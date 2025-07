Dónde ver en directo online la final del torneo de L’Alcudia, con la selección argentina Sub 20

Este miércoles se define el tradicional torneo internacional de L’Alcudia con el partido entre la selección argentina Sub 20 y Valencia de España, programado para las 17.30 (hora argentina) en el estadio Municipal Els Arcs de la localidad homónima.

El encuentro que decide el campeón se transmite por televisión únicamente a través de ESPN y en la plataforma digital Disney+ Premium. Además, el canal deportivo se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play.

𝗗𝗜́𝗔 𝗗 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗧𝗜𝗙 ▶️ Jornada para el recuerdo con la final entre Argentina y el Valencia CF. A partir de las 22:30 horas en el Estadio Els Arcs de l'Alcúdia ¿Te lo vas a perder? 🇦🇷🦇 pic.twitter.com/AUWOuSJwIn — COTIF (@Cotif) July 29, 2025

Al plantel argentino lo conforman jugadores nacidos en 2008 (o sea, son Sub 17) porque el entrenador Diego Placente lo utiliza de preparación para la Copa del Mundo que se jugará entre el 5 y 27 de noviembre en Qatar, tal explicó en la antesala: “Por más que el torneo es para jugadores Sub 20, decidimos ir con la Sub 17 porque tienen el Mundial en noviembre y jugar con chicos más grande los va ir preparando para cuando les toque enfrentar a equipos físicamente superiores. Queremos fortalecer el grupo, que en el Sudamericano jugó muy bien pero le faltó solidez para llegar a las instancias finales. Enfrentar a chicos más grandes hace que el error se pague más caro, y eso les va a dar un crecimiento importante”.

Aún así, la albiceleste ganó los cuatro partidos que disputó y juega la final por segunda ocasión consecutiva -en 2024 perdió ante Uruguay- con el anhelo de dar la vuelta olímpica como lo hizo en 2012, 2018 y 2022. En su camino al encuentro decisivo lideró su zona con victorias sobre Chile 2 a 0, el propio Valencia 2 a 1 y ADH Brasil 3 a 0. En semifinales su víctima fue Alboraya por 3 a 0.

Diego Placente utiliza el torneo de L'Alcudia como preparación para el Mundial Sub 17 JUAN BARRETO - AFP

El equipo ‘Che’, que en semifinales doblegó a Mauritania 2 a 0, es el máximo ganador de la historia del certamen de L’Acudia con seis vueltas olímpicas y, además, cedió en seis definiciones.

Convocados de la selección argentina