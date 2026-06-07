Dónde ver en vivo todos los partidos del Mundial 2026: plataformas, precios y canales

El Mundial más grande de la historia, el de Estados Unidos-México-Canadá 2026, tendrá la oferta de pantallas más amplia desde que se realiza el torneo en 1930 y los 104 partidos que se disputarán desde el 11 de junio hasta el 19 de julio se podrán ver en vivo en nuestro país por TV y en plataformas digitales.

En la Argentina, hay varios canales que emiten encuentros y, de acuerdo a la importancia de cada uno es que la oferta es mayor o menor. Por ejemplo, los cotejos de la selección nacional se podrán ver en cuatro canales y en seis streamings.

Dónde se transmiten los partidos de la selección argentina

TV

DSports.

TyC Sports.

TV Pública.

Telefé.

Plataformas digitales

Disney+ Premium.

Paramount+.

Flow.

Mi Telefé.

DGO.

Telecentro Play.

Los partidos de la Argentina en el Mundial 2026 se transmitirán por cuatro canales de TV y seis plataformas digitales RONALDO SCHEMIDT - AFP

DSports es el único que tiene los 104 juegos, desde el inaugural del 11 de junio entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca hasta la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La novedad es que las señales de DirecTV se pueden sintonizar en Flow, en los canales 109 y 110, y en la plataforma digital de Paramount+. Es decir, Flow y Paramount+ también dispondrán de todos los cotejos.

TyC Sports es otra de las opciones para ver encuentros de la Copa del Mundo y emitirá 52 partidos. Telefé, por su parte, tendrá 32 duelos y la TV Pública, solo 10. Esta última, de hecho, retransmitirá la producción de DSports. Las tres, en tanto, contarán con los juegos de la selección argentina.

ESPN está en la grilla con Disney+ Premium y a través de la plataforma digital se transmitirán 22 partidos de la fase de grupos, dos de 16avos de final; dos de octavos, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final. Serán, en total, 30 encuentros con la selección nacional incluida.

Cada empresa requiere ser cliente de la misma o suscriptor de su plataforma digital para acceder al contenido. Los costos de los servicios varían de acuerdo al pack que se contrata.

Para tener un parámetro, la final del Mundial Qatar 2022 en la que la selección argentina se coronó campeón sobre Francia en el estadio de Lusail alcanzó la mayor audiencia de la historia con 1420 millones de espectadores. En nuestro país, el partido que consagró a Lionel Messi tuvo picos históricos de rating de 63 puntos solo entre la TV Pública y TyC Sports.

Tabla histórica de campeones del mundo

Brasil - 5

Alemania / Italia - 4

Argentina - 3

Francia / Uruguay - 2

Inglaterra / España - 1

Lionel Messi fue el último capitán en levantar la Copa del Mundo y lo hizo para la Argentina en Qatar 2022 Aníbal Greco - La Nación

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