Días y horarios de los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 está a punto de llegar a su fin. La selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, integra el Grupo J y quiere revalidar su condición de campeón del mundo en Estados Unidos, México y Canadá. El seleccionado albiceleste llega como cabeza de serie y afronta el gran desafío de defender la corona obtenida en Qatar 2022. Su camino en la etapa de grupos tiene paradas confirmadas en Kansas City y Dallas, donde se enfrentará a tres rivales de distintos continentes con objetivos diversos: Argelia, Austria y Jordania.

El estreno de la Argentina será el martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City contra los africanos, que llegan en un buen presente tras alcanzar los cuartos de final en la Copa Africana de Naciones y mantiene la expectativa de avanzar a la siguiente instancia. Posteriormente, se traslada al AT&T Stadium de Dallas para jugar el lunes 22 de junio a las 14 ante los europeos. Este duelo, a priori, pareciera ser el más exigente en los papeles, ya que el seleccionado austríaco cuenta con figuras de peso en las ligas principales de Europa, como Konrad Laimer, de Bayern Múnich, y Kevin Danso, de Tottenham.

Austria es uno de los rivales de la selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026 JOE KLAMAR - AFP

La etapa de grupos concluye para la Argentina el sábado 27 de junio a las 23, nuevamente en el AT&T Stadium, frente a los asiáticos. Este rival participa en esta edición como uno de los cuatro debutantes. La importancia de estos tres compromisos radica en la estructura del nuevo formato de competencia, que cuenta con 48 participantes. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros clasificarán a los 16avos de final. Un cuarto puesto, en tanto, significa la eliminación automática del certamen.

El camino posterior en la etapa de eliminación directa depende de la posición final que ocupe cada equipo en su zona. Si la Argentina logra el primer puesto, juega el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami contra el segundo clasificado de la zona H. En cambio, si termina en el segundo lugar, se enfrenta al líder de ese mismo grupo, integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles. La situación resulta más compleja para un tercer lugar, ya que el rival depende de una tabla general de terceros donde se cruzaría con los líderes de las zonas B, D, G, K o L, según su ubicación definitiva en ese listado.

La selección argentina y España podrían cruzarse en 16vos si uno termina primero y el otro segundo Canchallena

Cada partido del Mundial 2026 puede seguirse a través de canchallena.com. La selección argentina afronta este certamen con la responsabilidad histórica de buscar su cuarto trofeo y alcanzar el bicampeonato. Con un plantel que combina jerarquía internacional y experiencia en torneos de elite, el DT Lionel Scaloni buscará priorizar el descanso tras los viajes y la adaptación al clima caluroso, algo fundamental para sostener el nivel físico necesario ante rivales que buscan dar el golpe en la cita ecuménica más grande de la historia.