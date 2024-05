Copa Libertadores: Estudiantes se llevó un golpe terrible con la derrota ante Huachipato y la eliminación

Escuchar

Poco más de 20 días después de ser campeón de la Copa de la Liga, Estudiantes se lleva una tremenda desilusión en la Copa Libertadores, de la que ya se despidió, aunque le reste un partido. La dura e inesperada derrota por 4-3 de local ante Huachipato clausuró cualquier posibilidad de clasificación a los octavos de final y lo dejó en una situación muy comprometida para conseguir el tercer puesto de la Zona C, que le daría el pasaje para los 16os de la Copa Sudamericana. Para ello necesita que el martes próximo Gremio pierda o empate con Huachipato, y derrotar al conjunto de Porto Alegre en la visita que le hará el 8 de junio, en encuentros que fueron postergados por las graves inundaciones que afectan a la ciudad del sur de Brasil. Está la posibilidad de que el conjunto Eduardo Domínguez enfrente a Gremio solo para completar el calendario, sin poder salir del último puesto.

Un panorama muy complejo para Estudiantes, en una zona que no se intuía tan exigente cuando se conoció el sorteo. El Pincha perdió por tercera vez consecutiva en la Libertadores. No supo aprovechar la ventaja 1-0 que consiguió a los 12 minutos, con un gol de Javier Correa. La adversidad comenzó poco después, cuando Guido Carrillo debió ser reemplazado prematuramente por lesión. Luego, las deficiencias defensivas facilitaron los ataques de Huachipato. Empató Maximiliano Rodríguez y antes del final del primer tiempo el cuadro general se agravó con el gol en contra de Zaid Romero, al intentar un despeje.

“Estamos muy dolidos por este momento y no darle a la gente la posibilidad de pasar a la siguiente instancia. Sentíamos que teníamos equipo para pasar y no lo pudimos lograr. Nos duele”, expresó un abatido Domínguez.

Estudiantes, con otro tanto de Correa, igualó al comienzo del segundo tiempo, pero dos minutos después volvió a quedar en desventaja. Como lo indica la progresión del marcador, el desarrollo fue emotivo, de ida y vuelta, con la búsqueda insistente de Estudiantes y la eficacia de Huachipato en las réplicas. El conjunto trasandino marcó cuatro goles con cinco remates en dirección al arco. Estudiantes fue muy endeble e inseguro.

El 3-3 de Santiago Ascacíbar volvió a encender la ilusión entre los hinchas. Quedaba casi media hora y Domínguez mandó a la cancha a dos delanteros (Pablo Piatti y Mauro Méndez) por dos media-puntas (José Sosa y Thiago Palacios). Se jugó a todo o nada y se quedó con las manos vacías por el gol de contraataque en el descuento de Carlos Villanueva. Ya no hubo margen para la reacción, la derrota fue inevitable.

Prematuramente, Domínguez se encontró analizando las razones de esta eliminación: “La clasificación no la perdimos solo por lo de hoy. Contra Huachipato en Chile teníamos el partido ganado y no lo supimos cerrar. Y de local contra Gremio perdimos cuando teníamos un jugador más. Hoy, creo que salvo durante los 15 minutos en que nos pusimos en ventaja, no encontramos el ritmo del partido, la manera de atacar y de defender. Nos hicieron cuatro goles. Eso me duele mucho más”.

La obtención de la Copa de la Liga le aseguró a Estudiantes la clasificación para la Copa Libertadores 2025, mientras la actual pasa a ser un triste recuerdo.

