Diego Maradona en el Mundial ‘86: la durísima historia de las patadas que pocos recuerdan en su obra cumbre

Diego Maradona está en boca de todos. Lo sigue estando. Y así será, por los siglos de los siglos. Marcó a una generación, fue el héroe de México ‘86 y sigue estando en los corazones de todos; más aún, luego de su muerte. Más allá de la consagración de Lionel Messi en Qatar 2022, Pelusa es una marca registrada en el fútbol mundial: aún hoy se identifica a un argentino con su nombre en cualquier rincón del exterior.

Si el rosarino quedó en el olimpo de los más grandes de la historia (¿o ya es el mejor de todos los tiempos?) a partir de la magia que desparramó en Qatar, Diego quedó inmortalizado desde México, con los goles ante Inglaterra y más allá.

Este jueves se cumplieron 37 años de la consagración en México 1986 con una sufrida victoria sobre Alemania Federal por 3 a 2, con goles de José Luis Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga. La Argentina estuvo 2-0, se quedó, Alemania empató y, cerca del final, Pelusa frotó la lámpara.

La FIFA aprovechó la ocasión para homenajear al crack de todos los tiempos en esta fecha tan especial con un compilado de las peores patadas que sufrió en el inolvidable certamen. “Diego lideró y brilló, pero también resistió a todo esto”, resultó el titular, rubricado en la cuenta de la Copa del Mundo.

Según las estadísticas, Maradona fue el jugador que más infracciones recibió en la historia de los mundiales y, además, en una misma Copa del Mundo. En 1986 le cometieron 53 faltas, aunque el podio histórico también lleva su nombre: sufrió 36 en España 1982, 50 en Italia 1990 y otras 26 en Estados Unidos 1994 para sumar un total de 165.

En el video "Vayas donde vayas" aparecen verdaderas glorias del fútbol argentino en sus momentos más icónicos (en la foto, Diego Maradona con la copa de México '86) y también la pasión de los hinchas en diversas situaciones

“Para que los jugadores tengan el Fair Play que hoy tienen, nosotros nos tuvimos que comer todas estas patadas. No fue en vano”, escribió Pelusa en su cuenta de Instagram en 2018. En el partido contra Corea del Sur, fue una masacre deportiva. El objetivo era ir directo contra sus piernas; los más atrevidos llegaron a decir que hubo: “Kung Fútbol”. Diego lo recordó más de una vez. “¡Cómo me pegaron! Me hicieron 11 foules, casi todos los del partido. Algunos me dejaron sangrando”, llegó a decir.

Soportó las patadas y años después se tomó en broma la violencia que sufrió aquel día. “Al 17 yo lo había bautizado Kung Fu. Una cosa de locos como pegaba”, había bromeado hace algunos años el 10, haciendo alusión a Huh Jung-moo, uno de los únicos dos amonestados.

Encerrado entre dos, Maradona cae al piso y recibe otra infracción ante Corea del Sur David Cannon - David Cannon Collection

Victoriano Sánchez Arminio solo exhibió un par de tarjetas, pese a que los coreanos cometieron 53 infracciones (una cada menos de dos minutos). Hizo falta que el rústico jugador le pegara una patada a la altura de la cintura y le pisara el tobillo a Diego en la misma jugada, a los 43 minutos, para que el juez decidiera amonestar al 17 de Corea del Sur.

Según los especialistas en estadísticas, en promedio, Diego recibía una falta cada 12 minutos. Hoy, Lionel Messi padece una cada media hora, según Opta.

