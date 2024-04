Diego Simeone, su Atlético de Madrid teñido de celeste y blanco y el factor Metropolitano para vencer a Borussia Dortmund en la Champions

Escuchar

Atlético de Madrid, con los argentinos Ángel Correa, Rodrigo De Paul y Nahuel Molina, y el entrenador Diego Simeone, se prepara para el partido más importante del año. El sorteo de los cuartos de final de la Champions League lo equiparó con Borussia Dortmund, de Alemania, al que recibirá este miércoles desde las 16 (hora de la Argentina) en el Metropolitano. Si bien muchos hinchas colchoneros se alegraron por el rival, que marcha quinto en la Bundesliga, el Cholo no se confía: “Es el equipo con más intensidad de los ocho” , alertó en la conferencia de prensa previa al partido.

Para el choque ante los alemanes, Molina y De Paul serán titulares, mientras que Correa aguardará en el banco de suplentes, una costumbre de esta temporada: el ex San Lorenzo lleva 25 partidos ingresando como revulsivo. De cara a un partido en el que, a priori, está obligado a ganar para no viajar condicionado a Alemania, Simeone se encomendó a sus dos delanteros: el francés Antoine Griezmann y el español Álvaro Morata. “En los últimos partidos, (Antoine) Griezmann estuvo lesionado. Es difícil demostrar sin jugar. Contra Inter anotó después de hacer un gran esfuerzo, no pudo ser titular con Barcelona e hizo un buen primer tiempo en su vuelta en Villarreal; poco a poco va mejor. En el segundo tiempo necesitábamos un recambio en el ataque y entró Ángel (Correa), que hizo un gran partido. Necesitamos al mejor Griezmann, sin duda ”, afirmó sobre el francés. Y sobre su número 9, acotó: “Confío absolutamente en Álvaro, sabe jugar estos partidos y lo que necesita el equipo y seguro que aportará lo que se necesita de él”. Traducido: el Cholo está seguro de que Morata convertirá ante los alemanes.

Atlético de Madrid necesitará goles y aliento para cruzar ese Rubicón particular llamado cuartos de final de la Champions League. No supera ese escollo desde la temporada 16-17. Para eso, será fundamental el apoyo de su público en el Cívitas Metropolitano, allí donde el equipo ganó 17 de sus 19 partidos de la temporada. Sin embargo, el historial ante equipos alemanes no lo favorece: el conjunto colchonero no ganó ninguno de los últimos cinco partidos contra conjuntos germanos, con dos empates y tres derrotas.

“El rival más difícil es el Borussia, que tiene muchísimas cosas buenas, lleva cuatro meses sin perder de visitante, tiene un gran contragolpe y una gran juego en las áreas, especialmente en la ofensiva”, recalcó Simeone ante los medios de comunicación. Y agregó en su análisis: “La intensidad también se puede leer desde la pelota, necesitamos hacer un partido importante y a nuestra gente, que esté empujándonos como siempre”, arengó el Cholo. El entrenador también recordó que se trata de un tramo decisivo de la temporada y aseguró que pretende tener a todos sus jugadores enfocados: “Hay una semana muy importante por delante, el grupo sabe de la importancia de que todos estén bien , porque los vamos a necesitar a todos, y a partir de ahí salir adelante”.

“El Atlético es el equipo que más goles anota”

Edin Terzic, entrenador del equipo alemán, ensalzó a Atlético de Madrid y llenó de elogios a su entrenador, el argentino Diego Simeone: “Creo que la forma de jugar o de haber conseguido estos resultados durante los últimos diez años han creado una nueva forma y arte de defender”, resaltó. Y agregó: “No es algo negativo, es con forma positiva. En los últimos años siempre hablamos de ellos, aunque no nos hayamos enfrentado, porque se han destacado mucho en la forma de afrontar los partidos. Es lo que hemos preparado desde el domingo, para estos 180 minutos que jugaremos contra el Atlético. Sabemos que este estadio (el Metropolitano) es difícil para cualquier equipo del mundo, pero confío en que con la intensidad que hemos demostrado, mañana será la prueba de por qué estamos entre los ocho mejores clasificados ”, presagió Terzic.

Edin Terzic, entrenador alemán de Borussia Dortmund, antes del partido de ida de los cuartos de final de la Champions League frente a Atlético de Madrid Federico Gambarini/ DPA - dpa

El DT germano se refirió más tarde a la figura de Simeone: “Consiguió situarse dentro de los equipos más grandes, tuvo un rendimiento fenomenal lo largo de muchos años y ha sido un ídolo para nosotros y para muchos equipos. Sabemos que mañana (por este miércoles) tendrán ventaja por jugar en este estadio y esta atmósfera, pero queremos sacar un buen resultado y tendremos el próximo martes la ventaja de jugar en nuestro campo. Queremos dar lo mejor de nosotros como tantas veces hemos hecho”, se ilusionó Terzic. Además, avizoró lo que sería para su equipo meterse entre los cuatro mejores equipos de la Champions: “La sensación del club será más importante que lo que pueda decir. Nos ayudaría a demostrar que el Dortmund también puede pelear la Champions, no hace falta irse del club para conseguirlo. Hace dos años estuve aquí contra Manchester City y vi el ambiente espectacular antes y después del partido y será difícil; nos centramos en hacer lo mejor posible”.

LA NACION