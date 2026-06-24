Desempate olímpico: el cambio del torneo que puede distorsionar la definición

El principal problema del desempate olímpico es que mucha gente no lo entiende. Todos estaban acostumbrados al anterior sistema, en el que ante la igualdad de puntos las posiciones del grupo se definían por la mayor diferencia de gol. Pero esa no es la única duda que plantea el tema. Porque ahora, cuando ni siquiera se empezó a jugar la tercera fecha de la etapa de Grupos, ya hay cuatro equipos que conocen su posición exacta en la llave de los 16avos de final. Y junto con esa nueva realidad se encienden un par de incógnitas: ¿se puede elegir rival?, ¿los equipos que utilicen suplentes en el tercer match pueden incidir en la clasificación de terceros?

Entre los muchos cambios que planteó la FIFA para esta Copa del Mundo, los del reglamento del juego son los que trajeron más polémicas y ya se habló mucho de ellos, pero el tema del formato merece un análisis aparte.

Alemania ya aseguró el primer lugar en el Grupo E, ¿jugará Havertz en la última fecha ante Ecuador? ALEXANDER HASSENSTEIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Primero hay que hacer un breve repaso de antecedentes. El 10 de enero de 2017, cuando se decidió que el Mundial de 2026 iba a tener 48 naciones, la FIFA anunció que el formato del certamen cambiaría. Por los 48 seleccionados, y con la necesidad de no estirar la cantidad de partidos finales que debían jugar los que lleguen a semifinales, se habló de un formato de 16 Grupos con tres países cada uno. Si así se hiciera y sólo los primeros llegaran a octavos de final, se ponía en riesgo a las potencias. Una mala tarde te eliminaba del Mundial en la etapa inicial y sólo habiendo jugado dos partidos. No era negocio para la venta de derechos de TV y de tickets.

Entonces se pensó en ampliar la llave a 16avos de final, por lo que los dos primeros de esos triangulares se clasificaban. Entonces, sólo uno de los tres quedaba fuera y 32 de los 48 se mantenían en juego.

Gianni Infantino quedó encantado con la definición de la etapa de Grupos en Qatar 2022 y cambió los planes de la FIFA con el formato del torneo MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pero algo cambió. La apasionante definición de la etapa de Grupos de Qatar 2022 hizo que Gianni Infantino aceptara que iban a tener que repensar las cosas. “He visto todos los partidos y, dicho de manera simple y llana, esta ha sido la mejor fase de grupos de la historia de los mundiales. Más de 51.000 espectadores de media. Las cifras de audiencia televisiva han sido de récord: llevamos ya más de 2000 millones de telespectadores, es realmente increíble, dijo el presidente de la FIFA el 7 de diciembre de 2022.

La emoción de esa tercera fecha con encuentros en simultáneo en cada Grupo, con equipos que se jugaban la clasificación dentro la cancha y al mismo tiempo esperaban noticias de otra para saber su suerte, fue lo que convenció a Infantino de que no podía matar esa atracción. Había que seguir con los grupos de cuatro y las tres fechas.

La emoción de la definición en Qatar 2022, como la que se vivió en el grupo que compartieron España, Japón, Alemania y Costa Rica, fue clave para que se mantenga la etapa inicial con grupos de cuatro países Petr David Josek - AP

Entonces había otro inconveniente. El del armado de la llave de playoffs. Los números no cerraban con dos o tres clasificados por zona. Se necesitan 32 o 16 países para un cuadro completo. Entonces se volvió al formato que se había usado hasta 1994: los mejores terceros (ahora son ocho). Eso obligó a sumar una instancia más de competencia: los 16avos de final.

Y aquí viene la razón del cambio de la FIFA. Si los mejores terceros también contaban, podría haber una disparidad en la competitividad. Este sistema permitió el ingreso de seleccionados que están por debajo del puesto 60 en el ranking mundial.

Muchos países tuvieron rivales muy accesibles en esta primera rueda. La FIFA sabía que iba a haber muchísimas goleadas (está a la vista). Entonces, en un grupo en el que hay un país que permite muchos goles, el que se enfrente con esa nación en último término, tiene en claro cuántos goles de diferencia necesita para clasificarse.

Jugar en la última fecha con un equipo de menor categoría y poder manejar esa ventaja podía despertar suspicacias. Para eliminar esa diferencia, se decidió pasar al desempate olímpico. Ante igualdad de puntos, el mano a mano entre los países involucrados en el desempate quedó por encima de la diferencia de goles.

Jonathan David y Stephen Eustaquio celebran un gol en el partido que Canadá le ganó a Qatar 6 a 0; la disparidad competitiva hizo que la FIFA se inclinara por el desempate olímpico Darryl Dyck - The Canadian Press

Se busca equidad. Siempre la intención es buena. Pero ahora hay otro posible punto de desavenencias y es que al tener tantos países que ya conocen el lugar que ocupan en la llave (Alemania, México, Estados Unidos y Argentina), los equipos que aún pueden ser segundos o terceros (y ya están clasificados), tendrían la posibilidad de elegir en qué lugar del cuadro se quieren ubicar.

Mucho más difícil era eso con el sistema anterior. Porque si bien hubo también varios equipos clasificados antes de empezar a disputar la tercera fecha, ninguno tenía asegurado el primer lugar y, por ende, su posición en la llave de eliminación directa.

En Qatar 2022, por ejemplo, Francia, Brasil y Portugal, se aseguraron la clasificación a los octavos en la segunda jornada. Los tres eligieron poner suplentes en la tercera fecha. Curiosamente los tres perdieron y, aunque retuvieron el primer puesto, no lo supieron hasta que el otro partido del grupo también estuvo finalizado.

Como los Grupos se juegan en días diferentes, también es posible que con el otro sistema se “elija rival”. Pero las posibilidades son menores.

Kylian Mbappé y Erling Haaland definirán el primer puesto del Grupo I; ¿sus técnicos querrán arriesgarlos en el tercer partido? Lionel Messi, sin necesidades con la selección argentina, seguramente descansará en el último partido del Grupo J AP

La otra gran polémica es qué pasara con los seleccionados que ya se aseguraron el primer lugar y no tienen razón alguna para arriesgar a sus mejores jugadores. Al utilizar suplentes, van a favorecer a los rivales de esa última fecha y lo que parecía ser equitativo, dejará de serlo.

El criterio elegido por la FIFA es similar al que existe en otras dos competiciones de exelencia: la Champions League y el Comité Olímpico Internacional (Juegos Olímpicos, de allí el nombre).

La prueba piloto efectuada en el Mundial de Clubes, donde también se observó una gran disparidad entre equipos de las distintas confederaciones, fue lo que impulsó a adoptar esta medida.

Cada vez que se legisla en favor de una norma, es posible que, sin quererlo, se juegue en contra de otra. Seguro que este formato no es el definitivo. Menos si en 2030, como algunos desean, se estirla la participación a 64 naciones. Pero ese será otro problema.