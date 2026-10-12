Dueños de la angustia: el Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez vuelve a ganar sobre la hora

Aquel futbolero que, al menos, miró de reojo dos o hasta tres veces los últimos minutos del resultado entre Atlético Mineiro y Santos, duelo correspondiente al Brasileirão, se habrá agarrado varias veces la cabeza. Fue verdaderamente de locos. Porque lo que parecía ser igualdad sin goles, de pronto, se transformó en un desahogo 2-1 para el local, que comenzó perdiendo a dos minutos del final. En la antesala de la semifinal de la Copa Sudamericana, Eduardo Domínguez respiró y celebró el coraje de sus hombres, pero también puso el foco de atención sobre el arma de doble filo al que su equipo se está acostumbrando.

“El equipo cree hasta la última jugada y eso hay que destacarlo, a los jugadores. Hicimos algunos cambios y el equipo sigue respondiendo. Lo que están haciendo es muy difícil”, analizó el exentrenador de Estudiantes, que en Belo Horizonte tuvo un comienzo de ciclo irregular y dubitativo en las tribunas, pero se adaptó. Al punto de guiarlos hasta la inminente semifinal copera frente a Montevideo City Torque, de Uruguay, y una racha en el Mineirão que el pueblo Galo le reconoce: 15 éxitos, cinco igualdades y apenas una caída otorgan un saldo de 79 por ciento de efectividad.

"Yo creo", lanzó Eduardo Domínguez sobre sus jugadores, aunque lo fastidia caminar por la cornisa de los resultados. Pedro Souza - Atlético Mineiro

Este domingo sufrió de más frente al Peixe, que no contó con Neymar. Porque el desarrollo, que fue parejo en todo momento, se rompió nada menos que a falta de dos minutos para el final del tiempo reglamentario. Obra de Gabriel Barbosa, o simplemente el famoso Gabigol, que creyó que su aporte era el definitivo. Entonces, su festejo descargó más bronca que su típico festejo de bíceps: corrió hacia el banderín con el escudo de Atlético Mineiro y lo pateó.

Quizás, fue eso lo que impulsó al equipo del técnico argentino; quizás, el corazón que, evidentemente, le sobra y obliga a no darlo perdedor aun cuando más lo parece estar. Cuando Domínguez refiere a capítulos anteriores, sobran los ejemplos. De hecho, su rival de este domingo fue el mismo que eliminaron en la instancia anterior de la Sudamericana por el gol de Tomás Cuello que, al segundo minuto de adición, activó aquella tanda de penales que los clasificó.

El festejo del uruguayo Thiago Borbas tras el tijeretazo del triunfo para Atlético Mineiro en el séptimo minuto de descuento. Pedro Souza - Atlético Mineiro

En la fecha pasada salvó otro final insólito. Athletico Paranaense se lo ganaba agónicamente por un gol al minuto 48, pero Lyanco consiguió el empate a los 50. Y más atrás, a inicios de septiembre, revirtió en su casa lo que estuvo cerca de ser victoria de Cruzeiro: a los 33 del complemento lo igualó Víctor Hugo y, a dos minutos del final, apareció Fred.

Entonces, se transformó en una sana costumbre que repitió en la jornada de domingo ante los paulistas. Fue a buscar el gol con el mismo empuje y, en un compromiso que se jugó hasta los ¡101 minutos!, no solo consiguió la paridad en el primer minuto de adición, gracias a la extraña definición de Vitor Hugo tras un córner y un feroz agarrón, sino que también se llevó el premio mayor, al séptimo minuto y con una joya: la tijera del uruguayo Thiago Borbas.

Los goles de un final loco

Os gols da 𝐕𝐈𝐑𝐀𝐃𝐀 𝐀𝐓𝐋𝐄𝐓𝐈𝐂𝐀𝐍𝐀 na tarde de hoje! 𝐁𝐎𝐑𝐀, 𝐆𝐀𝐋𝐎! ⚽️🐔



Vitor Hugo e Borbas marcaram! #VamoGalo #CAMxSAN pic.twitter.com/I4fyc8GJXs — Atlético (@Atletico) October 11, 2026

A Domínguez lo satisfizo, pero evidencia sufrirlo por igual, aunque una jornada la termine con la indisimulable sonrisa de vencedor. Por ende, el mensaje inicial del vaso medio lleno lo contrastó luego con el deseo de que su equipo resuelva los partidos sin la necesidad de la urgencia.

“Esperábamos no tener que estar en cada partido hasta el último minuto, pero volvió a suceder. Y yo creo en mis jugadores, pero tenemos que ser inteligentes y demostrar madurez. Debemos mantener los pies sobre la tierra y seguir adelante. Porque este camino apenas comienza con la serie de partidos que tenemos por delante”, remató el lanusense.

Eduardo Domínguez sigue sin tapujos para mostrar su lado más antipático pero realista, por el bien de su equipo. DOUGLAS MAGNO - AFP

Que ya lleva en el cargo desde fines de febrero y está en las instancias finales para poder entregarles a los hinchas de Mineiro un regalo que equivaldría una pronta revancha: jamás ganó la Copa Sudamericana, el título que se le escapó en 2025 en manos, justamente, de Lanús y en medio de la conducción de otro argentino, Jorge Sampaoli. Aunque su crudo diagnóstico, evidentemente, se aleja de ilusiones innegables.