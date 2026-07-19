Dónde ver el partido de Argentina vs. España hoy

Este domingo 19 de julio, la selección argentina y España disputan la gran final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. El partido, que comienza a las 16 (horario argentino), representa el cierre de la 23° edición del certamen ecuménico, la primera en contar con 48 participantes y, en consecuencia, la más extensa de la historia. El encuentro se puede ver por TV en Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública, y por streaming en Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

En semifinales, el seleccionado albiceleste superó a Inglaterra por 2 a 1 con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez (Anthony Gordon puso en ventaja parcial a los Tres Leones). Esta capacidad de reponerse del campeón del mundo en ejercicio también quedó demostrada en los octavos de final frente a Egipto, cuando llegó a estar 2 a 0 abajo en el marcador. La Furia Roja, por su parte, llega con un envión anímico importante tras eliminar a Francia con un sólido 2 a 0 con goles de Mikel Oyarzábal y Pedro Porro.

Pedro Porro convirtió el segundo gol de España y fue la figura en la semifinal frente a Francia Ashley Landis - AP

El historial entre ambos seleccionados registra 14 enfrentamientos, con seis triunfos para cada equipo y dos empates. Sin embargo, solo uno de esos encuentros ocurrió en un torneo oficial: el Mundial Inglaterra 1966, donde la Argentina ganó por 2 a 1. Los 13 cruces restantes fueron amistosos, incluyendo el último antecedente, con goleada española por 6 a 1 en Madrid en la previa de Rusia 2018.

El trascendental encuentro pondrá cara a cara al N° 1 y al N° 2 del ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), España y la Argentina. Los españoles buscarán levantar el trofeo por segunda vez tras lo hecho en Sudáfrica 2010, y los argentinos intentarán defender el título obtenido en Qatar 2022 para bordar la cuarta estrella en el escudo luego de las otras consagraciones en Argentina 1978 y México 1986.

Nicolás Otamendi convirtió el único gol de la selección argentina en la derrota por 6 a 1 ante España en 2018 JUAN MABROMATA - AFP

Argentina vs. España: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 16 (horario argentino) en Nueva Jersey, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

DSports.

TV Pública.

Disney+ Premium.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, España corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título, en la final de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.40 contra los 3.69 que se repagan por un hipotético triunfo de la selección argentina. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.14.