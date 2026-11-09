Diego Forlán contra la Argentina: Independiente, Menotti, Riquelme y amores de un Balón de Oro convertido en DT de selección

“Cuando yo jugaba en Manchester o Villarreal, buscaba el momento para ir a Buenos Aires y tomarme un café con él”. Diego Forlán es un “argentino” nacido en Uruguay: la conexión con nuestro país es de toda la vida. De las divisiones inferiores en Danubio a Independiente: el debut fue el 25 de octubre de 1998, en un empate 1 a 1 entre el Rojo y Argentinos, en la cancha de Ferro, bajo el aura de César Luis Menotti, entrenador, amigo, suerte de padre, confidente.

La muerte de César despertó tiempo atrás su lado argentino, que recorre parte de sus venas. “Era una persona con la que hablabas de todo, no sólo de fútbol. Te daba una maestría constante, era impresionante. Y una grandísima persona, sencillo y amigo de sus amigos. De esas personas que tenés la oportunidad de conocer y después decís ‘valió la pena’”, contaba.

Diego Forlán, en sus tiempos de Independiente; en los primeros tiempos le costó, pero después explotó su capacidad goleadora y fue vendido a Manchester United

Horas después de la partida de Menotti, el 5 de mayo de 2024, se hizo viral en las redes sociales un video donde se contempla al Flaco conversando con Forlán en 1990 en Los Aromos, el complejo deportivo de Peñarol. El rosarino era el técnico del Manya, y Forlán un niño de 11 años que en el verano quiso visitar el entrenamiento del Carbonero.

“Era verano y me fui con un amigo y su papá, y ahí lo conocí. Yo me presenté como ‘el hijo de’ (Pablo Forlán, gloria doméstica). Menotti hacía bromas y me decía que no tenía que jugar de lateral, sino de delantero”, recordó el uruguayo. En el archivo se lo escucha decir al entrenador con una sonrisa: “Nada de jugar de lateral y correr todo el día, no: de nueve. Hay que jugar cerquita del arco, a meter goles, como Rubén Paz, como Rubén Sosa”.

Menotti (DT de Peñarol) con Diego Forlán (11 años). 8 años después lo dirigió en Independiente. https://t.co/PDmRfsXawJ pic.twitter.com/donRaIg8oD — Juan (@CAPenarolCZO) May 5, 2024

A los 47 años, Cachavacha es el DT interino de la selección de Uruguay, que este viernes se cita con la Argentina en la Bombonera. En sus 20 años de carrera (582 partidos oficiales y 221 goles en clubes), Forlán escuchó a decenas de entrenadores. De todos, elige a tres técnicos por encima de los demás: Menotti, Ferguson y Tabárez. “No quiero armar un podio, pondría a los tres en la misma línea. Los tres fueron grandísimas personas, además de tremendos entrenadores. Con uno debuté, con otro empecé mi carrera en Europa y con el Maestro conviví muchos años en la selección”, le contó tiempo atrás a La Nación.

Sumó 112 partidos y 36 goles con la Celeste en 12 años. Ganó una Copa América (en Argentina 2011, justamente) y jugó tres mundiales. El mejor: el cuarto puesto obtenido en Sudáfrica 2010. Logró el Balón de Oro otorgado al mejor jugador del torneo. De aquellos buenos tiempos, cree que el presidente de Boca fue un compañero perfecto. “Riquelme fue uno de los mejores socios en la cancha. También lo fueron Van Nistelrooy en Manchester United, el Kun Agüero en Atlético, Luis Suárez y Cavani en la selección...”, contaba.

Riquelme y Forlán, una sociedad ideal en aquel Villarreal del Ingeniero Pellegrini Archivo

De ayer a hoy y de algún modo, Uruguay sigue el modelo que la Argentina usó con Lionel Scaloni. Al menos, las coordenadas son bastante parecidas. Nadie descarta la continuidad de Forlán, si acompañan los resultados y el grupo funciona.

Con Federico Valverde a la cabeza, Forlán convocó a 28 futbolistas de cara a los amistosos de cierre de año que disputará la selección uruguaya ante una Argentina que estrena la era post Messi y frente a República Dominicana.

