Columbus Crew e Inter Miami se enfrentan este viernes en el marco del segundo partido de los playoffs de la Major League Soccer (MLS) 2026. La serie, al igual que todas las de esta instancia, es al mejor de tres juegos, y en el primer encuentro festejó el equipo de Ohio. El encuentro está programado para las 22 (horario argentino) en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, con la presencia de Lionel Messi como titular en el visitante y con transmisión vía streaming a través de Apple TV+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

Las Garzas avanzaron de ronda en el certamen estadounidense como escoltas de Nashville, campeón del Supporters’ Shield como el mejor equipo de la temporada regular, en la Conferencia Este, con un total de 60 puntos (16 victorias, 12 empates y seis derrotas). En el plantel, además de Messi y el DT Cristian ‘Kily’ González, hay otros nueve argentinos: Rocco Ríos Novo, Gonzalo Luján, Facundo Mura, David Ayala, Rodrigo De Paul, Santiago Morales, Mateo Silvetti, Tadeo Allende y Germán Berterame.

Inter Miami necesita volver a festejar para llevar la serie de playoffs al tercer partido MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El Negro y Oro, por su parte, finalizó séptimo en esa misma zona con siete unidades, producto de 14 triunfos, cinco igualdades y 15 caídas. Andrés Herrera y Lautaro Giaccone son los únicos argentinos del plantel, pero las principales figuras son cuatro futbolistas, de los cuales tres jugaron en clubes destacados de Europa: Josef Martínez, André Gomes (ex-Barcelona), Eric Bailly (ex-Manchester United) y Brais Méndez (ex-Real Sociedad).

En el encuentro que se disputó la semana pasada, Columbus Crew sorprendió a Inter Miami como visitante y se quedó con la victoria de manera contundente. Fue una goleada 3 a 0 que sembró dudas en el equipo dirigido por ‘Kily’ González. Los goles fueron convertidos por el estadounidense Taha Habroune y por el chileno Gonzalo Tapia, quien convirtió un doblete y tuvo un cruce con Messi en el campo de juego.

Columbus Crew vs. Inter Miami: cómo ver online

El partido entre Columbus Crew e Inter Miami, al igual que todo el resto de la MLS 2026, no se transmite por televisión en la Argentina, pero se puede ver por streaming a través de la plataforma digital Apple TV+. Se trata de un servicio con contenido Apple Original: series, películas, documentales, entretenimiento infantil y mucho más, que está disponible en la app Apple TV que viene incluida en los dispositivos de iOS. Se requiere ser suscriptor y tener contratado el “MLS Season Pass” para acceder al contenido del certamen estadounidense

Posibles formaciones