Champions asiática: una chilena dejó inconsciente a un rival y un jugador atacó a un médico remolón

Un intento de un gesto espectacular derivó en una escena de extrema violencia y desconcierto. El partido entre Al-Ahli Saudi e Johor Darul Ta’zim, por la Champions League asiática, quedó marcado por una chilena fallida que impactó de lleno en la cabeza del brasileño Jairo de Macedo da Silva, que cayó inconsciente sobre el césped y generó incertidumbre y tensión.

La acción ocurrió a los 36 minutos de juego, cuando el defensor Ali Majrashi intentó despejar con una chilena. El movimiento resultó impreciso y terminó con el botín en el rostro de Da Silva, que llegó antes a la pelota con la cabeza. El delantero brasileño de 33 años del conjunto malayo se desplomó de inmediato, permaneció inmóvil y alarmó a compañeros y rivales.

La patada de Ali Majrashi a Jairo Da Silva en la Champions asiática

El impacto fue directo y de gran violencia. El propio Majrashi se tomó la cabeza llorando luego de ver la lesión que había causado. Según las imágenes que circularon en las redes sociales, el brasileño quedó prácticamente fuera de combate. La desesperación derivó en caos. Uno de los compañeros de Da Silva reaccionó contra Majrashi y lo empujó con violencia, en una acción que elevó la tensión en el campo.

A su vez, ante la demora de la asistencia del equipo médico, un jugador de Johor buscó frenéticamente camillas para asistirlo. Desesperado, el capitán Natxo Insa corrió por una y hasta pateó una silla de los médicos, que no acudían en ayuda. Inclus, unos segundos antes protagonizó una secuencia aún más controvertida: molesto por la demora en la atención, tomó la bandera de un juez de línea antes de correr hacia la zona donde se encontraba el cuerpo médico. Y regresó con la tabla para socorrer a su compañero, mientras otros integrantes de los cuerpos técnicos y doctores ingresaban al campo.

😳 O desespero de Insa com a morosidade dos maqueiros no atendimento ao brasileiro Jairo, atingido na cabeça por Majrashi. pic.twitter.com/JMnFHCFSm6 — Central do Arabão (@centraldoarabao) April 17, 2026

El árbitro sancionó la jugada inicial con una expulsión a Majrashi, el autor de la patada. Sin embargo, el episodio dejó múltiples focos de conflicto, tanto por las reacciones posteriores como por la demora en la atención médica, que generó fuertes cuestionamientos.

Macedo da Silva fue retirado en camilla y reemplazado. Según reportes de la prensa saudita, se encuentra estable y será sometido a estudios en la cabeza y el rostro para evaluar posibles lesiones. Hasta el momento no hubo un parte médico oficial detallado por parte de las autoridades del torneo ni las del club.

Macedo Da Silva, de 33 años, fue internado tras el golpe en Arabia Saudita. X.com

El encuentro en el estadio King Abdullah Sports City, de Yedá, pasó a un segundo plano. Estaba 1-0 en favor de Johor gracias a un gol de Majrashi en contra a los 18 minutos, tras un centro al medio. En el equipo de Malasia fue titular el argentino Jonathan Silva, ex defensor de Estudiantes de La Plata y Boca Juniors, que fue amonestado tras la discusión general propiciada por la patada. Casi en el final del partido entró otro jugador futbolista albiceleste, el mediocampista Manuel Hidalgo.

Aun con un futbolista menos, Al-Ahli empató antes del final del primer tiempo, mediante un gol de Franck Kessie, ex integrante de Milan y Barcelona. En el conjunto saudita actuó como titular el delantero Riyad Mahrez, y el capitán, Edouard Mendy, ex de Chelsea, llamó a todos sus compañeros que estaban en el campo para una charla colectiva.

🚨 A scene most of us didn't notice , after the red card on Ali Majrashi , Edouard Mendy called all the players on the pitch for a team talk.



🔜 Just 10 minutes later Al Ahli score the equalizer and took the match to another level.#AlAhli | #AhliCentral pic.twitter.com/zqf2n19gqD — Ahli Central (@AhliCentral1) April 17, 2026

Finalmente, Al-Ahli dio vuelta el tanteador y se impuso por 2-1 con un gol a los 54 minutos del segundo período, del brasileño Galeno. El equipo saudita avanzó así a una semifinal del certamen continental, en la que se enfrentará con Vissel Kobe, de Japón, pero el resultado quedó eclipsado por la gravedad del incidente.

La Confederación Asiática de Fútbol deberá analizar lo ocurrido a partir de las imágenes y del informe arbitral. Se espera que en los próximos días defina eventuales sanciones disciplinarias.