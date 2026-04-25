Diego Simeone, antes del choque con Arsenal por la Champions: “Vamos a necesitar de la gente”

“Necesitamos a nuestra gente, son el puntapié inicial para hacer una gran semifinal. Daremos el máximo, pero necesitamos a nuestra gente, vamos a necesitarlos tal vez como nunca antes”. Diego Simeone, el entrenador de Atlético de Madrid, es un torbellino. Sin embargo, en el momento de la verdad, pide prudencia. Y exige la máxima fidelidad.

Días después de perder la final de la Copa del Rey, minutos más tarde de ganar un partido eléctrico contra Athletic de Bilbao por la liga local y, sobre todo, en la antesala del choque de este miércoles con Arsenal, por las semifinales de la Champions League, abrió su corazón. Y apuntó: sabe que buena parte de la fortuna del pase a la final se va a decidir en el Metropolitano.

“Al Atlético le costó llegar a las semis y finales de Champions. Es una oportunidad que la conseguimos trabajando en todo el recorrido, necesitamos a nuestra gente el miércoles. Ojalá podamos conseguir lo que ellos quieren”, insistió.

Diego Simeone, de negro y a grito puro OSCAR DEL POZO - AFP

Y vuela hacia el deseo de toda una vida. “Tenemos que seguir trabajando como lo hacemos, llegamos por cómo competimos, por levantarnos cuando nos golpeamos. Nada nos detuvo hasta ahora, hubo una fuerza superior para buscar los objetivos que la gente quiere. Estamos más cerca de lo que la gente quiere, que es jugar finales. Al club le hace muy bien porque crece; a nosotros, como equipo, nos hace fuerte. Tenemos las condiciones para estar donde estamos, si no, no estaríamos. Enfrentamos a un rival muy bueno que será complejo y difícil, como cualquier semifinal de Champions”, sostuvo el Cholo.

Atlético de Madrid (en el cuarto lugar de la liga) con la mente más puesta en la Champions que en el rubro doméstico, se impuso por 3 a 2 sobre el Athletic (9º) y ganó confianza antes de la cita con Arsenal.

El Athletic se había adelantado con un gol de cabeza de Aitor Paredes, pero un tanto de Antoine Griezmann y un doblete de Alexander Sorloth evitaron la quinta derrota consecutiva del Atlético contando todas las competiciones.

El argentino, el gran protagonista de Atlético de Madrid OSCAR DEL POZO - AFP

El tanto final de Gorka Guruzeta, en el sexto minuto de descuento, ya no le sirvió al Athletic Club para remontar.

El reencuentro con el triunfo supone una inyección de moral para los colchoneros antes de recibir al líder de la Premier League. Simeone hizo menos rotaciones este sábado, pese a las proximidad del compromiso europeo, aunque los rojiblancos tardaron en entrar en el partido. Sólo su hijo fue titular entre los argentinos.

Por delante en el marcador, luego de un interesante cambio de mando en el control, el Atlético buscó enfriar el encuentro frente a un Athletic que presionaba, lo que aprovechó Sorloth para recorrerse medio campo y sellar el 3-1, sin que el gol de Guruzeta sirviera al Athletic para enmendar el resultado.

“Sabíamos el rival que teníamos delante, el primer tiempo fue espeso, no jugamos el partido que queríamos jugar. Hablamos en el descanso con claridad. Interpretaron y lo representaron de la mejor manera en el campo, nos pusimos 3-1, luego 3-2, remontamos un partido que nos viene muy bien de cara al Villarreal, aunque iremos detrás de ellos, como siempre”, contó el Cholo, en referencia al tercer lugar que ocupa el conjunto amarillo, con dos puntos más y un partido menos. Rumbo a la Champions 2027.