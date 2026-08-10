Detuvieron a un jugador de fútbol en Santa Fe por golpear al árbitro luego de ser expulsado

En un nuevo episodio de violencia en el fútbol de Santa Fe, un jugador de una liga regional fue detenido luego de golpear en el rostro al árbitro del partido que disputaba. El futbolista reaccionó de esa manera después de que el juez principal lo expulsara.

El hecho ocurrió alrededor de las 16 de este domingo en la ciudad de Capitán Bermúdez, durante el encuentro que disputaban Santa Catalina y Barrio Quinta, por el torneo de la Liga Regional Sanlorencina. La agresión se produjo a los 35 minutos del primer tiempo, cuando el árbitro, de 53 años, expulsó con tarjeta roja a Jorge Godoy, jugador de Barrio Quinta, de 35 años, que llevaba el dorsal número 2. Tras recibir la expulsión, el futbolista le dio un golpe de puño en el pómulo derecho al juez.

Le pegó al árbitro porque lo expulsó de un partido: fue detenido

El episodio fue observado por los efectivos policiales que participaban del operativo de seguridad. Los uniformados intervinieron de inmediato, detuvieron al jugador y lo trasladaron a la Comisaría 2.ª, donde quedó a disposición de la fiscalía de turno, informaron fuentes consultadas por LA NACION.

El árbitro, en tanto, recibió asistencia médica en el lugar y luego fue trasladado a un centro de salud de la zona. Como consecuencia del episodio, el partido fue suspendido.

Le pegó al árbitro porque lo expulsó de un partido: fue detenido. Ministerio de Seguridad de Santa Fe

Después del hecho, Barrio Quinta, el club visitante en el que juega Godoy, emitió un comunicado en el que expresó su “más enérgico repudio” a lo ocurrido y consideró que este tipo de conductas son “absolutamente inadmisibles dentro y fuera de un campo de juego”.

La institución también manifestó su solidaridad con el árbitro Hugo Walter Masuelli, quien resultó lesionado tras recibir el golpe. “Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, la convivencia, el juego limpio y la sana competencia”, señaló la comisión directiva.

Le pegó al árbitro porque lo expulsó de un partido: fue detenido. @club_barrio_quinta_oficial_

Antecedente

Un mes y medio atrás, un policía de Santa Fe murió en un hospital de Rosario luego de sufrir lesiones severas en su cabeza durante unos incidentes ocurridos después de la final de la Liga Cañadense de Fútbol. Los violentos disturbios se desataron cuando un grupo de hinchas se retiraba del estadio, en el marco del operativo de desconcentración posterior al evento deportivo.

El uniformado de 35 años, que formaba parte del dispositivo de seguridad, sufrió una grave lesión provocada por una feroz golpiza que lo dejó tendido en el suelo. Eduardo Damián López presentaba un “traumatismo de cráneo grave y penetrante”, con lesiones hemorrágicas intracraneanas y una importante inflamación cerebral. El policía era originario de Rosario y desempeñaba su labor en el Comando Radioeléctrico de Roldán. Por ese homicidio fueron detenidos dos sospechosos.