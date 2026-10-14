Dónde ver en directo online a Lionel Messi e Inter Miami vs. New York City, por la MLS 2026

Este miércoles, desde las 20.30 (hora argentina), Inter Miami, con la presencia de Lionel Messi en el equipo titular, se enfrenta a New York City en un partido correspondiente a la fecha 29 de la Major League Soccer (MLS) 2026. El encuentro se disputa en el Nu Stadium de Miami y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma Apple TV+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Las Garzas, dirigidas por el argentino Cristian ‘Kily’ González, se mantienen en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Conferencia Este con 49 puntos, producto de 13 victorias, 10 empates y cinco derrotas. En la última jornada golearon 4 a 0 a DC United con dobletes de Luis Suárez y Messi. ‘Leo’ es el máximo goleador del campeonato estadounidense con 23 tantos y, además, también se ubica en lo más alto en cantidad de remates y remates al arco.

Lionel Messi y Luis Suárez, los goleadores de Inter Miami en el triunfo reciente ante DC United Rebecca Blackwell - AP

El conjunto neoyorquino, por su parte, está décimo con 33 unidades (ocho triunfos, nueve igualdades y 11 caídas). Viene de perder 2 a 1 con Chicago Fire, como visitante, por los goles del sueco Anton Jönsson Salétros y el suizo Maren Haile-Selassie (el austríaco Hannes Wolf puso en ventaja parcial a las Palomas). En el plantel hay tres argentinos: Nicolás Fernández Mercau, Maximiliano Moralez y Agustín Ojeda.

Cómo ver online la MLS 2026

El partido entre Inter Miami y New York City, al igual que todo el resto de la MLS 2026, no se transmite por televisión en la Argentina, pero se puede ver por streaming a través de la plataforma digital Apple TV+. Se trata de un servicio con contenido Apple Original: series, películas, documentales, entretenimiento infantil y mucho más, que está disponible en la app Apple TV que viene incluida en los dispositivos de iOS. Se requiere ser suscriptor y tener contratado el “MLS Season Pass” para acceder al contenido del certamen estadounidense

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter Miami corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.45 contra los 6.30 que se repagan por un hipotético triunfo de New York City. El empate, por su parte, cotiza cerca de 5.25.

Las casas de apuestas ponen a Inter Miami como favorito al triunfo en el encuentro ante New York City CHANDAN KHANNA - AFP

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