Dibu Martínez pidió disculpas por el resultado de la final contra España y puso en duda su continuidad en la Selección

La derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó una profunda marca en Emiliano “Dibu” Martínez. Horas después del partido, el arquero publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, en el que pidió disculpas por no haber conseguido el título y sembró dudas sobre su continuidad en el equipo nacional.

El futbolista expresó la tristeza que le produjo el resultado, contó que imaginaba volver a levantar la Copa del Mundo y aseguró que deberá tomarse un tiempo para evaluar cómo seguirá su carrera con la camiseta albiceleste. “Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, escribió.

La frase generó una fuerte repercusión entre los hinchas debido a la importancia que adquirió Martínez dentro del ciclo de Lionel Scaloni. Desde que se consolidó como titular, el arquero se convirtió en una de las figuras de la selección y tuvo intervenciones decisivas en las principales conquistas de los últimos años.

La seleccion argentina fue recibida por miles de hinchas

El mensaje completo de Dibu Martínez tras la final

Martínez recurrió a sus redes sociales para transmitir sus sensaciones luego de la caída por 1-0 ante España en la prórroga. En el comienzo de su publicación, reveló cuáles eran sus expectativas antes del encuentro decisivo y reconoció la frustración que le provocó no haber podido cumplirlas.

“Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé con traerla a la Argentina y hacer historia una vez más”, expresó. A continuación, describió el impacto emocional que le produjo la derrota: “La verdad, el dolor es difícil de explicar”.

Fue entonces cuando dejó abierta la posibilidad de cerrar su etapa en la selección argentina. “Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, sostuvo, sin precisar si se refería a una eventual renuncia inmediata o a un período de análisis antes de tomar una decisión definitiva.

El arquero concluyó el mensaje con una disculpa dirigida a los hinchas y una referencia al compromiso que mantuvo durante todo el torneo. “Lo siento mucho. Realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, afirmó.

Una final atravesada por la tensión

El duelo frente a España estuvo marcado por el nerviosismo, las protestas y las decisiones arbitrales. La selección argentina debió disputar parte del encuentro con diez jugadores, una situación que obligó al cuerpo técnico a modificar su planteo para sostener al equipo en inferioridad numérica.

Lionel Scaloni también fue amonestado por cuestionar una determinación del árbitro esloveno Slavko Vincic desde la zona técnica.