Diego Milito asumió que fue “un error” renovar a Gustavo Costas y reconoció: “Racing no puede estar en esta situación”

Diego Milito hizo una extensa evaluación del presente de Racing, que atraviesa un escenario deportivo que el propio presidente consideró muy por debajo de las expectativas. En medio de su análisis, asumió la responsabilidad por la posición del equipo, respaldó el trabajo de Juan Pablo Vojvoda y dejó una fuerte autocrítica sobre una de las principales decisiones de su gestión: la renovación del contrato de Gustavo Costas. “Si me preguntás hoy, con el diario del lunes, fue un error y lo asumo”, reconoció.

“Estamos transitando una situación de resultados que no nos gusta. Racing no puede estar en el lugar de la tabla que está hoy, en el puesto 22 en la tabla anual, ni 14° o 15° en el torneo. Obviamente, no estamos contentos, como no está la gente, y nosotros la hemos escuchado. Tienen razón, lógicamente, porque yo también me enojo cuando no ganamos”, planteó Milito ante la prensa.

El presidente, sin embargo, consideró que el rendimiento reciente no se correspondió por completo con la cosecha de puntos. “Creo que el equipo, por otro lado, en los últimos partidos ha demostrado cosas, ha hecho buenos partidos y, para ser honesto, creo que hemos merecido tal vez tener algún punto más de los que tenemos. Si nos ponemos a analizar los partidos, desde que está Juan Pablo en adelante hemos tenido buenos partidos”, sostuvo.

"EL EQUIPO HA DEMOSTRADO COSAS. DESDE QUE ESTÁ JUAN PABLO, HEMOS TENIDO BUENOS PARTIDOS", dijo Diego Milito, presidente de Racing, sobre lo que es hasta ahora el ciclo de Vojvoda al mando de la Academia.



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En esa línea, selañó: “Es un año complejo. Tenemos que salir rápidamente y ganar. Ojalá podamos empezar a ganar y salir de esta situación”, señaló. Y defendió el proceso que encabeza Vojvoda. “Es un equipo nuevo que está en plena formación, con un cuerpo técnico nuevo. Creo que es un técnico institucional, dedicado, profesional, que les da herramientas a sus jugadores. Ellos están muy contentos con él”.

Milito contó además una conversación reciente con el entrenador: “El otro día hablaba con él y decía que ‘tenemos mejor futuro que presente’. Se está formando un muy buen equipo y grupo, pero es verdad que se necesita tiempo. Se han ido muchos jugadores y han llegado otros tantos. En esa transición a veces los resultados son esquivos. Tenemos que estar plenamente confiados de que este equipo nos va a dar resultados”.

La autocrítica alcanzó también al propio presidente. “Lógicamente hacemos autocrítica todos los días. En este tipo de situaciones yo soy el máximo responsable dentro del club, siempre lo digo. Racing no puede estar en la situación en la que está. Tenemos material. Seguimos teniendo el tercer equipo mejor valorado de la Argentina, después de River y Boca. Es un buen plantel”, afirmó.

Desde que arrancó el segundo semestre, ganó solo tres partidos de nueve FACUNDO MORALES/ Fotobaires

Uno de los puntos más contundentes de su exposición llegó cuando fue consultado por Costas. Milito reconoció que, visto desde el presente, extender el vínculo del entrenador fue una decisión equivocada. “Hacemos autocrítica. Si me preguntás hoy, con el diario del lunes, fue un error y lo asumo”, expresó.

Después explicó por qué en aquel momento la dirigencia había optado por la continuidad. “Estábamos convencidos de que Gustavo podía acompañarnos en los años de gestión. Veíamos que había un equipo entregado a su entrenador. Veíamos que era fundamental que Gustavo siga con nosotros”, recordó. Y puntualizó: “Es verdad que era un contrato exigente y difícil de alcanzar. No digo que no lo mereciera, todo lo contrario. Lamentablemente es fútbol y a los pocos meses las cosas no salieron como esperábamos”.

"FUE UN ERROR Y LO ASUMO..."



Diego Milito se refirió a la duración del contrato en la renovación de Gustavo Costas en diciembre de 2025.