Uruguay disputará el Clásico del Río de la Plata en la Bombonera y cuatro días después despedirá el año en casa ante República Dominicana. El duelo ante los dominicanos se disputará en el Campus de Maldonado, 140 km al este de Montevideo.

Lista definitiva de Diego Forlán para los amistosos con Argentina y República Dominicana por Fecha FIFA 📋 pic.twitter.com/hUkNrSRGfi — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 6, 2026

El capitán de Real Madrid vuelve a la selección luego de un Mundial que se transformó en una pesadilla para el equipo charrúa, eliminado en la primera etapa.

Forlán asumió en agosto la dirección técnica interina de la selección y sacó con buena nota en su estreno en una gira por Asia. Uruguay cayó 3-1 en su visita a Japón a fines de septiembre, pero goleó 4-1 a Corea del Sur y 6-1 a India a principios de octubre en una primera fecha FIFA postmundial.

Para los amistosos ante Argentina y Dominicana, el exgoleador volvió a confiar en la mayoría de los futbolistas que protagonizaron la gira por Asia. El mediocampista Rodrigo Bentancur, de Tottenham, y el delantero Darwin Núñez son otras de las figuras que lideran la convocatoria. En la gira por Asia, el delantero del Al-Diriyah saudí volvió al gol con la Celeste tras una larga sequía. También está Joaquín Piquerez: el lateral es una de las piezas claves de un Palmeiras que disputará la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata, a fines de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

Tarde llena de llegadas 👋🏼 pic.twitter.com/p1plIGuMZK — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 9, 2026

La novedad de la nómina es Bruno Damiani, de 24 años, delantero de Philadelphia Union de la MLS. Forlán, tercer goleador histórico de la Celeste, por detrás de Luis Suárez y Edinson Cavani, también estará al frente de los amistosos que dispute Uruguay en la fecha FIFA de marzo de 2027, mes en que la AUF definirá si lo ratifica en el cargo.

Y algo más: el entrenador también dirigirá al Sub 20 en el Sudamericano que se disputará entre enero y febrero en Colombia.

El DT, que dirigió a Peñarol y a Atenas, de San Carlos, de segunda división, reemplaza a un argentino... el Loco Bielsa. “Cada uno tiene su personalidad, su forma de ser. Bielsa era un entrenador con mucha jerarquía, mucha experiencia. A mí me toca entrar en este momento y de mi lado, en base a mis experiencias, tratar de darle mi mayor experiencia a los jugadores”, sostuvo, en su presentación, el hombre que vivió no solo en la Argentina y Uruguay. También en Inglaterra, España, Italia, Brasil, Japón, India y Hong Kong.

Otros tiempos: Zaira Nara y Diego Forlán, cuando eran novios

Tuvo una historia sentimental con Zaira Nara, que terminó en junio de 2011, apenas 40 días antes de su boda programada. Fueron tres años de noviazgo y una breve convivencia en España.

Antes y después de la vida y el fútbol, el tenis. “De chico, veía mucho los partidos de Boris Becker, también los de Ivan Lendl, Andre Agassi y Pete Sampras”, recordó. Durante una pretemporada con Manchester United en Portland, en Oregon, se enfrentó con su compañero de equipo, el neerlandés Ruud van Nistelrooy. “Jugamos un tie-break. Sólo sacaba yo, así que cometí alguna doble falta, eso le dio algunos puntos. Pero conseguí ganar”, se divertía.

Carcajadas en una práctica de Atlético de Madrid, con Maradona y Kun Aguero Atlético madrid

También, en 1993, cuando era muy joven, jugó un dobles junto a Diego Maradona, otro aficionado al deporte de las raquetas, en el Carrasco Lawn Tennis, uno de los clubes más tradicionales de Montevideo. Aún no sabía que iba a ser un grande... del fútbol. En noviembre de 2024, recibió una invitación para disputar el torneo de dobles junto a Federico Coria... otro argentino en su vida, más allá de una derrota amistosa y lapidaria.