El mensaje de Messi y Scaloni para los jugadores de la selección Sub 20 tras la final perdida contra Marruecos

Este domingo, en Chile, la selección argentina Sub 20 cayó en la final ante Marruecos. El 2-0 en favor de los africanos dejó a los dirigidos por Diego Placente sin la chance de coronarse en un certamen que los tenía como favoritos.

La selección argentina Sub 20 perdió la final contra Marruecos Elvis González - EFE

Luego de la caída en el partido final, Lionel Messi, en su cuenta de Instagram, les envió un mensaje de aliento a los jugadores, quienes sintieron el impacto de no poder superar a su contrincante de turno.

“¡Cabeza en alto, muchachos! Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón", expresó el capitán de la selección argentina, quien empatizó con el dolor de los jóvenes deportistas y le brindó una palabra de aliento a la distancia para consolarlos.

El mensaje de Lionel Messi a los jugadores del Sub 20

Por su parte, Lionel Scaloni, director técnico de la Albiceleste, subrayó el sentido de pertenencia de los futbolistas que están dando sus primeros pasos en su carrera profesional.

“Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha…Argentina y el cuerpo técnico de la selección mayor estamos muy orgullosos de ustedes", contó el oriundo de Pujato.

Lionel Scaloni acompañó el proceso del seleccionado sub 20 y consoló a los jugadores tras perder la final

Y, en esa misma línea, cerró: “Gracias a toda la delegación, a Bernardo Romeo, Diego Placente y a su cuerpo técnico, al staff y especialmente a los jugadores por lo que hicieron en este mundial. ¡Vamos Argentina!“.