Dibu Martínez debutó en Chelsea ante Brighton, por la Premier League

Una nueva etapa profesional comenzó para Emiliano Dibu Martínez. El arquero campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 se unió a Chelsea en las últimas horas, luego de seis (y productivas) temporadas en Aston Villa y, con muy poco tiempo en el club, ya debutó. El entrenador español del equipo londinense, Xavi Alonso, decidió darle la confianza al marplatense este domingo, en el partido ante Brighton, por la segunda fecha de la Premier League.

Emiliano Martínez despejando el envío desde un córner de Brighton, por la segunda fecha de la Premier League Mike Hewitt - Getty Images Europe

Sin Enzo Fernández entre los convocados, ya que tiene todo muy avanzado con Manchester City, Chelsea dominó por completo la primera media hora como local, en el estadio Stamford Bridge. Romeo Lavia, a los 4 minutos, Pedro Neto, a los 14, y Joao Pedro, a los 31, encontraron enormes fragilidades en la última línea de Brighton y pusieron en ventaja a Chelsea (3-0).

En ese contexto de superioridad, Dibu Martínez, prácticamente, no tuvo preocupaciones en la primera media hora de partido. Sólo se vio incómodo y tuvo que esforzarse a los 9 minutos, cuando tuvo que despejar con los puños un envío desde un córner, con el área chica poblada de futbolistas. También se arrojó para atrapar un débil intento de Malick Yalcouye a los 28. El público de Chelsea aplaudió al arquero argentino de 33 años.

Con ustedes... ¡LA PRIMERA ATAJADA DE DIBU MARTÍNEZ EN CHELSEA!



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Pero la tranquilidad local se alteró a los 35 minutos, cuando Brighton descontó: en un contraataque furioso y con la defensa de Chelsea mal posicionada, el guardavalla argentino salió rápido, cruzó abajo a Charalampos Kostoulas, pero la pelota se elevó hacia el centro del área y la tomó de volea Yalcouye, para anotar el primer gol del equipo de la ciudad costera británica.

El otro argentino que llegó a Chelsea en esta temporada, Valentín Barco, comenzó desde el banco de los suplentes.

El arquero argentino inició el segundo tiempo con protagonismo. Bajó un cabezazo con las manos y sacó rápido y alto, con un derechazo, para la posición de Joao Pedro, que estaba atento para salir de contraataque. El delantero brasileño recibió perfectamente e intentó gambetear en los últimos metros, pero lo terminaron cruzando. La jugada generó los aplausos del público de los Blues.

Los goles de Chelsea vs. Brighton

¡GOLEADA EN MEDIA HORA! Contraataque letal del Chelsea y Joao Pedro puso el 3-0 parcial sobre Brighton en la fecha 2 de la #PREMIERxESPN.



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