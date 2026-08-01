Dónde ver en directo online a Lionel Messi e Inter Miami vs. Columbus Crew por la MLS 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El astro argentino está en duda y es probable que el DT mantenga el misterio hasta último momento; las opciones para verlo en la Argentina
- 2 minutos de lectura'
Con Lionel Messi aún en duda y con la posibilidad de que el misterio sobre su inclusión o no en el once de Inter Miami se defina a último momento, las Garzas de Florida se enfrentarán este sábado a Columbus Crew, por la Major League Soccer (MLS). El encuentro, que se juega en el Nu Stadium, iniciará a las 20.30 (hora argentina).
Este encuentro, como todos los de la MLS, no se transmitirá por televisión en la Argentina. Entonces, la única opción para verlo en vivo es a través de la plataforma digital Apple TV+ o seguirlo minuto a minuto en canchallena.com.
Tras el Mundial 2026, las Garzas afrontaron dos partidos del certamen local sin Lionel Messi -y sin Rodrigo De Paul- y consiguieron sendas victorias. El rosarino tuvo vacaciones luego de ser una de las figuras de la Copa del Mundo y, tras reincorporarse al plantel que comanda el entrenador Guillermo Hoyos y entrenar a la par de sus compañeros, hay posibilidades de que este sábado se ponga la camiseta del equipo de la Península de la Florida.
Inter Miami acumula seis triunfos seguidos y se ubica segundo en la Conferencia Este de la MLS con 37 unidades, dos menos que Nashville, producto de 11 alegrías, cuatro empates y dos derrotas. Luego de recibir a Columbus, iniciará su incursión en la Leagues Cup y en la primera etapa jugará contra los clubes mexicanos San Luis, Monterrey y León.
El rival de las Garzas es uno de los equipos que está afuera de la zona de clasificación a los playoffs porque se ubica undécimo con 19 puntos gracias a cinco victorias, cuatro igualdades y ocho derrotas. Su campaña es irregular y necesita sumar puntos para pelear por acceder a los cruces de eliminación directa. En su plantel cuenta con los argentinos Andrés Herrera y Lautaro Giaccone, reciente incorporación proveniente de Argentinos Juniors.
- La última vez que ambas franquicias se vieron las caras fue la MLS 2025 y goleó Inter Miami 5 a 1 con un doblete de Messi más anotaciones de Tomás Allende, Luis Suárez y Fafà Picault. Cesar Ruvalcaba marcó para el perdedor.
- 1
Los espectaculares elogios de Casemiro a Lionel Messi al ser presentado en Inter Miami
- 2
River está desorganizado, desquiciado: perdió lo peor que podía perder, la identidad y el N° 10
- 3
Tobías Andrada, refuerzo de River: la séptima incorporación para Coudet
- 4
Leandro Paredes respaldó a Tomás Aranda tras el penal picado en la tanda: “Aprenderá que hay momentos y momentos”