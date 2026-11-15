Deportivo Madryn vs. Maipú: la bomba de estruendo, los certificados médicos contradictorios y una clasificación en manos de la AFA

En el fútbol argentino todo es posible. En Primera División y mucho más en el Ascenso. Esta vez, la polémica fue todavía más lejos y abrió una batalla impensada: la de los certificados médicos. El partido entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú, por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional, comenzó en la cancha y terminará de jugarse en los escritorios. El motivo: las diferencias sobre el estado de salud de Nahuel Galardi, arquero del conjunto mendocino, que quedó tendido en el campo de juego, presuntamente afectado por una bomba de estruendo lanzada desde la tribuna local. El encuentro fue suspendido cuando Madryn ganaba 3-1, pero la polémica no terminó ahí: los dos clubes difundieron diagnósticos médicos completamente distintos y ahora será la AFA la que deberá resolver qué ocurrió y cómo sigue la serie.

La situación fue insólita. A los 37 minutos del segundo tiempo, en una jugada que no quedó registrada por ninguna cámara de la transmisión oficial de LPF Play, Galardi cayó al césped, aparentemente aturdido por la explosión. Los médicos de Maipú ingresaron para asistirlo, aunque el árbitro Bryan Ferreyra no parecía del todo convencido de permitirles el acceso. En medio del tumulto, el carrito entró para retirar al arquero, pero sus propios compañeros, con Enzo Pérez a la cabeza, detuvieron la marcha del vehículo. Según trascendió, reclamaban que fuera trasladado en ambulancia a un centro médico y no al vestuario, hacia donde lo estaban llevando. Después del partido, ningún futbolista explicó lo sucedido.

"Partido suspendido"



Porque aparentemente la parcialidad de Deportivo Madryn agredió al arquero de Deportivo Maipú y el partido se paralizó. Bryan Ferreyra quiere reanudar el juego lo antes posible y quería impedir el ingreso de los médicos. pic.twitter.com/PXFpfDabG5 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 14, 2026

La escena tuvo otro episodio llamativo. Galardi, que era trasladado sentado en el asiento del acompañante, sin mostrar gestos evidentes de dolor, se dejó caer del vehículo y volvió a quedar tendido sobre el campo de juego. Una imagen que alimentó las sospechas sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Después de 52 minutos de interrupción, Ferreyra decidió suspender el partido ante la negativa de Maipú a continuar.

El equipo dirigido por Mariano Echeverría ya había agotado los cinco cambios. Desde 2024, el reglamento de la IFAB permite una sustitución adicional por conmoción cerebral, incluso cuando ya se utilizaron todas las variantes. Pero la norma no contempla expresamente una lesión auditiva como la que luego denunciaría Maipú. De todos modos, el problema era otro: si estaban dadas las condiciones de seguridad para seguir jugando después de una agresión desde la tribuna.

El arquero, que era retirado en el carrito, se dejó caer al césped mientras sus propios compañeros impedían que se lo llevaran Prensa Deportivo Madryn

Lo que ocurrió en las horas posteriores fue todavía más insólito. Deportivo Madryn publicó un comunicado oficial en el que aseguró que los profesionales del servicio de emergencias que asistieron al arquero dentro del campo no habían constatado lesiones. Y agregó que, según la evaluación realizada posteriormente en la Clínica Santa María, Galardi tampoco presentaba secuelas ni limitaciones físicas que le imposibilitaran continuar. Entre los resultados, detalló que no registraba hemorragias, conservaba la fuerza física de manera simétrica y se encontraba orientado en tiempo y espacio.

Maipú no tardó en responder. En otro escrito, expresó su “más enérgico rechazo” a la versión difundida por el club local y aseguró que el diagnóstico del mismo centro médico era completamente distinto. Según el certificado que publicó, Galardi había sufrido una “conmoción acústica” producto de la explosión, con síntomas de tinnitus (zumbidos en los oídos), cefalea y fotofobia, una sensibilidad extrema a la luz que puede provocar molestias y dolor ocular. El documento también indicaba 48 horas de reposo y la necesidad de realizar estudios complementarios para descartar posibles secuelas.

El club mendocino acompañó su versión con una fotografía del certificado médico, aunque en la imagen estaban tapados los datos y el número de matrícula del profesional que lo había atendido. Deportivo Madryn respondió con otra copia del documento, que presentó como el original, en la que podían leerse el nombre del médico, Walter Oscar Plano, y su matrícula profesional. Lo más extraño es que los dos certificados, con diagnósticos opuestos, parecen escritos con la misma letra y llevan una firma similar.

Ahora será fundamental lo que haya informado Ferreyra para que el Tribunal de Disciplina tome una decisión. Maipú cuenta con un antecedente reciente que podría jugar a su favor: el partido entre Boca Unidos y Gimnasia de Chivilcoy, por la Reválida del Federal A 2026. A los 40 minutos del primer tiempo, cuando estaban 0-0, una bomba de estruendo cayó cerca de dos jugadores visitantes, Nicolás Dormisch y Mario Dauría, que debieron ser trasladados a un hospital. El Tribunal de Disciplina del Consejo Federal le dio el partido por perdido 3-0 al equipo correntino, lo eliminó del torneo y clasificó a Gimnasia. Esta vez, de todos modos, intervendrá el Tribunal de la AFA, ya que se trata de la Primera Nacional.

📢 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟



Desde el Club Social y Deportivo Madryn, ponemos a disposición el certificado médico original emitido por el Sanatorio Privado Santa María, donde a diferencia del certificado difundido por el club visitante, aquí puede verse el sello… pic.twitter.com/IXVHBftXFm — Club Social y Deportivo Madryn (@ClubMadryn) November 15, 2026

Otro caso similar ocurrió en 2023, durante el Reducido entre Quilmes y Gimnasia de Mendoza. También estaban 0-0 cuando una bomba de estruendo explotó a pocos metros del arquero visitante, Brian Olivera, y el árbitro suspendió el encuentro. La resolución fue diferente: los 45 minutos restantes se disputaron en la cancha de Platense, sin público, mientras que el Cervecero recibió una quita de seis puntos y dos fechas de suspensión de su estadio.

El tiempo también juega su partido. Los cuartos de final del Reducido tienen prevista su ida para el próximo sábado 21 de noviembre, por lo que la AFA deberá resolver rápidamente si da por terminado el encuentro, aplica una sanción deportiva o dispone que se disputen los pocos minutos que faltan. Aunque los fallos del Tribunal suelen conocerse los jueves, el organismo puede reunirse de manera extraordinaria para tratar un caso urgente, como ya ocurrió con la polémica entre Boca y Vélez por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del equipo xeneize.

Otro capítulo increíble de un fútbol argentino en el que ya casi nada sorprende.