22 de septiembre a las 18.

De los tres rivales, el único con el que la Argentina tiene antecedentes es el conjunto boliviano, con el que comparte la Confederación Sudamericana e Fútbol (Conmebol) y, en consiguiente, un sinfín de torneos. Solo en la era de Lionel Scaloni, lo enfrentó cinco veces y le ganó siempre: 2-1 en La Paz por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022; 4-1 en Cuiabá por la Copa América 2021; 3-0 en Buenos Aires por las mismas eliminatorias; 3-0 nuevamente en la altura, ya camino al Mundial 2026, y 6-0 en la revancha en 2024.

Pero el duelo más esperada de la ventana es vs. Benín, previsto para el martes 6 de octubre después del choque con Burkina Faso, porque será el de la despedida de Messi. Ese día, también jugará por última vez con la camiseta albiceleste Nicolás Otamendi mientras que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, más allá de que son más jóvenes, también se despedirían aunque ninguno oficializó esa decisión.

Rodrigo De Paul también jugaría su último partido con la selección argentina en el Monumental vs. Benín MARCOS BRINDICCI - LA NACION

En cuanto al calendario de la FIFA, la última fecha para amistosos internacionales de este año será del 9 al 17 de noviembre. Ya en 2027 la Argentina volverá a competir en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2030, en el que será uno de los coanfitriones de los partidos inaugurales junto a Uruguay y Paraguay en un torneo que luego se mudará a España, Portugal y Marruecos.

Aunque ya está clasificada al campeonato, es muy probable que dispute igual el torneo para no quedarse sin actividad. Teniendo en cuenta que tres de las 10 selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ya tienen su pasaje a la cita ecuménica, resta conocerse cómo será el formato de juego y las plazas que dispondrá la región para el resto de los equipos.

Lionel Scaloni termina su contrato con la selección argentina y, ¿sigue? PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

El 2028, en tanto, será año de Copa América para la Argentina en una sede a definir, con Estados Unidos, otra vez, como principal candidato más allá de que por rotación de países anfitriones le tocaría a Ecuador. Y también con selecciones invitadas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Calendario de la FIFA hasta 2030

2026

21 de septiembre al 6 de octubre - Fecha FIFA.

9 al 17 de noviembre - Fecha FIFA.

2027

22 al 30 de marzo - Fecha FIFA.

7 al 15 de junio - Fecha FIFA.

20 de septiembre al 5 de octubre - Fecha FIFA.

8 al 16 de noviembre - Fecha FIFA.

2028

20 al 28 de marzo - Fecha FIFA.

29 de mayo al 6 de junio - Fecha FIFA.

Junio a julio - Copa América y Eurocopa.

18 de septiembre al 3 de octubre - Fecha FIFA.

13 al 21 de noviembre - Fecha FIFA.

2029

19 al 27 de marzo - Fecha FIFA.

4 al 12 de junio - Fecha FIFA.

29 de septiembre al 9 de octubre - Fecha FIFA.

12 al 20 de noviembre - Fecha FIFA.

2030