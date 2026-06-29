Atacaron a un policía que participaba del operativo de seguridad de un partido regional: tiene muerte cerebral

Un policía de Santa Fe permanece internado en grave estado en un hospital de Rosario, con asistencia respiratoria mecánica y muerte cerebral, luego de sufrir lesiones severas en su cabeza durante unos incidentes ocurridos después de la final de la Liga Cañadense de Fútbol. Los violentos disturbios se desataron cuando un grupo de hinchas se retiraban del estadio, en el marco del operativo de desconcentración posterior al evento deportivo.

El uniformado de 35 años, que formaba parte del correspondiente dispositivo de seguridad, sufrió una grave lesión provocada por una feroz golpiza que lo dejó tendido en el suelo y, según se pudo corroborar luego en el centro de salud, con muerte cerebral, informaron desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe ante la consulta de LA NACION. Algunas versiones hablan de que habría recibido un golpe en su cabeza con un elemento contundente.

El episodio tuvo lugar una vez finalizado el partido entre el Club Atlético Carcarañá, conocido como Cremería, y Sportivo Las Parejas, en la ciudad de Carcarañá, que consagró campeón al conjunto visitante. El policía malherido fue identificado por los medios locales como Eduardo Damián López, originario de Rosario y que desempeñaba su labor en el Comando Radioeléctrico de Roldán. Se encuentra internado, con pronóstico reservado, en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

Un policía de Santa Fe está en estado crítico tras ser gravemente herido en un partido de fútbol

“Mi hermano está vivo, superdelicado, pero está vivo”, escribió en las redes sociales una allegada para desmentir unas versiones que, a primera hora de este lunes, indicaban que el policía había fallecido.

Por el hecho, interviene el fiscal Juan Pablo Baños, del Ministerio Público de la Acusación, sede Cañada de Gómez, quien buscará determinar quiénes participaron en la agresión y la responsabilidad de cada uno. Los investigadores analizan testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y registros del operativo para reconstruir los momentos previos al ataque.

Un policía de Santa Fe está en estado crítico tras ser gravemente herido en un partido de fútbol. captura de redes

En diálogo con Cadena 3 Rosario, el intendente de Carcarañá, Miguel Ángel Vázquez, explicó que los incidentes se desencadenaron cuando finalizaba la jornada deportiva. “Un grupo de inadaptados de las tribunas quiso ir a buscar a los jugadores de Las Parejas y la policía no lo permitió. Ahí se armó una gran guerra campal”, relató.

Un policía de Santa Fe está en estado crítico tras ser gravemente herido en un partido de fútbol. @yesii.santinob.3

De acuerdo al funcionario local, la salida de la delegación visitante estaba organizada para evitar inconvenientes, pero un sector de simpatizantes locales intentó avanzar hacia los futbolistas campeones. “Los jugadores de Las Parejas se fueron por la salida que teníamos preparada y este grupo quiso salir. La policía intervino para que no salga y ahí comenzó todo este problema”, señaló. “Preparábamos una fiesta del fútbol y terminó pasando algo inesperado”, lamentó el mandatario.

“El Club Atlético Carcarañá repudia enérgicamente los hechos de violencia ocurridos luego de la final de fútbol disputada esta tarde en nuestro Complejo Deportivo”, fue el mensaje que envió la institución donde ocurrieron los violentos hechos.