Dónde ver los partidos del Mundial 2026 en la Argentina

El Mundial 2026 tiene muchas opciones para verlo por TV y otras tantas para seguirlo por streaming en la Argentina. Ver a los campeones del mundo en ejercicio es lo más sencillo, ya que todos los partidos se transmiten en cinco canales y en dos plataformas. El resto de los compromisos se pueden ver en DSports y en diferentes señales según los acuerdos comerciales. Además, el minuto a minuto de cada partido estará disponible en canchallena.com.

DirecTV posee los derechos de los 104 partidos que conforman el calendario oficial. Se alió comercialmente con Flow, en los canales 109 (DSports) y 110 (DSports+), y con la plataforma digital Paramount+. De esta manera, los usuarios podrán acceder a la totalidad de los compromisos del campeonato mediante estas señales, aunque con un detalle a tener en cuenta con respecto a Flow: cuando un duelo va por TyC Sports no está disponible en la señal para cables de DSports.

Enrique Macaya Márquez posee el récord de coberturas mundialistas, con 18; este año trabaja para DSports LUIS ROBAYO - AFP

TyC Sports, justamente, incluye en su programación 52 partidos. Telefé, por su parte, transmite 32, y la TV Pública emite 10 mediante una retransmisión de la producción realizada por DSports. En cuanto a las opciones digitales, además de Paramount+, Disney+ dice presente en 30 encuentros a través de su plan Premium. Este paquete incluye 22 encuentros de la etapa de grupos, dos de 16avos de final, dos de octavos, uno de cuartos de final, las semifinales y la gran final.

Todos los partidos de la selección argentina, tanto en la etapa de grupos como, en caso de avanzar de ronda, en las instancias de eliminación directa, se pueden ver en vivo por TV a través de Telefé, DSports, TyC Sports, la TV Pública y el canal 109 de Flow. Por otro lado, también estarán disponibles en streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y Paramount+.

Los equipos que transmitirán los partidos en cada señal

DSports, Paramount+, Flow y TV Pública : La dupla principal está compuesta por Gustavo Kuffner y Sergio Goycochea, con Martín Palermo y Narella Senra como parte de las transmisiones. Además, se sumará Enrique Macaya Márquez, quien con 91 años ostenta el récord de coberturas ininterrumpidas en Mundiales, con 18.

: La dupla principal está compuesta por y con y como parte de las transmisiones. Además, se sumará quien con 91 años ostenta el récord de coberturas ininterrumpidas en Mundiales, con 18. Disney+ Premium: La transmisión de ESPN que se verá en el plan Premium de Disney+ apostará al diferencial de sus figuras: Mariano Closs-Diego Latorre, Sebastián “Pollo” Vignolo-Gustavo López y Miguel Simón-Marcelo Espina, con el agregado de los exfutbolistas Sergio “Kun” Agüero, Oscar Ruggeri, Marcelo Gallardo y Carlos Tevez.

Carlos Tevez y Marcelo Gallardo forman parte de la cobertura del Mundial 2026 para Disney+ ESPN