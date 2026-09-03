Echeverri, en su cuarto equipo europeo en un año y medio: llevará la Nº 30 de Otamendi

A fines de diciembre de 2023, en pleno festejo por la obtención del Trofeo de Campeones ante Rosario Central, Claudio Echeverri, que con 17 años recién disputaba su sexto partido con la camiseta de River, sorprendía al comentar que su futuro inmediato estaba en Europa. Un mes después se hizo oficial su transferencia en 18,5 millones de euros a Manchester City, que lo dejó en préstamo durante 2024 en el club de Núñez.

Aquella ilusión del volante ofensivo chaqueño por quemar etapas de forma acelerada a temprana edad se tradujo en una seguidilla de préstamos, sin estabilizarse en ningún equipo. Este miércoles fue presentado en Benfica, su cuarto club de una liga europea diferente en un año y medio. Sus aptitudes de volante creativo y habilidoso no terminan de asentarse en ningún equipo.

Fue cedido durante 12 meses, con una opción de compra cuyo monto no se comunicó. River hizo un intento por traerlo, pero Manchester City, que sigue siendo el dueño de su pase, prefirió que continúe en Europa.

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“Vengo a un club muy grande, me sentí muy feliz cuando se concretó esta posibilidad. Con Bayer Leverkusen tuve la oportunidad de jugar en el estadio Da Luz por la Champions League; es un ambiente caliente, que apoya al equipo, parecido al de la Argentina. No veo la hora de poder jugar”, expresó el Diablito tras la presentación al sitio oficial del club. Minutos antes había firmado el contrato con el presidente Rui Costa.

Para seguir la trayectoria de Echeverri en el último año hizo falta un GPS futbolístico. Desembarcó en Europa para incorporarse al Manchester City que dirigía Pep Guardiola, que no lo vio lo suficientemente formado para hacerle un lugar en el equipo. Apenas disputó tres partidos en un semestre, uno por cada competencia distinta. Fue al Mundial de Clubes y marcó su único gol con el City, en un bonito tiro libre frente a Al-Ain.

El "Diablito" Echeverri ejecuta un penal en la reciente pretemporada de Manchester City, que sigue siendo el dueño del pase que le compró a River por 18 millones de euros Eurasia Sport Images - Getty Images AsiaPac

No le alcanzó para seguir en el club inglés, que en agosto de 2025 lo dio en préstamo a Bayer Leverkusen, donde un afianzado Exequiel Palacios podía servirle de guía y facilitarle la adaptación; también tuvo por compañero a Equi Fernández. Pero estuvo más en el banco que en la cancha. En 11 presencias (seis por la Bundesliga y cinco por la Champions League), solo fue titular en tres. Sumó un total de 270 minutos, con una asistencia.

La experiencia alemana no llegó al semestre. De regreso a Manchester, en enero de este año salió para Girona, donde tuvo más rodaje (un gol y una asistencia en 17 encuentros), pero pasó por el trago amargo del descenso. De nuevo hizo las valijas rumbo a Inglaterra, ahora para encontrarse con un nuevo entrenador (Enzo Maresca). Hizo la pretemporada y en un amistoso contra Inter marcó un gol al picar un penal.

Claudio Echeverri, en Bayer Leverkusen, donde fue compañero de Exequiel Palacios y Equi Fernández SEBASTIAN ELIAS UTH - Ritzau Scanpix

La profunda transformación en el plantel del City, al que acaba de incorporarse Enzo Fernández, no le hizo lugar al Diablito. Igual no pierde la sonrisa que lo acompaña desde su temprana aparición en primera división. “En el City, Ruben Dias me habló muy bien de Benfica, de su grandeza y de la calidez de su gente. Bernardo Silva, uno de los mejores futbolistas con los que jugué, también me dio excelentes referencias de Benfica. Me dio tranquilidad y confianza para que viniera”, expresó.

Se suma a un equipo que ya no tiene a José Mourinho ni a Nicolás Otamendi, pero mantiene a Gianluca Prestianni. “Lo conozco desde chico, compartimos la selección argentina juvenil. Se puso contento cuando supo que podía venir a Benfica”, comentó sobre el delantero surgido en Vélez.

Con pasos por los Sub 17 y Sub 20 de la Argentina, categorías en las que le marcó seis goles a Brasil, no pudo ser tan considerado por Lionel Scaloni para la selección mayor por su dispersa trayectoria en Europa. En marzo de 2025 fue incluido por primera vez en una pre-lista de 33 convocados para los partidos por las eliminatorias frente a Uruguay y Brasil, pero luego no pasó el corte definitivo. Recibió otro llamado en la ventana de las eliminatorias de agosto pasado, pero no debutó. En su puesto quedó relegado ante la mayor proyección que mostró Nicolás Paz, pieza importante en la campaña de Como.

Girona fue el último club de Echeverri; el técnico Michel lo consuela tras el descenso Pedro Salado - Getty Images Europe

Llevará la camiseta N° 30 que dejó Otamendi para venir a River y que años atrás le perteneció a Javier Saviola (39 goles y 34 asistencias en 122 cotejos). “Es un gran responsabilidad porque Otamendi fue un referente e ídolo de Benfica”, reconoció el Diablito.

Benfica fue una escala hacia equipos más importantes para otros futbolistas argentinos. Fue la plataforma para que Ángel Di María llegara a Real Madrid, para que Enzo Fernández saltara a Chelsea. El lugar donde Pablo Aimar estuvo cinco años y llegó a ser muy querido por los hinchas tras convertir 17 goles y dar 42 asistencias. Un recuerdo similar dejó Nicolás Gaitán, tras 41 goles y 88 asistencias durante seis temporadas, antes de pasar al Atlético de Madrid. Franco Cervi (21 tantos y 26 pases-gol) es otro que dejó huella durante cinco temporadas en las Águilas.

“Muchos jugadores argentinos triunfaron acá, me gustaría repetir lo que ellos hicieron y ayudar al Benfica”, es el deseo de Echeverri, necesitado a los 20 años de encontrar un punto de apoyo para que la promesa de crack no termine mareándose de tanto ir de un lugar al otro.