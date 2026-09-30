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Dinamarca vs. Portugal por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo Dinamarca y Portugal en la jornada 3 del grupo A4 por la fase de grupos del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido

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Dinamarca vs. Portugal por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online
Dinamarca vs. Portugal por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Dinamarca y Portugal, correspondiente al grupo A4 de la Liga de Naciones 2026, se disputará este jueves 1 de octubre a las 15.45 h en el estadio Parken de Copenhagen.

El presente de ambos conjuntos

Ambas selecciones llegan a este compromiso con el ánimo en alza tras sus últimas presentaciones. Dinamarca arriba tras conseguir una sólida victoria ante Gales por 2-0, mientras que Portugal también llega de sumar de a tres luego de superar a Noruega por 2-1 en la fecha anterior.

Estadísticas y antecedentes

El partido en el Parken será clave para determinar quién se posiciona mejor en la zona A4. Ambos equipos han mostrado eficacia ofensiva en sus recientes encuentros, promediando dos goles por partido en sus victorias más recientes.

Lo que está en juego

Al tratarse de la tercera jornada del grupo A4, los tres puntos en disputa son fundamentales para las aspiraciones de ambos seleccionados en su camino por liderar la tabla de posiciones y avanzar en el torneo continental.

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