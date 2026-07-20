La reacción de Scaloni al recibir una tarjeta amarilla durante la final contra España

Lionel Scaloni vivió con intensidad la final del Mundial 2026 entre la selección argentina y España. En medio de un encuentro cargado de tensión, el entrenador reclamó una decisión arbitral desde la zona técnica y recibió una tarjeta amarilla por parte del esloveno Slavko Vincic.

El director técnico reaccionó con evidente malestar ante el fallo y exteriorizó su enojo desde un costado del campo de juego. La protesta no pasó inadvertida para Vincic, quien se acercó hasta el banco argentino y le mostró la amarilla a Scaloni.

La sanción se produjo en un momento especialmente delicado para la albiceleste. Argentina ya disputaba el partido con diez futbolistas y, a la inferioridad numérica dentro de la cancha, se sumó la amonestación de su entrenador.

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El enojo de Scaloni y la decisión de Slavko Vincic

Scaloni siguió la acción desde la zona técnica y expresó de inmediato su disconformidad. Con gestos de fastidio y un reclamo sostenido, intentó manifestarle al equipo arbitral su desacuerdo con la decisión, pero Vincic consideró que había excedido los límites permitidos.

El árbitro interrumpió momentáneamente la reanudación y se dirigió hacia el banco de suplentes. Allí identificó al seleccionador argentino y levantó la tarjeta amarilla. Scaloni recibió la sanción todavía molesto y continuó dando indicaciones a sus dirigidos en medio de un tramo decisivo del encuentro.

Quién es Slavko Vincic, el árbitro de Argentina-España

El encargado de impartir justicia fue Slavko Vincic, el experimentado árbitro esloveno que también dirigió partidos de máxima relevancia en Europa y en anteriores Copas del Mundo. Su designación para la final colocó nuevamente su nombre en el centro de la escena internacional.

Vincic había estado involucrado en un controvertido episodio ocurrido en Bosnia y Herzegovina en 2020. El árbitro fue detenido durante una redada policial realizada en una propiedad donde las autoridades investigaban una presunta red vinculada con prostitución, drogas y tráfico de armas.

El esloveno explicó posteriormente que había llegado al lugar después de aceptar una invitación para almorzar y sostuvo que no tenía ninguna relación con los hechos investigados. “No tengo nada que ver con eso”, aseguró entonces. Tras declarar ante las autoridades, quedó en libertad y no fue acusado de ningún delito.