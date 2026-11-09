Julián Alvarez sigue enredado con Barcelona: falló dos ocasiones de gol que lamentó Atlético de Madrid

El proceso de reconciliación de Julián Alvarez con los hinchas del Atlético de Madrid ya atravesó la fase de las palabras, cuando la Araña hizo públicas sus disculpas por haber forzado hasta más allá de lo razonable su transferencia a Barcelona. La reconexión sentimental entre la Araña y la afición necesita argumentos futbolísticos, goles y rendimientos determinantes. Algo de esa contribución ya se vio con un par de tantos de peso; uno sirvió para evitar lo que hubiera sido una dura derrota ante Stuttgart por la Champions League, y otro significó el triunfo sobre La Coruña por la Liga de España.

El calendario le fijó al cordobés un partido más que especial en este domingo: ante Barcelona, en el estadio Metropolitano, con la motivación de conseguir una victoria que hubiera puesto al Atlético como único puntero de la Liga de España, al cabo de 12 fechas y antes de la pausa de dos semanas por la fecha FIFA destinada a las selecciones nacionales.

La derrota por 2-1, tras estar en ventaja con un gol de Giuliano Simeone, dejó una sensación de decepción que inevitablemente roza a Julián, que tuvo un arranque como para volver a hacerse un lugar en el corazón de los hinchas, pero en el balance de los 90 minutos quedó más señalado por los dos mano a mano que desperdició ante el arquero Joan García. Tuvo la posibilidad de cerrar una herida que sigue ahí, pendiente de futuras sanaciones y con pronóstico reservado.

Todo había empezado bien para Atlético de Madrid: Giuliano Simeone puso el 1-0 tras una asistencia de Julián Alvarez THOMAS COEX - AFP

Para los hinchas también era una cita con resaltador, con el foco puesto en Julián. Según informó Mundo Deportivo, desde el club se evitó que el Fondo Sur mostrara un mosaico con la inscripción “Mi dulce condena” sobre una camiseta N° 19 -la de Julián- entre barrotes. Una manera de expresar que la Araña podía llegar a realizarse y ser feliz en un lugar del que renegaba hasta hace unos pocos meses.

Fue el undécimo partido de Alvarez contra Barcelona, el adversario al que más veces enfrentó, junto con Real Madrid. La derrota acentuó el saldo negativo, con siete derrotas, tres victorias y un empate. Esas estadísticas tienen algunos matices que favorecen a la Araña, que marcó tres goles, dos de ellos para decidir en la temporada pasada las eliminaciones de Barcelona en la Champions League y la Copa del Rey.

El rendimiento del cordobés fue más que estimulante en el comienzo del encuentro. No tiene un compañero fijo de ataque; a veces fue Sørloth, ya hizo dupla con Lookman y Jonathan David, y ahora Diego Simeone eligió al coreano Kang-in Lee como fórmula ofensiva. No mezclaron bien, pero eso no impidió que el cordobés estuviera muy activo por la izquierda, asociándose con Baena y con un Grimaldo que se proyectaba por la banda. Alvarez le daba mucho trabajo al juvenil lateral Fariñas y tenía a maltraer a Pau Cubarsí, elegido mejor futbolista joven en el Mundial.

El zurdazo de Julián Alvarez cruzará por todo el frente del arco THOMAS COEX - AFP

Explosivo y profundo en cada arranque, Alvarez sirvió la asistencia con la zurda para la definición a un toque de su compatriota Giuliano. Iban apenas 10 minutos y Atlético ganaba 1-0 ante un Barcelona que no encontraba el juego, ni a sus individualidades más desequilibrantes.

En los mejores momentos del Atlético, por los pies de Alvarez pasaron ocasiones que podrían haber aumentado la diferencia. En otro desborde, un remate rasante cruzó por todo el frente del arco. Un disparo del N° 19 se le escurrió al arquero García, que tuvo la fortuna de que la pelota le quedó pegada al cuerpo.

En la columna del debe hay que anotarle a la Araña lo poco lúcido y preciso que se mostró en las dos ocasiones más claras. La primera fue muy temprano, a los cinco minutos, al aprovechar los espacios que dejaba Barcelona con su presión adelantada. Alvarez tuvo campo despejado para correr 30 metros, intentó gambetear a García, trastabilló y cuando quiso volver a conectar la pelota ya se había ensuciado la jugada.

La victoria de Barcelona llevó la firma de Fermín, autor de los dos goles Jose Breton - AP

El empate de Fermín, poco antes del cierre de la primera etapa, fue una frontera en el cotejo. Atlético sintió el golpe, volvió del descanso siendo otro equipo, más timorato y discontinuo. Barcelona fue reencontrándose con su versión más temible para cualquier rival.

Quizá Alvarez pudo darle un nuevo giro al desarrollo, pero en otra escapada, con la pelota picando, definió sobre la salida de García con un globo que se fue por encima del travesaño. El yerro pareció afectarle anímicamente, porque su rendimiento decayó en la misma medida que lo hacía el resto del equipo. Barcelona, tras una gran asistencia de Lamine Yamal, pasó al frente en el marcador con otro gol del volante Fermín.

Ya no tuvo reacción Atlético, que poco hizo para evitar la derrota. De los 12 partidos que Julián lleva disputados en la temporada, el de este domingo fue el tercero en que completa los 90 minutos.

"Queremos mucho a Julián y lo necesitamos. Necesitamos al mejor Julián".



👤 El mensaje de Simeone tras la derrota ante el FC Barcelona. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ZqahiFIyoS — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 8, 2026

El cordobés no hizo declaraciones tras el encuentro, pero el Cholo Simeone inevitablemente tuvo que responder preguntas sobre el delantero. Sin nombrarlo, justificó la derrota en la “falta de contundencia” de otros partidos. El entrenador volvió a mostrarse paciente y confiado sobre lo que puede aportar su jugador franquicia: “Todos hubiésemos querido que llegase su gol, pero lo seguiremos esperando. Hizo un partido importante; participó en tres ocasiones, más la asistencia a Giuliano. Es un jugador extraordinario. Le faltó el gol que le hubiera puesto en un lugar diferencial, pero llegará. Lo necesitamos para llegar adonde queremos, si no, no vamos a llegar”.

Consultado por si Julián se había mostrado falto de confianza, Simeone salvó la parte que le corresponde: “No estoy en su cuerpo. Tiene nuestra confianza”. Alvarez cambiará el chip en las próximas horas; viajará para incorporarse a una selección argentina que ya no tiene a Lionel Messi y tampoco contará con el lesionado Lautaro Martínez. A la vuelta le espera seguir escalando la escarpada pendiente hacia el reconocimiento en el Atlético de Madrid.