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Milito también remarcó que la decisión tuvo un componente emocional por la historia de Costas en la institución. “No es agradable porque todos saben el cariño que uno le tiene a Gustavo, porque es un ídolo del club”, afirmó.

En otro tramo, el presidente respondió a las críticas por el mercado de pases y explicó qué había querido expresar cuando habló de un “salto de calidad”. “Cuando uno se refería al salto de calidad, uno hablaba de salto de calidad institucional. Eso se percibe y se ve en el día a día”, aclaró. A partir de allí, enumeró proyectos vinculados con la estructura del club y puso especial énfasis en el cuidado económico.

Diego Milito, presidente de Racing, se refirió a su recordada frase "SALTO DE CALIDAD" y esto contestó.



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“Entiendo lo del fútbol, pero también hay que entender que nosotros no podemos traer jugadores de 20 millones de dólares. Hay que cuidar el presupuesto y siempre voy a cuidar las finanzas del club”, aseguró. “Tengo el compromiso con los socios e hinchas que me han votado de seguir creciendo sin endeudarnos, sin hacer locuras, y eso no lo voy a hacer nunca. Ya viví Racing de otra época, lo padecí”, admitió.

También se refirió a la relación con los hinchas y admitió el malestar que existe por los resultados. “La entiendo, claro que la entiendo, la escucho y me duele porque nadie quiere ganar más que yo. Yo también me enojo cuando los resultados no se dan”, expresó.

Ante la consulta sobre qué le diría a un socio que lo votó y ahora está arrepentido, Milito evitó cualquier reproche. “Al hincha no le puedo reclamar absolutamente nada. Siempre le he agradecido el apoyo y entiendo su reacción cuando el equipo no le responde con los resultados que uno espera. No puedo reclamar nada”, señaló.

Las pintadas en la previa del partido de Racing Club vs Banfield, contra el presidente Gabriel Milito y la comisión directiva, en el Pasaje Deseado al 800 a una cuadra del estadío Juan Domingo Perón Rodrigo Néspolo

La salida de varios futbolistas fue otro de los temas abordados. Milito negó que los vínculos se hubieran terminado de mala manera y explicó que la dirigencia debió administrar un plantel que venía de ser campeón y que tenía contratos que consideraba desactualizados. Según indicó, la prioridad fue sostener la base durante la primera etapa de la gestión y “cuidar el patrimonio del club”. Sobre el balance de las incorporaciones, evitó sacar conclusiones definitivas. “Lo dirá un poco el tiempo. Creo que tenemos un buen plantel”, sostuvo.

Entre otros asuntos, Milito habló de Rodrigo De Paul y de una eventual vuelta a Racing. “Me encantaría. Tengo buena relación. Saben que tienen la puerta abierta para cuando quieran volver. Hablo constantemente con todos. Les ofrezco siempre la posibilidad cuando quieran volver a la institución”, manifestó.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel en el Cilindro de Avellaneda

También se refirió a la secretaría técnica, estructura que defendió pese a admitir que puede cometer equivocaciones. “Yo creo que es una herramienta fundamental en la estructura de un club. No son infalibles. Estoy contento por el profesionalismo y dedicación que tiene la secretaría técnica. Tenemos que seguir por este camino, reduciendo el margen de error”, sostuvo.

Al abordar las obras, Milito puso especial énfasis en el predio de Ezeiza y anticipó que Racing trabaja sobre una futura remodelación del estadio. “Me emociona tener el predio de Ezeiza a punto de inaugurar”, afirmó, y aseguró que en poco tiempo el club podrá contar con “uno de los mejores predios de toda Sudamérica”. Sobre el Cilindro, reconoció que “necesita una remodelación importante” y cerró: “Como diría Mostaza, vamos paso a paso”.

Para concluir la charla con los periodistas, el presidente volvió a hablar del hincha: “Nunca le he mentido. Lo he demostrado. Sabe que amo a este club y he dado la vida por el club. No estoy por el cargo. Es un orgullo enorme ser presidente de Racing”, expresó. Y añadió: “Sabía que no iba a ser fácil. Es un cambio mental y cultural. Se tocan muchos intereses. Pero voy a seguir firme hasta el último día que esté acá”.