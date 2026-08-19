Dónde ver Coquimbo vs. Platense y qué canal lo transmite en vivo

Coquimbo de Chile y Platense se enfrentan este miércoles desde las 19 (horario argentino) en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso con arbitraje del peruano Roberto Bruno Pérez Gutiérrez en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, que es la continuidad del 1 a 1 de la ida en Vicente López.

El juego se transmite en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En el primer encuentro Luciano Giménez adelantó en el marcador al Calamar y Guido Vadalá igualó para los trasandinos a poco del final.

La previa de Coquimbo vs. Platense

El elenco trasandino dominó la zona B en la primera etapa con 10 unidades producto de tres triunfos, un empate y dos derrotas. Relegó a Deportes Tolima de Colombia, Nacional de Uruguay y Universitario de Perú.

En su plantel, Coquimbo, que marcha séptimo en la Primera División de Chile, tiene a varios argentinos y el de mayor renombre es el delantero Lucas Pratto, ex-Boca, River y Vélez, entre otros clubes. También son parte del plantel Elvis Hernández, Alejandro Camargo, Guido Vadalá, Facundo Pons, Lucas Pratto y Nicolás Johansen.

Guido Vadalá marcó el gol de Coquimbo de Chile ante Platense en la ida JUAN MABROMATA - AFP

El Calamar, en su primera incursión en el máximo certamen continental, hizo historia y accedió entre los 16 mejores con el segundo puesto en el Grupo E por detrás de Corinthians. En total cosechó 10 puntos gracias a tres triunfos, un empate y dos derrotas, es decir el mismo récord que Coquimbo.

Más allá del andar en el plano internacional, recientemente la Comisión Directiva cortó el ciclo del entrenador Walter Zunino y contrató a Martín Palermo, con el que en su debut venció a Independiente 1 a 0 como visitante por el Torneo Clausura 2026 y, luego, igualó con Coquimbo y con Boca, por lo que está invicto en su segundo ciclo en el club.

Posibles formaciones

Coquimbo: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Manuel Fernández, Joshua Arancibia, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo; Cristián Zavala, Pablo Rodríguez, Luis Riveros; y Lucas Pratto. DT: Hernán Caputto.

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Manuel Fernández, Joshua Arancibia, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo; Cristián Zavala, Pablo Rodríguez, Luis Riveros; y Lucas Pratto. DT: Hernán Caputto. Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Franco Zapiola, Bautista Merlini, Guido Mainero; y Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.42 contra 3.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo reglamentario, llega a 3.10.