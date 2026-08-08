El sentido mensaje del Inter Miami tras la muerte de Jorge Messi

El Inter Miami envió este sábado un mensaje a Lionel Messi tras la muerte de su padre, Jorge Messi. El futbolista viaja a la Argentina para asistir al velatorio, que se llevará adelante en Rosario, Santa Fe. El club estadounidense jugará esta noche por la Leagues Cup. “Nuestro corazón está acompañando”, señalaron a través de X.

Jorge Messi murió a las 2 de la madrugada en el Sanatorio Centro de la ciudad santafesina, donde se encontraba internado. Aunque se conocía hace tiempo que sufría un problema de salud, su cuadro se agravó en los últimos días.

Tras el anuncio, la familia Messi comenzó con los preparativos para dar el último adiós a Jorge en el cementerio privado de El Prado, en la localidad de Pérez. Se trata de una ceremonia privada que solo contará con familiares y allegados.

Entre otras cosas, Jorge Messi tuvo un rol fundamental en el traspaso de Lionel hacia el Inter Miami Instagram @jorge.sole

Ante ello, Lionel Messi inició su camino hacia la Argentina. Su llegada se espera para la noche de este sábado: el avión aterrizaría aproximadamente a las 20.30.

El capitán de la selección argentina regresa a Rosario apenas diez días después de haber volado desde allí a Estados Unidos para sumarse nuevamente al Inter Miami. Su lugar de nacimiento había sido su elección para el descanso luego del Mundial 2026 donde se reencontró con su padre, quien por estos motivos de salud no había viajado a la Copa del Mundo.

A lo largo del día cientos de mensajes se registraron en redes sociales de referentes del fútbol internacional y argentino, personalidades, otros deportistas y allegados. Allí ofrecieron sus condolencias al astro del fútbol y a su familia.

El posteo del Inter Miami Captura

El Inter Miami se sumó durante la tarde de este sábado. “Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi”, escribieron a través de la red social X.

Jorge y Lionel Messi se sacaron su última foto pública juntos en noviembre pasado tras un partido del Inter Miami por la MLS donde el futbolista hizo dos goles. Esta noche, a partir de las 21, el club se enfrentará al Monterrey por la fase de grupos de la Leagues Cup.

La salud de Jorge Messi

La enfermedad marcó el último Mundial del astro del fútbol, que lloró tras el partido entre la selección argentina y Argelia, el debut en Estados Unidos. Más tarde, en diálogo con la prensa, sostuvo que pasó “días difíciles y complicados” por “una situación ajena a lo deportivo”.

En ese momento, la familia compartió un comunicado donde afirmó que Jorge atravesaba una “situación de salud” y que se encontraba “bajo seguimiento médico”, aunque no se precisó su diagnóstico. Pasó algunos días en observación en un centro médico porteño, donde fue dado de alta en junio. Sin embargo, su situación se agravó en los últimos días.

Lionel y Jorge Messi x.com

Desde el Sanatorio Centro de Rosario informaron que murió este sábado a las 2 de la madrugada. “Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias”, escribieron y remarcaron que, por respeto a la privacidad de la familia, no darían más información sobre “las circunstancias médicas del fallecimiento”.

Jorge Messi estaba casado con Celia Cuccittini y era padre de Matías, Rodrigo, Lionel y María Sol. Su figura generó un gran impacto en el mundo del fútbol porque fue uno de los máximos impulsores de la carrera de su hijo y quien se instaló con él en Barcelona, hace más de dos décadas, para que pudiera dar sus primeros pasos como deportista.