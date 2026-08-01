Dónde ver en directo online a Lionel Messi e Inter Miami vs. Columbus Crew por la MLS 2026

Con Lionel Messi aún en duda y con la posibilidad de que el misterio sobre su inclusión o no en el once de Inter Miami se defina a último momento, las Garzas de Florida se enfrentarán este sábado a Columbus Crew, por la Major League Soccer (MLS). El encuentro, que se juega en el Nu Stadium, iniciará a las 20.30 (hora argentina).

Este encuentro, como todos los de la MLS, no se transmitirá por televisión en la Argentina. Entonces, la única opción para verlo en vivo es a través de la plataforma digital Apple TV+ o seguirlo minuto a minuto en canchallena.com.

Tras el Mundial 2026, las Garzas afrontaron dos partidos del certamen local sin Lionel Messi -y sin Rodrigo De Paul- y consiguieron sendas victorias. El rosarino tuvo vacaciones luego de ser una de las figuras de la Copa del Mundo y, tras reincorporarse al plantel que comanda el entrenador Guillermo Hoyos y entrenar a la par de sus compañeros, hay posibilidades de que este sábado se ponga la camiseta del equipo de la Península de la Florida.

Inter Miami acumula seis triunfos seguidos y se ubica segundo en la Conferencia Este de la MLS con 37 unidades, dos menos que Nashville, producto de 11 alegrías, cuatro empates y dos derrotas. Luego de recibir a Columbus, iniciará su incursión en la Leagues Cup y en la primera etapa jugará contra los clubes mexicanos San Luis, Monterrey y León.

El rival de las Garzas es uno de los equipos que está afuera de la zona de clasificación a los playoffs porque se ubica undécimo con 19 puntos gracias a cinco victorias, cuatro igualdades y ocho derrotas. Su campaña es irregular y necesita sumar puntos para pelear por acceder a los cruces de eliminación directa. En su plantel cuenta con los argentinos Andrés Herrera y Lautaro Giaccone, reciente incorporación proveniente de Argentinos Juniors.

Lionel Messi se sumó enseguida a los entrenamientos de Inter Miami, pero no se sabe si jugará este sábado Prensa Inter Miami